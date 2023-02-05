喝酒求生指南：睡飽不一定會讓你酒量變好，但至少有體力應付酒桌上的那群王八蛋

文：古家萱

從燈光昏暗的酒吧、大聲歡唱的KTV、到邊喝邊趕場的音樂祭與熱炒店，無論在哪裡，對愛喝仔來說，一起喝酒的都是朋友！只不過，在三杯黃湯下肚後，隨著越晚越高漲的氣氛、越聊越乾的喉嚨，你是不是也曾忍不住一點再點、再來一杯，最後煞車失靈，徹底醉倒在路邊呢？

喝太醉的隔天早上，首要任務是檢查手機還在不在身邊，接著打開錢包，確認一下昨天到底是喝太多還是被搶劫。不過，比起這些身外之物，最讓多數人感到後悔的，大概是漫長而無邊無際，夾雜劇烈頭痛與噁心反胃（偶爾還會烙賽）的——宿醉。

身為酒量普通、酒膽最高的喝醉界學長，在過去十年的時光中，我不僅親身體驗了撞斷門牙、睡在涼亭、失憶斷片等種種狀態，也見識過不少醉倒在花圃、吐在排檔桿上、比腕力比到手骨折......的莫名其妙狀況。雖然事後回想起來好笑，但有些事情，真的一次就夠了。

俗話說，三折肱而成良醫。在喝醉超過300次後，我與酒友們也漸漸建立起了一套喝酒SOP，從大喝前的準備、喝醉後安全回家的方法、到隔天清醒後的解宿醉偏方，以肉身、血淚、胃酸與嘔吐物為代價，一次呈現給您。

Photo Credit：古家萱

慷慨赴義的行前準備

先不管你本身是一杯倒還是海量，好的身體狀態絕對能讓你擁有更愉快的飲酒體驗。雖然現在開始運動已經來不及了，但在出發參加酒局的前一天，你可以選擇早點上床睡覺，以充足的睡眠來提升身體的戰鬥表現，至少也讓你有更充沛的精神，應付酒桌上那些沒喝醉不想回家的王八蛋們。

如果大家的第一攤剛好是熱炒店，那絕對是上天憐憫、賜給你一個大好機會。在開始飲酒前，請確保自己的肚子裡有至少五分滿的食物，如果可以，盡量補充點澱粉以及如雞蛋、肉類、鮮奶這類具有脂肪和蛋白質的食物，它們能夠保護你的胃。

台北傳奇酒吧——操場的調酒師王肥就建議，喝酒前可以吃一塊奶油塗超厚的吐司；我的多年酒友譚小姐則曾在進入KTV前帶我到旁邊的便利商店，一人半瓶牛奶加半瓶養氣人參。雖然不知道實際上有效的程度到底怎樣，但無論如何，切記不要空腹喝酒，那不僅傷胃，還會讓酒精吸收得更快，讓你以300倍速的速度進入喝醉狀態。

另外溫馨提醒，確定要喝酒的那晚，出門的裝備請盡量簡便，最好可以全部塞進同一個包包。什麼墨鏡、帽子這類很容易離開身邊的配件，都盡量不要帶，它們有很高的機率不會跟你一起回家。

喝到一半好像有點醉

酒過三巡，突然覺得有點茫，但今天實在是不想喝醉，到底要怎麼辦？如果你的所在位置能輕易走到戶外，不妨找一位還很清醒的朋友陪你出去吹風走走、暫時脫離戰線。而若你正好身處在KTV這類燈光昏暗、根本不知道大家在喝什麼的場所，我個人的偷吃步，是在杯子裡加入大量冰塊，減少杯子裡可以裝酒的空間，創造出「一直在喝卻都沒有喝醉」的海量假象，還可以加減補個水。

說到補水，攝取酒精時，身體會抑制抗利尿激素的產生，因而出現頻尿的狀況，進而導致身體不斷脫水。因此在大口喝酒時，千萬也不要忘記多喝點水，在幫身體補水的同時，也加速酒精代謝。此外，我自己也會邊喝邊吃點雞塊薯條之類的小東西，總覺得這樣會比較舒服一點。

如果用了以上方法都沒有效，驚覺今晚大勢已去，那麼就要好好把握理智還在的最後一點時間，安排好安全回家的方式。你可以把住宿地址提供給值得信任（無論是人品還是酒量）的友人，請他待會離開時確保你有安全坐上計程車，或是乾脆拿枝點菜用的白板筆寫在手臂上。

切記，請務必提供正確的地址。Fourplay的老闆Allen就表示，他有次在台中喝醉，上車後神智不清地報了台北家的地址，一覺醒來發現車資4000塊。朋友也曾發生過好心幫醉漢同伴看身份證後方的地址，最後卻不小心把對方送回遙遠戶籍地的重大悲劇。

Photo Credit：古家萱

想洗洗睡？才沒那麼簡單

回到家前，如果還有餘力，建議去附近的便利商店晃兩圈。除了必買的水與運動飲料外，我個人還會加購一些像三明治、沖泡味噌湯這類吃起來比較沒有負擔的食物，避免明天的自己完全沒體力踏出家門。如果當下還沒有很想睡覺，那麼吃點熱熱的東西也會讓你舒服很多。

順利抵達家門後，先不要急著跑去洗澡，因為喝酒會提升血液中的乙醛濃度，進而導致血管擴張、血壓下降、脈搏會加快，這種時候如果跑去洗澡，可能會造成血壓變化過大，比較危險。此外，酒醉狀態也會降低大腦的危機管理能力，連站都站不穩的醉漢，還是不要待在這種容易滑倒的地方比較好。

如果真的醉到不行、很想睡覺，建議大家不要採取正面朝上的仰臥姿態，避免在睡著時有吐不出來的嘔吐物卡住、回流至氣管中，造成吸入性肺炎或氣管堵塞。此外，沒有足夠支撐力、容易壓迫到胸腔及腹部、造成呼吸不順暢的趴睡睡姿也不建議。

那到底要怎麼睡比較安全呢？記得有次和大家一起喝酒的時候，我的消防員友人們就曾合力把醉漢搬上床鋪，讓他呈現側躺動作，同時確保他的口鼻都沒被遮擋、呼吸順暢（他們說這是平常在施行CPR後對患者採用的復甦姿勢）。此外，也可以在醉漢背後加上一顆枕頭，避免他亂滾亂翻掉下床鋪或悶死自己。

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解宿醉的幾種流派

時間來到最痛苦的隔天早上。對具有嚴重宿醉體質的人來說，頭痛、噁心、暈眩、腹瀉都算是基本狀況，而這種叫天不應、叫地不靈的地獄模式通常會維持半天至一天左右的時間。而在多年的資料收集後，我發現面對宿醉這件事，大家的做法大致上可以分成幾種流派。