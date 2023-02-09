《極權基因》：金氏政權幾十年來面臨的問題是，如何永保處於美國緊迫威脅之下的「感覺」

文：凱蒂．史塔拉德（Katie Stallard）

歷史「快餐」

一九六一年的歷史聲稱：「這些野獸把人們的衣服剝光，把四人或五人綁在一起，用刺刀把他們趕進一個坑裡，在人民身上澆上汽油後放火。空氣中充滿婦女和兒童的尖叫聲和令人作嘔的、人肉燒焦的氣味。」在歷史文件中，美國士兵被描述為陶醉於受害者痛苦的惡魔。「他們高興地鼓掌，看著人們被燒死，他們射殺從坑裡爬出來的人，最終掩埋坑洞，把一息尚存的人活埋。」一名官員甚至「吹著歡欣的口哨」離開。

北韓政權聲稱，美軍在平壤以南約六十英哩的新村縣進行大屠殺，這是韓戰史上最惡名昭著的事件。有跡象表明，在新村發生了可怕的襲擊事件，但沒有證據顯示事件如北韓政權所描述，或有美國士兵參與其中，甚至當時有沒有美國士兵在該地區都不得而知。學者們指出，北韓人之間的暴力是更有可能的解釋。但這並沒有阻止北韓當局向後代重製這個故事，當地更建立了一個「美國戰爭暴行博物館」，後來金正恩花費鉅資重建該博物館。

根據官方敘述，美國人圍捕了數百名婦女和兒童，把他們關在單獨的倉庫裡，連續折磨他們好幾天。當嬰兒因饑餓而哭泣時，他們給嬰兒餵食汽油，並在嬰兒因有毒物質痛苦掙扎時大笑。據說他們還放火燒了這兩座建築，並先燒掉關孩子的倉庫，這樣他們的母親就能聽到小孩被活活燒死時驚恐的尖叫聲。

「當我第一次打開倉庫的門時，我發現成堆的兒童屍體」，一位證人回憶：「大多數孩子的手指甲都沾滿了血，或者被撕掉了。很明顯，孩子們拼命想從兇猛的火焰中逃脫。」這段描述來自一九六一年的出版物，但在此後的幾十年裡，這段話幾乎被逐字逐句地複製，並被虛假地當作事實。

「他們用各種野獸般的方式殺死他們的俘虜」，另一份關於美國士兵的官方文本聲稱：「比如槍殺他們，刺傷他們，用坦克碾壓他們，用熱水煮他們，讓野蠻的狗把他們咬碎，毆打他們，餓死他們，凍死他們。」作者說在北韓發生的暴力行為「遠遠超過希特勒的作為」。

這種近乎卡通化的暴力程度是為了使美軍失去人性，並向民眾灌輸他們所面對敵人的野蠻本質的直觀感受。隨之而來的漫畫圖片往往將美國士兵描繪成具有邪惡眼睛與鷹勾鼻。無論人們是否真的相信這些說法，這都是孩子們在學校學到的歷史版本，因為他們被告知金日成——以及後來他的直系後代——正在保護他們免受威脅。正如一份出版物所總結的：「這場戰爭清楚地揭示美帝國主義的野蠻行徑，他們是披著人皮的野獸，是廿世紀的食人者。」

半個多世紀後，金正恩在巡視據稱是新村大屠殺的現場時，將重複同樣的故事，堅持認為美國人犯下「野獸般的暴行」。這位年輕的領導者將表示，美軍是「以屠殺為樂的食人族」。

韓國大學北韓研究教授、《赫魯雪夫時代的金日成》（Kim Il Sung in the Khrushchev Era）一書的作者巴拉茲．薩隆泰（Balázs Szalontai）告訴我：「北韓迫切需要韓戰的敘事。」他解釋，金氏政權幾十年來面臨的問題是：如何永遠保持北韓處於美國緊迫威脅之下的「感覺」——儘管在最近的歷史上從未發生過這種攻擊。他說：「自一九五三年以來，美國從未在主動蓄意攻擊中殺死任何北韓士兵。所以他們需要戰爭敘事證明美國人真的很危險，具有侵略性和破壞性等等，因為大多數人沒有與美國人作戰的直接經驗，只有記憶。」薩隆泰說：「關於美國轟炸的故事一直代代相傳，這是該王朝建立的基礎，藉以反駁美國人其他說法。」

「當戰爭開始時，只有極少數人知道發動戰爭是高層領導的決定。絕大多數人都是突然發現自己身處戰爭之中，美國人很快就開始到處轟炸。如果你的父母或你的祖父母生活在戰爭期間，他們只會記得一切都被摧毀，美國把這個國家炸成廢墟，將他們的家園炸得一塌糊塗。」

此後的幾年裡，該政權一直在努力保持這些記憶。

在倫敦西部伊林的網球場和郊區家庭住宅中，北韓駐英國的副大使太永浩（Thae ong ho）計畫逃離金氏政權。他仍然不願談及細節，不願證實英國或南韓情報機構是否參與其中，但在二〇一六年夏季的某天，太永浩和他的家人失蹤了。六個月後，他們在首爾再次現身，周圍都是保鏢和安全官員——這就是太永浩的前雇主對他發出的生命威脅。

三年後的二〇一九年，當我在華盛頓特區一個灰色的十月天見到太永浩時，他仍然和保鏢一起旅行。他說，如他之人所提供的資訊和聲音是該政權最恐懼之物，因為它們破壞了該政權對其公民的謊言。

「在北韓，整個系統和社會都建立在這種捏造的神話基礎上。」太永浩告訴我，從幼年時代起，他們就被教導，金家領導人在保衛國家，保護他們的和平共和國不受外敵侵害：「所有北韓人都接受教育和培訓，認為金家不是普通人，他們是天選之人，由上天派來的，是國家的『太陽』。據說他們有神聖的『白頭山血統』，援引金日成聲稱游擊戰期間在白頭山進行的虛構戰鬥，以及所謂的金正日出生地。」他強調：「繼承這個神話真的非常、非常重要。」

太永浩也是聽著同樣的故事長大。他是一位年過半百的魅力人物，髮際線已漸漸後移，他無懈可擊的舉止是資深外交官的象徵，像他的父親和祖父一樣，他被培養成金氏政權的忠實支持者。他經由努力成為高級官員，擁有所有的地位和特權，並被認為是非常值得信賴的人，他曾被派去護送金正恩的弟弟訪問倫敦。但是，太永浩在國外待的時間越長，他就越發現自己在質疑這個制度，並努力調和自己的疑慮，直到最後他決定叛逃，為自己的孩子尋找一個更好的未來。太永浩的軌跡證實，如果北韓政權想維持金家的英雄主義神話，就需要將國家孤立，並嚴格控制公民對外界資訊的接觸。