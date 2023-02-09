《歷史的轉換期10：1905年．革命的浪潮與團結的夢想》﹔易卜拉欣的目標是解放伊斯蘭世界，藉由日本崛起來實現

文﹔小松久男

總論 革命的浪潮與團結的夢想

伊斯蘭世界與日本

薩德里．濟亞是布哈拉首屈一指的飽學之士，儘管知曉諸如新式學校等改革運動手段，但他未曾發展並陳述自己的政治主張，更不用說策劃政治和社會運動。然而在一九○五年，有位男子毅然決然地以他所提到的「伊斯蘭世界覺醒」為己任。在他的主要論著《伊斯蘭世界》序言中有以下的敘述：

很早以前，我就夢想長途旅行，但總因怠惰和各種阻礙而錯過時機。距今五、六年前，我下定了決心，但當時在俄羅斯發生〔一九○五年〕的革命引發了民族間極大的衝突以及各地的覺醒運動，我們的穆斯林同胞亦捲入了洪流。我在思考〔因君主制的動盪而〕擺在眼前的民族未來之同時，考量到保護俄羅斯穆斯林的公民權和宗教相關權利才是神聖的使命，一度決定的旅行只能暫時延期了。

這位男子是阿卜杜勒希德．易卜拉欣（Abdurreshid Ibrahim，一八五七～一九四四年），他將在第二章登場，是一位致力於俄羅斯穆斯林政治運動的活動分子。他出生於西伯利亞托波爾斯克（Tobolsk），之後留學麥地那（Medina）學習伊斯蘭教各種學問，曾擔任統管俄羅斯穆斯林的穆斯林宗務局法官，但他不滿該單位僅是俄羅斯政府的「御用機構」，便辭去公職。在賈邁勒丁．阿富汗尼（Jamal al-Din al-Afghani，一八三九～一八九七年）等先進的影響下，易卜拉欣體認到伊斯蘭世界的普遍危機與改革的必要，便以記者身分走訪各地，批判俄羅斯的穆斯林政策，因而成名。

這段期間，據說他在歐洲接觸了俄羅斯的社會主義者，以及日俄戰爭期間對俄工作而聞名的明石元二郎等人。一九○四年，他於派駐地伊斯坦堡遭俄羅斯政府強制遣返，收監於敖德薩（Odessa）。從俄羅斯政府的角度來看，他是跨越國界、煽動穆斯林覺醒和統一的「危險泛伊斯蘭主義者」。之後易卜拉欣因為同胞請願而獲釋，並在革命時展現了積極果敢的行動力：

俄羅斯革命才剛開始，我們韃靼人（Tartars）就毫不猶豫地跨出第一步，主張自己的政治權利。當彼得堡展開組黨運動時，我們體認到以「穆斯林聯盟」之名、將俄羅斯所有的伊斯蘭教徒組織成一個獨立政黨的必要性，便下定決心組織政黨。（中略） （杜馬開設後），穆斯林團結一體，無論是選舉，或是第一、第二杜馬中，均未見到無能或怠惰之人。眾人專心一致，為守護國民的權利及信仰的權利，展現了自己的政治性存在。

當易卜拉欣致力於建立全俄羅斯穆斯林聯盟之時，土耳其文報紙《友愛》（Ulfet）於一九○五年在聖彼得堡創立。創刊號即刊載了關於自治的社論，之後除了穆斯林聯盟及杜馬的活動外，亦傳達了包括印度、中國和爪哇等伊斯蘭世界的動向，吸引了廣大讀者群。布哈拉的薩德里．濟亞極可能讀過這些文章。此外，該報刊載來自各地讀者的投稿，達到了穆斯林知識分子論壇的效果。舉例來說，當撒馬爾罕的知識分子貝布迪（Mahkmudkhodja Behbudiy）向俄羅斯穆斯林呼籲書同文的必要性時，該報便立即刊登了這項重要議題。

因此如第二章所述，報紙對俄羅斯穆斯林公共領域的形成貢獻甚大。雖然托洛斯基並未提及，但對超過帝國人口百分之十（約一千九百萬人）的俄羅斯穆斯林而言，一九○五年是很重要的轉換期。一九○六年八月，窩瓦河畔的下諾夫哥羅（Nizhniy Novgorod）舉行了第三屆俄羅斯穆斯林大會，會中抗議俄羅斯當局煽動南高加索的民族衝突，同時向宣布導入立憲制的伊朗國王和獲得自由的伊朗穆斯林發出賀電。易卜拉欣如下寫道：

可惜的是，在俄羅斯，當專制的壓迫再次覆蓋在地平線上時，專制政府拉起狂暴的繮繩，人權和公民權被踐踏。印刷廠關閉，筆桿被折斷，大多數報紙都被堆疊起來。許多人更被送往安寧之國〔指監獄〕。

這股君主制的反動力量，也使易卜拉欣的報紙停刊並遭刑事起訴。放棄在俄羅斯活動的他，終於決定實現多年來的旅行夢想。這是一趟仔細觀察伊斯蘭世界現況的旅行，在巡遊俄屬中亞之後，他途經西伯利亞、日本、朝鮮、中國、東南亞、印度和麥加，最後抵達伊斯坦堡──這果真是一趟周遊歐亞大陸的壯遊。其中他在日本停留時間最長，留下了詳細記錄。他在遊記裡曾記下「伊斯蘭教導的道德對日本人而言，皆是再自然不過的。」

這位大氣豁達的貴客來訪一事，在明治末期的日本廣為人知，夏目漱石在日記（一九一○年六月十六日）中稱他是「韃靼人回回教領袖」；而徒步主義同志會幹事、正岡子規摯友的俳句詩人內藤鳴雪，更在邀約賞梅的易卜拉欣面前吟詠「與如梅花般之人相遇的好日子啊」。此外，易卜拉欣也親自見過乃木希典將軍。

與易卜拉欣保持最密切關係的，是那些因為甲午戰爭、日俄戰爭而信心倍增的亞細亞主義者。易卜拉欣的目標是穆斯林各民族的團結與統一，從歐洲列強的統治中解放伊斯蘭世界。這得藉由新興國家日本崛起、改變原有的國際秩序才可能實現，因此他必須與日本合作。這樣的想法， 與頭山滿和犬養毅等亞細亞主義者的志向完全相符。他們公認易卜拉欣是對抗列強、為實現亞洲各民族聯合而奮鬥的「韃靼志士」。志氣相投的雙方，很快在一九○九年六月結成了以亞洲的復興與團結為宗旨的亞細亞義會，伊斯坦堡的雜誌更記述了該組織的宗旨：

我們居住的亞洲，充滿崇高且神聖的思想，在世界上位居最重要的地位。遼闊的土地，雄偉的山河，人口的龐雜以及物產的豐富，亞洲在各方面均勝過其他大陸。 正因如此，最古老的文明是自亞洲誕生，最偉大的思想是從亞洲向外傳播。然而遺憾的是，現今的亞洲人不但欠缺聯繫，甚至不惜反目。彼此的敵對，正是導致西方侵略東方的真正原因。理解此點後，若不加以排除，亞洲人的未來將相當危險。蒙受優良倫理與習性、健全性格與思想之惠的亞洲人，務必要相信自己，致力於亞洲的改革與發展。亞細亞義會正是為此成立。在此向亞洲人士廣泛地呼籲我們的旨趣，並懇請參加與支援。

印度的穆斯林接下來，從香港往新加坡的船程中，易卜拉欣與中國、印度、伊朗的穆斯林商人就議會制進行了討論。當時中國也爆發了要求開設國會的大規模運動。商人們這樣說道：

國民的覺醒還不夠。我認為，即使開設議會也無法改革這個國家。這並非是要否定議會，而是想指出議會需要人才。由無知群眾選出來的導師，是不會帶來什麼改變的。俄羅斯的杜馬和伊朗的安卓曼（Anjoman）就是很好的例子。那麼，鄂圖曼帝國的議會到底在做些什麼呢？

一九○九年秋，易卜拉欣前往印度。在那裡如同第三章所述，以一九○五年的孟加拉分治為契機，在這片廣大土地上發生了穆斯林覺醒。全俄羅斯穆斯林聯盟成立的一九○六年，這裡亦成立了全印穆斯林聯盟。他在此親身體會了英國對印度的嚴苛統治，以及印度人高昂的反抗情緒：

近年來，英國對印度的統治在各地受到嚴厲的批評。不僅如此，孟加拉省的怨聲與日俱增，而且也出現了公開的抗議行動。英國預測民眾的不信任終將對英國的統治造成阻礙，因而亟思解決方法。

其中一項對策，是設立印度國民大會（易卜拉欣誤解為國民議會），英國希望能藉此與印度人融合。然而易卜拉欣預言，這項對策將與英國的期望相反，反而讓印度人更加擁有自主權（事實上這亦是印度國大黨所追求的）。同時，易卜拉欣始終對英國人企圖離間印度教徒和穆斯林，特別是利用後者做為統治「工具」以穩定政局一事抱持警戒。留學英國的阿米爾．阿里（Ameer Ali，一八四九～一九二八年）是首位取得律師資格的印度穆斯林，他成立了全印穆斯林聯盟倫敦分部。這樣的政治家在易卜拉欣眼中看來，就是英國操縱印度穆斯林的「工具」。