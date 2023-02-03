中國走出三年防疫封關重新開放，究竟會對市場帶來什麼樣的影響？

文：德國之聲中文網（金融時報、紐約時報、人民網等）

中國在今（2023）年1月宣佈取消採取多年的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）限制，正式重新開放邊境，而在為期一週的農曆新年假期結束後，隨著消費反彈，人們對經濟前景正在改善的樂觀情緒逐漸增強。

英國《金融時報》週一（1月30日）報導，中國自1月重啟經濟，市場交易員預測銅、鐵礦石和中國科技股的需求將大幅上升，相關股票已從2021年10月以來的低點上漲了7000億美元。報導指，中國基準股指數幾乎接近牛市。

不過對於這個世界第二大經濟體來說，能否全面復甦還是充滿不確定性。瑞穗銀行（Mizuho Bank）首席亞洲外匯策略師Ken Cheung告訴《金融時報》：「市場對中國的在2月的經濟數據出現改善抱有很高的期望，但還是沒人能百分之百確定。」

他續指，中國歷經三年的疫情，「在這段時間裡，消費模式可能發生了相當大的變化。」

硬產品需求提升

《金融時報》報導，中國仍然是全球硬商品（hard commodities）最大消費國之一，市場看好中國房地產產業前景帶動需求，使中國的硬產品成為重啟經濟迄今為止的最大贏家。

CRU Group中國銅分析師何天宇說：「房地產復甦，未完工住宅的陸續交付，接下來可再生能源和新能源汽車仍然是影響銅價格的主要驅動力。」

花旗銀行分析師Shreyas Madabushi則點出「一系列看漲的趨勢」，包括加速開工，中國鋼廠在低庫存的情況下預期重新進貨，以及中國房地產行業的需求和供應方支持措施。加速開工可望創造更多需求，花旗銀行預測鐵礦石價格將達到每噸130美元。

從中國國家統計局17日發佈2022年全年房地產開發投資與銷售數據來看，2022年全國房地產開發投資人民幣13兆2895億元（約新台幣59.4兆元），年減率10％；其中住宅投資10兆646億元，年減率9.5％。

中國媒體《中新經緯》18日引述英大證券研究所長鄭後成說法表示，雖然數據表現明顯深度下行，不過中國房地產投資增速仍有兩大利多，從全國房地產開發業綜合景氣指數來看，去（2022）年12月較11月下行0.07，維持下降趨勢，不過降幅縮小；房地產國內貸款累計年增率自去年7月以來呈現穩步上行。

中國概念股飆升

根據《彭博社》數據顯示，由中國公司組成的香港恆生科技指數自去年10月的低點以來飆升了近60％，騰訊和阿里巴巴等重量級股的總市值為3500億美元。

中國開始放緩對科技行業的監管打擊，引起了國際資產管理公司的注意。《金融時報》報導，摩根史坦利的分析師看好大盤股、高流動性的中國互聯網公司等，同時認為在科技股將在中國股市「重新開放反彈」。

報導另指，高盛分析師最近將中國股票的盈利增長預測從之前的13％提高到2023年的17％，並提振中國公司在香港上市的前景，上修增長預測，從原本的28％提高到34％。

亞洲貨幣受益

《金融時報》報導，自中國重新開放以來，人民幣貨幣已經回升，就連北京的高級官員亦警告說，不要對人民幣升值進行「單向押注」，這類的警告通常是用於阻止投機行為。

瑞穗銀行的Ken Cheung警告，投資人仍須為人民幣匯率市場「更多的雙向波動做好準備」。同時，他預測今年年底人民幣兌美元的匯率為6.7元人民幣。

由於中國遊客再次出國旅遊，泰國貨幣被外界看好將出現一波反彈，遠期市場預測泰銖兌美元年底將上漲4％，而由於中國對商品的需求增加，澳元預計將攀升3％。

韓元的漲幅甚至更大，目前對美元的匯率在同一時期內上漲了15％以上。但Ken Cheung警告，儘管各界預期對中國的出口會激增，但韓國經濟的黯淡前景和地緣政治緊張局勢將可能限制今年的漲幅。

報復性消費

儘管當前中國民間儲蓄率高達36％，遠高於疫情前的30％左右，但被壓抑了三年的消費需求仍將會是極大的力量。

中國官媒《人民網》於週日（29日）發表一則評論提到，在春節長假期間，中國國內旅遊出遊3.08億人次，同比增長23.1％﹔攬收快遞包裹約4.1億件，投遞快遞包裹3.3億件，分別與去年春節假期相比增長5.1％和10.0％。文中指出，人潮流動和貨物流通彰顯了中國的生機活力。

評論引用了相關數據稱，超67億元的電影票房、3758.43億元的國內旅遊收入、同比去年增長53％的全國多人堂食套餐訂單量、同比增長8成的飯店消費支出等數據，《人民網》報導稱國內消費的強勁復甦，帶來了顯著的經濟效應，為提振經濟注入了信心。

《紐約時報》報導指出，嚴重依賴旅遊業的泰國經濟，在過去三年中損失了數百億美元的中國遊客消費。泰國旅遊部門預計第2季度會有更多的中國遊客到來，而今年中國遊客將為泰國清邁帶回約2.3億美元的收入。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航