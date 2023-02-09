2023/02/09,
生活

《別對每件事都有反應》：跟「平均值」比較沒什麼意義，要就跟最巔峰的自己比

《別對每件事都有反應》：跟「平均值」比較沒什麼意義，要就跟最巔峰的自己比
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

與別人比較之後發現自己不如人時，你肯定很沮喪吧；相反地，當發現自己贏過別人時，就會有點開心。這就是人類會有的正常反應。因為你希望「贏過別人」，所以低於平均值會感到不安，高於平均值就覺得放心。然而，再沒有什麼比跟「平均值」做比較，更缺乏實質意義的事了。

文：枡野俊明

拿掉「好人」的面具——在遺失「真我」之前

隨時隨地戴著面具十分地危險。

我這麼說是廢話——一旦戴上面具，就完全看不見面具底下是怎樣的臉、有什麼樣的表情了。

就算大壞蛋惡狠狠瞪著我們，只要他的面具是笑臉，外加聲音聽不出情緒的話，大壞蛋也可以看起來是「溫柔好人」。從「隱藏本性」的角度來說，面具是非常方便的東西。

現實生活中，就算不戴面具，你也能夠利用你想用來示人的表情與言行舉止，隱藏自己的真面目與真心。這也是戴面具的一種。

每個人都希望自己在其他人眼中是好人，所以不自覺就會戴上「好人」面具。我明白這種心情，但是整天戴著面具不拿掉，這樣不好，久而久之，你會弄不清楚「真我」的想法與作為。

最近或許是因為無須實際面對面，也能夠在社群網站上與人交流吧，我感覺有愈來愈多人成天都戴著面具，這樣做真的很危險，你在過的不是自己的人生，而是虛假人設的人生。

不去調查「平均值」——「比較」是最缺乏實質意義的事

無論如何都想比較，就跟最巔峰的自己比。

與別人比較之後發現自己不如人時，你肯定很沮喪吧；相反地，當發現自己贏過別人時，就會有點開心。這就是人類會有的正常反應。

因為你希望「贏過別人」，所以低於平均值會感到不安，高於平均值就覺得放心。

然而，再沒有什麼比跟「平均值」做比較，更缺乏實質意義的事了。只要你的平均值不是精確測量自一萬人的價值，即使做盡各種比較，也無法定出優勝劣敗。

就算退一百步，讓你比較好了，請跟「狀態巔峰時的自己」相比，因為這樣才能夠成為成長的動力。

當自己現在的水準低於巔峰狀態時，就需要更加努力；水準超過巔峰狀態的話，就設下新標準。這樣才能夠創造出正向循環。

在乎「輿論」就輸了——別被統計資料給騙了

「平均值的生活方式」並不存在。

延續前文，繼續談「平均值」。媒體幾乎每天都會發表各式各樣的統計數據，例如：不同世代、不同公司的年收入平均值、結婚年齡平均幾歲、購買自用住宅的平均年齡、不同世代的平均存款金額、退休後過小康生活需要的資金平均多少⋯⋯或許有許多人想要知道這些「平均值」。

問題是平均值終究只是平均值，就與「我的人生是否看起來比別人優秀」一樣，不該是你的目標生活指標，否則，你不覺得很空虛嗎？

大膽承認「我的生活方式就是這樣，我不清楚這樣是否符合平均值，但我也沒有想要活得符合平均值」，別在意世人眼光，遵從自己的價值觀，這樣才能夠活出自由快樂的人生。事實上，符合平均值的生活方式這類東西根本就不存在，統計數據從某些角度來說，只是在煽動民眾朝商人或政客想要的方向去消費或思考，請別被「統計魔術」給騙了。

書籍介紹

本文摘錄自《別對每件事都有反應：淡泊一點也無妨，活出快意人生的99個禪練習！》，悅知文化出版

作者：枡野俊明
譯者：黃薇嬪

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該放下，就放下，也放過自己，工作也好，人際關係也罷，沒有什麼不能捨棄。

世界變遷快速，環境動盪不安，網路資訊、社群言論等，令人喜憂參半，找不回心靈的平靜，也擺不平情緒的波動，人與人之間物理及心理的距離，也變得更加難以捉摸。

禪語「放下著」，意指捨去一切的執著。這世上有許多事情，光靠自己的力量是無法控制的，正因為人與人之間不可能完全相互理解，以及再怎麼努力，也不可能看透未來、改寫過去，不如把這些都放下吧，別再浪費心力和能量，集中在「此刻正在進行的事」、「現在能做的事」。

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Photo Credit: 悅知文化

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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