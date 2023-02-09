《別對每件事都有反應》：跟「平均值」比較沒什麼意義，要就跟最巔峰的自己比
我們想讓你知道的是
與別人比較之後發現自己不如人時，你肯定很沮喪吧；相反地，當發現自己贏過別人時，就會有點開心。這就是人類會有的正常反應。因為你希望「贏過別人」，所以低於平均值會感到不安，高於平均值就覺得放心。然而，再沒有什麼比跟「平均值」做比較，更缺乏實質意義的事了。
文：枡野俊明
拿掉「好人」的面具——在遺失「真我」之前
隨時隨地戴著面具十分地危險。
我這麼說是廢話——一旦戴上面具，就完全看不見面具底下是怎樣的臉、有什麼樣的表情了。
就算大壞蛋惡狠狠瞪著我們，只要他的面具是笑臉，外加聲音聽不出情緒的話，大壞蛋也可以看起來是「溫柔好人」。從「隱藏本性」的角度來說，面具是非常方便的東西。
現實生活中，就算不戴面具，你也能夠利用你想用來示人的表情與言行舉止，隱藏自己的真面目與真心。這也是戴面具的一種。
每個人都希望自己在其他人眼中是好人，所以不自覺就會戴上「好人」面具。我明白這種心情，但是整天戴著面具不拿掉，這樣不好，久而久之，你會弄不清楚「真我」的想法與作為。
最近或許是因為無須實際面對面，也能夠在社群網站上與人交流吧，我感覺有愈來愈多人成天都戴著面具，這樣做真的很危險，你在過的不是自己的人生，而是虛假人設的人生。
不去調查「平均值」——「比較」是最缺乏實質意義的事
無論如何都想比較，就跟最巔峰的自己比。
與別人比較之後發現自己不如人時，你肯定很沮喪吧；相反地，當發現自己贏過別人時，就會有點開心。這就是人類會有的正常反應。
因為你希望「贏過別人」，所以低於平均值會感到不安，高於平均值就覺得放心。
然而，再沒有什麼比跟「平均值」做比較，更缺乏實質意義的事了。只要你的平均值不是精確測量自一萬人的價值，即使做盡各種比較，也無法定出優勝劣敗。
就算退一百步，讓你比較好了，請跟「狀態巔峰時的自己」相比，因為這樣才能夠成為成長的動力。
當自己現在的水準低於巔峰狀態時，就需要更加努力；水準超過巔峰狀態的話，就設下新標準。這樣才能夠創造出正向循環。
在乎「輿論」就輸了——別被統計資料給騙了
「平均值的生活方式」並不存在。
延續前文，繼續談「平均值」。媒體幾乎每天都會發表各式各樣的統計數據，例如：不同世代、不同公司的年收入平均值、結婚年齡平均幾歲、購買自用住宅的平均年齡、不同世代的平均存款金額、退休後過小康生活需要的資金平均多少⋯⋯或許有許多人想要知道這些「平均值」。
問題是平均值終究只是平均值，就與「我的人生是否看起來比別人優秀」一樣，不該是你的目標生活指標，否則，你不覺得很空虛嗎？
大膽承認「我的生活方式就是這樣，我不清楚這樣是否符合平均值，但我也沒有想要活得符合平均值」，別在意世人眼光，遵從自己的價值觀，這樣才能夠活出自由快樂的人生。事實上，符合平均值的生活方式這類東西根本就不存在，統計數據從某些角度來說，只是在煽動民眾朝商人或政客想要的方向去消費或思考，請別被「統計魔術」給騙了。
書籍介紹
本文摘錄自《別對每件事都有反應：淡泊一點也無妨，活出快意人生的99個禪練習！》，悅知文化出版
作者：枡野俊明
譯者：黃薇嬪
入選「世界最值得尊敬的100名日本人」之百萬暢銷作家————枡野俊明，突破20萬冊超強新作！以禪學教會我們「舒適地度過人生」！
該放下，就放下，也放過自己，工作也好，人際關係也罷，沒有什麼不能捨棄。
世界變遷快速，環境動盪不安，網路資訊、社群言論等，令人喜憂參半，找不回心靈的平靜，也擺不平情緒的波動，人與人之間物理及心理的距離，也變得更加難以捉摸。
禪語「放下著」，意指捨去一切的執著。這世上有許多事情，光靠自己的力量是無法控制的，正因為人與人之間不可能完全相互理解，以及再怎麼努力，也不可能看透未來、改寫過去，不如把這些都放下吧，別再浪費心力和能量，集中在「此刻正在進行的事」、「現在能做的事」。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。