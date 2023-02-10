《失控的愛》：別讓模糊假性的「我們」打破彼此真摯的感情

文：張家齊

心理負罪感失控者的內在心聲

經營著全面控制型虐愛的我們，是這麼相信的嗎？

如果不能把自己經營成很好的人，我們有很大的可能會被拋下……

我們曾經好需要創造出一個完美的形象來面對世界，在我們的原生家庭裡，如果我們不構努離達到他們的期待，如果不謹慎經營著他們想看見的樣子，我們真的好擔心會失去他們的愛。

這些其實都讓我們覺得很辛苦，但是，我們從來不敢承認自己辛苦了。因為，開始自憐，是一個令人焦慮的壞習慣，一個不夠優秀的我，是沒有資格停下來的；一個不夠完美的我，是沒有資格被安慰的

當我們感覺到，優秀的代價是永無止境的提升，是全年無休的督促，我們內心，好像覺得有點慌了。

在內心深處，其實我們真的好想自在，我們也真的值得自在。我們看著別人，好羨慕「自在感」可以是在他們生命中不被禁止的片段。

於是，有的時候與其去看見自己是不是太緊繃了，我們不如緊盯著別人因為不緊繃犯下的錯。當我們揪出他人的錯，好像內心到安撫，得到了一張證書，可以給過去的自己一個交代，長大的我是一個更接近完美的成人了。

曾經，我們這條追求完美的天堂路，是為了得到他人的接納。但是，現在的我們，已經有力氣接納自己，請記住：讓別人失望，無罪。

重新檢視關係中的那些「基本要求」

全面控制型虐愛，其實表示這段關係已經失去親密關係的本質了。所謂的親密關係，指的是兩個人能夠很深層的了解對方的想法，對於彼此的感覺和感受互相重視，雙方擁有很深厚的情感，並且希望這樣的關係能夠一直持續下去。

當我們忘了親密關係的本質，很容易一不小心，把自己變成親密關係中的「虎爸」、「虎媽」，甚至是「教練」，進入那些「望子成龍」、「望女成鳳」的歷程，和彼此的互動中做了很多檢討、督促、提醒和要求，忘記了去關心、尊重、扶持和陪伴。

幾年前，公視推出了《你的孩子不是你的孩子》影集，探討父母在親子關係中照顧與撫育的角色，轉而控制、管理孩子，將孩子塑造成自己認同的模樣。

同理，一段親密關係的進行模式，如果不是來自雙方真心的共識，而是基於某一方的目標而定，不用多久時間，我們就可能感覺到「我的伴侶不是我的伴侶」了。

當我們發現全面控制型虐愛似乎成為我們關係的困難，稍微靜下來，好好審視一下這段關係現有的成分，讓彼此能夠先回到自己的範圍內思考與對話，不讓模糊假性的「我們」打破彼此真摯的感情。

書籍介紹

本文摘錄自《失控的愛：為什麼我們愈相愛，愈受傷？觸摸那些心底被忽略的失控感，走向真正親密的未來》，天下雜誌出版

作者：張家齊

明明愈愛愈傷，為什麼我們還是無法停止去愛？缺乏安全感、情緒勒索、暴力、控制狂……每段苦戀、虐愛的背後，其實都藏著自己未痊癒的傷

「他不斷地說他對我有多好，可是我其實愛得心好累……」

「他幾乎無法獨立，對我百般依賴，讓我喘不過氣……」

「他一旦情緒失控，發怒時所說出的話語，讓我無法想像他是我愛的那個人……」

「他總是對我充滿疑心，不管我做什麼，他就是無法對我建立信任感……」

「他什麼都想控制，什麼都有意見，同時還會一直告訴我『這都是為了我們好』……」

「我視他為唯一，但他卻不只一次對我不忠，讓我不斷承受撕心裂肺之痛……」

愛本是世界上最美好的事，是什麼讓我們愈愛愈心碎？

張家齊博士持續研究關係管理心理學，結合了多年來對於個案在親密關係困擾裡的觀察，他發現，一段感情之所以從甜蜜走向虐愛，原因往往不是對方不對，或自己不夠好，而是源自我們成長至今某些經歷造成了心理失控感，我們愈想好好經營一段關係，就愈容易無意識地把那些失控感轉移到現在的關係中。致使我們不自覺地期待用這段關係，修補內在的心理黑洞。

我們愈是想填補什麼，反而導致親密關係愈來愈失衡。最後導致相愛的關係逐漸轉化為一段虐心的關係，變成心理失控感的犧牲品。如果想要跳脫這樣的囹圄，我們必須看見自己內在有著什麼樣的「心理失控感」，找回心理控制感。

Photo Credit: 天下雜誌

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航