【影集】《瑞克和莫蒂》第六季：失去傳送槍的瑞克，再也無法用疏離逃避家庭關係
我們想讓你知道的是
《瑞克和莫蒂》在去年12月播放完畢，瑞克那種孤傲天才的不可預測性，在劇中也不得不面對他為何離開家的謎題，在充滿致敬梗的家庭劇情線，一步步挖掘他內心隱藏的創傷。
（內容涉及劇情評論，請斟酌閱讀）
在眾多影迷望穿秋水的狀態下，2022年9月4日《瑞克和莫蒂》第六季終於首播，並於12月11日完結。本季依然維持10集的一般規模，但在新一季的結束下，卻又引發了一些波瀾。
《瑞克和莫蒂》總的來說，是很難歸類的黑色喜劇影集。影集的調性極為簡單，故事描述多元宇宙C137地球上，一個天才科學家瑞克發明了傳送槍，至此成為宇宙最強的存在。
他中年遭逢變故，妻子身亡，留下一名女兒。當他在多重時空中遊走後，老來轉性，突然跟已婚的女兒團聚，並時常帶著他的外孫莫蒂上天下海的冒險，因此引發一連串危害宇宙與地球的危機。
打從第一季開始，瑞克除了跟愛孫莫蒂外，就跟女兒、女婿、孫女一同構成了另類的家族互動模式，每集的重心除了典型的外星冒險外，許多時候也在處理祖孫三代情感糾葛的複雜關係。
從第一季到第六季，《瑞克和莫蒂》模式與套路一成不變，主角當然是瑞克與莫蒂，每一集的爆點皆由兩人開始，時而擴大到女兒女婿與孫女，以及各式周邊人物。
而所有情節發動的中心，皆來自於瑞克。瑞克是整個家庭的核心，他代表的是捨棄了女兒的狠心父親，因此有童年創傷的女兒跟一個溫馴的暖男結婚後，生下任人擺布欺壓的孫子莫蒂，與典型美式個性的孫女。
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
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前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。