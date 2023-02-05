【影集】《瑞克和莫蒂》第六季：失去傳送槍的瑞克，再也無法用疏離逃避家庭關係

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在眾多影迷望穿秋水的狀態下，2022年9月4日《瑞克和莫蒂》第六季終於首播，並於12月11日完結。本季依然維持10集的一般規模，但在新一季的結束下，卻又引發了一些波瀾。

《瑞克和莫蒂》總的來說，是很難歸類的黑色喜劇影集。影集的調性極為簡單，故事描述多元宇宙C137地球上，一個天才科學家瑞克發明了傳送槍，至此成為宇宙最強的存在。

他中年遭逢變故，妻子身亡，留下一名女兒。當他在多重時空中遊走後，老來轉性，突然跟已婚的女兒團聚，並時常帶著他的外孫莫蒂上天下海的冒險，因此引發一連串危害宇宙與地球的危機。

打從第一季開始，瑞克除了跟愛孫莫蒂外，就跟女兒、女婿、孫女一同構成了另類的家族互動模式，每集的重心除了典型的外星冒險外，許多時候也在處理祖孫三代情感糾葛的複雜關係。

從第一季到第六季，《瑞克和莫蒂》模式與套路一成不變，主角當然是瑞克與莫蒂，每一集的爆點皆由兩人開始，時而擴大到女兒女婿與孫女，以及各式周邊人物。

而所有情節發動的中心，皆來自於瑞克。瑞克是整個家庭的核心，他代表的是捨棄了女兒的狠心父親，因此有童年創傷的女兒跟一個溫馴的暖男結婚後，生下任人擺布欺壓的孫子莫蒂，與典型美式個性的孫女。