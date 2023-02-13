《幸運的祕密》：運氣與後見之明有著密切相關，就像「靈魂伴侶」這件事所說明的
我們想讓你知道的是
本書作者以哲學教授身分，引領讀者探究運氣與神學、機率，和現代心理學的關係，並帶領讀者遊走古希臘羅馬年代，透過蘇格拉底、柏拉圖等哲學家了解何謂幸運，讓我們反思，幸運和努力只是一線之隔。
文：史蒂芬・海爾（Steven D. Hales）
哥倫布的蛋
每件事在事後看來都是一清二楚。魔術師的戲法可能叫人無法理解——因明顯違反自然而令人困擾——但在祕密揭開後又是如此淺白，令人不解我們為何一開始沒看出來。即便是偉大成就與發現在事後也是那麼平庸。1565年，義大利歷史學家與探險家吉羅拉莫．本佐尼（Girolamo Benzoni）在他的著作《新世界史》（History of the New World）講述了這個故事。哥倫布由劃時代大西洋航行回來後，他受到歐洲上流社會的宴請。在與西班牙貴族的一場宴會上，話題自然是西印度群島。
一名傲慢的西班牙人跟哥倫布說，即使他從未抵達新世界，寶藏也不會長久被掩藏，因為西班牙「多的是熟知宇宙與文學的傑出人士」。哥倫布沒有多說什麼，而是請人拿給他一顆蛋。有時候，小小的證明勝過千言萬語。他要把蛋立在桌上，接著提出一項賭注：除了他以外，沒有人可以讓蛋立起來。所有貴族紛紛一試，但雞蛋都跌倒，立不起來。哥倫布拿起蛋，把一端在桌上輕壓一下。當然，現在雞蛋立正了。哥倫布環顧四周，一語不發，可是大家都明白他的意思。在這之後，大家都知道該怎麼做了。
開始航行前，這位海洋上將（Admiral of the Ocean Sea）被嘲笑、無視，四處奔走去募集這趟必然是有勇無謀航行的資金。等到他回來後，所有西班牙貴族卻等不及跟他說，他們多的是傑出人士排隊要去發現新世界，哥倫布做的事沒什麼特別。雖然立蛋的簡單例證指出貴族們的愚蠢，他們仍然無法抗拒做出「我們早就知道了」或「我們看得出終究是會發現新世界」的批評。在事前預測是很困難的，但事後我們往往在回顧時認為那些都是可以輕易預測。
一旦我們知道要找些什麼之後，後見之明便四處浮現。局外人政客勝選，我們便看到選民不信任老牌政客的明顯證據。不忠的配偶被發現後，她的丈夫便痛斥自己沒看到現今昭然若揭的警訊。表現落後的四分衛打了一場漂亮的比賽，教練便慶賀自己知人善任，那個球員果然有一套。後見之明是我們在事前對於發生機率的預測，以及我們在事後對同一件事預測的差異所在。這造成一種狹隘視野，我們鎖定在一件事的最簡單或最明顯的解釋，而不再看向他處。明年收成不佳的機率如何？這不容易回答，雖然農民和商品經紀商都熱切地想要知道；農業受到各種混亂因素的影響。去年歉收的機率呢？我們都應該明白會發生什麼事，全球暖化帶來的影響（聖嬰現象、乾旱、蝗蟲、移工，任何你愛講的話題）。
運氣與後見之明有著密切相關，就像靈魂伴侶這件事所說明的。在這個每件事都要黨派爭吵的國家，有一件事倒是有著普遍共識：人們有靈魂伴侶。根據一項全國蓋洛普調查，「從未結婚的單身人士絕大多數（94％）都認同，『結婚的話，我希望配偶是我的靈魂伴侶，這是最重要的。』」一項羅格斯大學（Rutgers University）的研究發現：「在單身男女（年齡介於20至29歲）之中，絕大多數（88％）同意『一個特別的人，靈魂伴侶，正在某處等候著你。』從未結婚過的單身人士高度相信他們將成功找到那位靈魂伴侶；大多數人（87％）同意說，等他們準備好要結婚時，他們便會找到那個特別的人。」
這些數字很驚人。認為自己有個靈魂伴侶而且會找到他／她的人，多過認為地球繞著太陽公轉的人。
就眾多的人類數量以及你一生中所能遇見的極少部分來看，找到與你完美契合的人的客觀機率有多少？容貌、興趣、教育、幽默感、政治與宗教看法、個人嗜好、態度、時尚品味、音樂品味、道德觀等等都符合你的理想，比地球上其他人都更好的人？機率極為渺茫。因此，假如你真的遇到靈魂伴侶，那必然是命運。
顯然，事後認為你的另一半便是你的靈魂伴侶，是後見之明的另一例子。回顧形成關係的各種偶發事件——選擇大學，跟這個人或那個人交朋友，參加某一次派對或活動，喝酒壯膽——我們找出串連其間的一條亮線，並看出命運的詭計。如果這些選擇點有了其他變化，那麼你的伴侶便會是不同人，然後你會看到歷史途徑改變讓你遇到那個人。無論你的伴侶是誰，你都可以說出你們的結合是無可避免的講法，唯有天意才能解釋的無可避免。
除了命運鼓聲之外，另一種熟悉的講法是把它視為巧合與運氣。遇見你的「靈魂伴侶」並成功建立關係的每件事，不過是一連串極不可能的偶然事件。另一種觀點是，假設你上自己讀的大學的機率是25％，參加你遇見配偶的那一次派對的機率是25％，你的朋友介紹你們認識的機率是25％，你沒有讓自己出糗的機率是25％，諸如此類。這些事情都發生的總機率是多少？把個別機率相乘，便會得出相當低的數值。這又是後見之明：事後知曉遇到靈魂伴侶的機會渺小，於是修改所有歷史資料去配合它。你可能有很高的機率把自己的另一半當成靈魂伴侶，無論那個人是誰。
我們認定事情的現況極為重要（「我和靈魂伴侶結婚了！」）之後，回溯一路走來，過去的每一步都是幸運的。我們走到了Z的一步，回顧由A以來的每件事，把醉鬼般歪七扭八的步行看成是一連串幸運事件。可是，如果我們由A的一步出發，想像未來在Z和相同的人結婚，我們便不會認為由A到Z是幸運的事。如同攝影師安瑟．亞當斯（Ansel Adams）所說：「我時常回想，我過去人生的每件事似乎都是有意義地排成合理的順序。」當然，這是人類天生的傾向；合理的順序被視為命運或運氣，不過是同一枚硬幣的兩面。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。