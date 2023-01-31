台北國際書展今日開幕：書展主題「閱讀的多重宇宙」，《獵魔士》作者等多位波蘭籍重量作家應邀來台

第31屆台北國際書展今（31）日在台北世貿展覽一館開幕，總統蔡英文、新上任的文化部長史哲、財團法人台北書展基金會董事長吳韻儀、波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）等人皆出席開幕典禮。蔡英文致詞時透露，如果有機會，希望能有一個不被人注意的時間，自由自在地逛書展。

今年書展的主題國是波蘭，波蘭書展協會及波蘭台北辦事處共同規劃了3檔特展，帶領讀者更加認識波蘭。多位波蘭籍重量級作家也應邀來台，包含暢銷小說《獵魔士》作者安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）；報導文學作家、《獨裁者的廚師》作者維特多．沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski）等人。

蔡英文：有自由及時間逛書展，都是幸福的人

蔡英文表示，隨著台灣邊境解封，今年的書展邀請了多達32國、超過200位國際出版人、作家、版權人來共襄盛舉。她相信，接下來的系列活動一定非常精采、令人期待。

蔡英文指出，波蘭是今年書展的主題國。台灣和波蘭共享民主自由的價值，這幾年來也持續深化交流。她相信，透過書展，我們將能更深入地認識彼此的歷史和文學，也讓雙方的友好關係更加緊密。

蔡英文表示，波蘭有波瀾壯闊的歷史，孕育出許多優秀的作家，像是前幾年，《跳舞的熊》這本書在台灣出版後，廣受大家的好評和推薦，今年，作者沙博爾夫斯基以及許多優秀的詩人和文學家，都將在書展和台灣民眾見面，相信大家也都迫不及待了。

為了推廣全民閱讀，蔡英文指出，文化部這幾年來努力推動出版振興方案，扶植原創出版、獨立書店。她要謝謝文化部以及所有投入籌辦書展的夥伴，讓台灣的出版業跟國際友人交流觀摩，也讓台灣多元豐富的出版品被國際看見。她邀請大家一起來參加書展，共同來支持台灣的創作。

蔡英文表示，她很羨慕今天可以來參加書展的民眾，「身為總統只能來致詞，但如果有機會，我希望能有一個不被人注意的時間，自由自在地逛書展。」蔡英文表示自己有閱讀的習慣，但擔任總統後，常常沒有辦法靜心讀完一本書。目前她書架上的書比任何一段時間所累積的都多，很可惜沒有時間好好地來閱讀，所以她認為，有自由及時間來逛書展、有時間唸完一本書的人都是幸福的人。

《ETtoday新聞雲》報導，甫接任文化部長一職的史哲在開幕典禮上提到，今天到書展之前，他才完成職位交接。他比喻，如果以出版來講，「我應該是剛出印刷廠還是熱騰騰的那本書剛剛到通路上，今天是第一天在通路上和大家見面，也是要拜託大家秉持著文字閱讀出版的精神，請也不要看到封面就決定好壞。」

《中央廣播電台》報導，史哲表示，過去7年，每年政府都以新台幣3.7億元預算支持六大出版策略支持台灣出版，作為接棒者，未來文化部會更強大支持原創內容端的最根本的力量，讓文字的力量真正變成社會沉澱，增進人類思考、客觀中立思辨能力的基石。

書展主題「閱讀的多重宇宙」，融入五感體驗

（中央社）第31屆台北國際書展今日開幕，主題國波蘭已搶先進駐，當紅奇幻作家《獵魔士》作者安傑．薩普科夫斯基，昨（30）日現身波蘭館並擺出拔劍獵魔的姿勢，告訴台灣讀者「我來了」。

台北書展基金會昨日在台北世貿一館舉行展前記者會，文化部次長李連權致詞時表示，今年主題國波蘭過去曾多次遭強權凌逼，與台灣受多次殖民經驗類似，但兩國人民同樣都為自由民主努力奮鬥。波蘭本屆也特邀多位代表作家、插畫家及出版社來台參加書展，展現豐富多元的文化活力及特色。

李連權表示，本屆書展主題為「閱讀的多重宇宙」，嘗試讓民眾深入閱讀趣味之外，同時融入五感體驗。其中，台灣文學館文學書區將展現編輯人的精神和靈魂；公民書區展現非主流出版的創意；兒童書區用16種海洋生物讓讀者深入閱讀美感。此外，今年更將國家語言融入書展，呈現台灣多元特色，另推動淨零排放觀念，邀民眾共同面對氣候變遷，保護地球。

本屆主題國波蘭館由波蘭書展協會、波蘭台北辦事處共同規劃，展場以傳統花卉紋樣及鮮紅意象，呈現東西方文明交融的內涵與活力，並推出3檔特展。其中「透過文學了解波蘭歷史」，從「古老的傳說」、「虛無之谷」等多部波蘭經典，帶領讀者穿越時空，了解波蘭這塊中歐文明寶庫。

「世界文明史珍本古籍展」由波蘭國家圖書館及波蘭知名珍本古籍出版社Manuscriptum策畫，展出多部牽動世界文明史的古籍複刻本，包括蕭邦「鋼琴協奏曲F小調」手稿與卜彌格「中國植物誌」等經典；「百年波蘭繪本插畫展」則由波蘭密茨凱維奇學院（Adam Mickiewicz Institute）策畫，精選波蘭自1918年獨立百年來的經典童書繪本及畫作，讓讀者親炙波蘭文化的內涵與美感。

波蘭館同時邀請多位重量級作家來台，包含暢銷小說《獵魔士》作者安傑．薩普科夫斯基；報導文學作家、《獨裁者的廚師》作者維特多．沙博爾夫斯基；鳥類學家、波蘭尼克文學獎得主瓦夫．盧賓斯基；詩人、哲學家瑪珍娜．博古米拉．基拉爾（Marzanna Bogumila Kielar）；以及享譽國際的暢銷插畫家彼歐茲．索哈（Piotr Socha）等人。

假日有空的朋友，還可參加4日晚間在書展主題廣場舉辦的「波蘭之夜」，由表演團體DAGADANA帶來民族音樂、爵士樂及電子舞曲，現場同時介紹「獵人燉肉」及「波蘭餃子」等傳統美食。