李家超：考慮取消海外旅客接種疫苗要求，反對獨立調查香港抗疫措施

香港的防疫措施正漸漸鬆綁，而特首李家超今天向媒體表示這次香港應對新冠疫情仍有不足之處，但反對成立獨立調查委員會作調查；他也在記者會中指，港府正在考慮取消部分防疫措施，包括海外旅客的疫苗要求。

李家超：要總結經驗，但反對成立獨立調查委員

（中央社）李家超今天同意應該總結3年抗疫經驗，但反對成立獨立調查委員會進行調查。

李家超今天向媒體說，應對疫情沒有標準方案，但應該要總結經驗，以有效因應未來不同威脅。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸過去並被當局視為地方性流行病，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇日前建議，政府應該仿效2003年處理嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的做法，成立獨立調查委員會調查過去3年的抗疫經驗，為應對下次可能出現的疫情作準備。

他認為，這次香港應對新冠疫情仍有不足之處，包括初期在病毒追蹤、隔離以及檢測數量方面，並應該檢討去年初第五波疫情出現後病毒在養老院大規模傳播的原因。

從SARS到新冠病毒的爆發，袁國勇一直協助港府調查病毒傳播的原因和途徑，不時赴爆發疫情的社區進行調查，以協助港府追蹤及預防病毒進一步傳播。

港府正考慮取消部分防疫措施

（中央社）香港行政長官李家超今天說，當局正在研究取消對海外旅客的一些COVID-19防疫限制，包括疫苗接種和快速病毒檢測。

李家超早上向記者發表談話時，透露當局正在思考取消仍在實施的一些防疫措施。

除了考慮取消海外來客的防疫要求，他透露，港府也正與大陸方面商討，讓兩地全面通關，包括取消仍在實施的核酸檢測要求和人流限制。

他說，本月8日起，香港與大陸恢復首階段正常通關，各口岸運作良好，相信兩地很快可以全面通關，包括取消核酸檢測、增加口岸數量和取消人數上限。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發3年來，香港與大陸各自實施嚴格的防疫措施，令兩地民眾無法正常往來，各口岸無法正常運作。

本月8日起，香港和大陸恢復部分口岸正常通關，往來民眾入境後不用再接受強制檢疫隔離，但仍需要出示48小時內核酸檢測呈陰性結果。此外，香港設定每天赴大陸人數上限。

香港去年底已大幅放寬海外人士入境的防疫限制，但要求出示接種疫苗紀錄及入境後進行快速病毒檢測。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin