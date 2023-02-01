我們要讓AI參與創作到哪個層次？搜尋、解讀，還是決策？

AI的正反兩面

過去這個月寫了幾篇關於AI和ChatGPT影響未來創作領域的文章，正面和反面的角度都有。

正面的是，目前剛處於初生階段的AI（概稱各種能自動產生文字和影像作品的機制），未來還有很長的路可以走，很可能在我們有生之年會發展到想像不到的境界；原本許多用於知識搜尋、資料整合和解讀、以及基本作品的生成，往後都可以讓AI代勞。

反面的是，除了可能取代現有的一些職業之外，還包括仍然會出現的錯誤（可能來自演算法、也可能來自原始資訊）、以及不負責任的使用（例如用於寫論文偷懶、或是產製假新聞）等等。

前面說到「取代」，AI能取代的是「職位」、但不一定是「人」；人可以轉而去做AI做不到的事情、或是更高階的工作。但如同我先前說的：

不過這一陣子AI發展的方向，反而變成了不是「取代專家（的工作）」，而是淘汰「不具備專家能力的普通人」。

如果你只會AI能取代的技能、而且做得還沒有AI好，就可能會被取代。1960年代之前，電梯裡面還有「電梯操作員」這個職位；1980年代的電腦機房也還有「報表列印管理員」的工作，但這些技能和職位後來都已經消失。

如果讓我用比較含糊的白話來說，令人憂心的一個重點會是：機器越來越聰明，但人卻因此越來越笨。

至於結果是好是壞，大家可以自己想像。

之所以說含糊，是因為並不是每個人都會變笨，甚至還有人會覺得自己雖然不會寫文章、不會畫畫，但因為會用AI工具，所以忽然都變得會了，所以其實是比過去更聰明。

另外一個角度是，相較於沒有工具的時代，人類的蠻力是有限的，於是我們發明了從鐵鎚到太空船的各種工具，讓人類擁有跟動物不同的成就；而AI則是另外一次的工業革命，讓機器不只可以強化人類的蠻力、更可以延伸人類的智力。

也沒有錯。

人工智慧能力的五個層次

先僅以資訊時代的階層來說，機器能幫我們做跨越時代、跨越地域的資料搜尋，也只不過是近30年的事情；而從資料搜尋到分析出「去年全球經濟成長10%」之類的結果（想想看，這在30年之前是多大的工程），也只是統計運算法的應用，不算太困難的事情。

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接下來的「解讀」，則是AI成長到一個程度、並且與大量的外界資料連結時（目前ChatGPT還沒有），即將會出現的能力，例如提供這樣的報告：「去年全球經濟成長10%，但如果沒有戰爭影響能源和原物料供應，應該可以達到15%」。

到這邊為止，都還是「中性」的資料解讀和比對可以達到的程度，但接下來的「認知」和「決策」就開始進入重頭戲了。

以上面的例子來說（當然是以極度簡化的邏輯來舉例），「認知」能力是基於「戰爭影響經濟發展」、「經濟正向發展對人類有利」的前提，得到「發動戰爭的某國是負面因素」的認知。

而「決策」則是基於「某國是負面因素」的前提，做出「應該發射飛彈打某國」、或是「對某國給予制裁」的策略。

這個過程一點也不是新聞，至少在人類分析師的世界已經行之有年；而且，如果你看過《魔鬼終結者》或1983年版的《戰爭遊戲》等電影，就會知道它們描述的都是AI在從「解讀」到「認知」之間的過程出錯，導致了錯誤的決策、以及近乎災難性的結果。

會扯到這個，是因為技術上來說，AI遲早會進化到具備「認知」和「決策」能力的階段，於是我們會面臨幾個問題：

人類可以將某些事情的這兩個階段交給AI嗎？例如要先救老婆還是媽媽、或是火車要選擇壓死一個人還是五個人？ 如果可以的話，界線會在哪裡？或者最後的決策仍然必須經過人類的認可？人類就不會出錯嗎？ 如果必須經過有情緒、必須吃飯睡覺、會疲勞的人類認可，AI在效率上的價值還能發揮嗎？ 如果人類決定禁止AI插手「認知」和「決策」（即使技術上做得到），人們必須具備怎麼樣的知識、能力、訓練，才能躋身這個金字塔頂端，而不會變成被AI淘汰的族群？

藝術家的看法

前幾天剛好跟幾個藝術家碰面。A是懂技術的畫家，以兼具工筆和半抽象的技法成名已久；雖然模仿者眾多，但目前還無人能夠超越。

跟A談到AI自動生成影像的問題時，我開玩笑的說：「以未來AI繪圖的能力，就一般用途的插畫來說，往後藝術家大概只有『尊嚴』的問題了。以後你們不妨試試對AI下『請用A畫家的風格生成XX主題的作品』，這樣說不定還可以省你們很多事。」

A畫家：「但目前AI還無法真的創作新作品，技術上都只是依照指令，拿類似的作品來改造拼貼。或許表面上可以做得有點像，但神髓還是做不出來的；何況用他人的作品來拼貼，在原創性上還是有問題的。」

後來碰到B藝術家，他說：「AI目前對於真正的藝術家影響其實不大。因為拼貼出來的作品雖然可以滿足一般人用圖的需求，但這些人本來就不是藝術家的客群；而且拼貼的圖越多，反而越能凸顯原創作品的價值，兩者可以算是不衝突啦。」

傍晚到了某個展場，碰到以創作T恤圖案為主的C藝術家正在擺攤。他說：「嘿嘿嘿，你看（指著攤位上的自有品牌T恤），這上面的圖案都是AI畫的，省了我好多力氣、而且又不會跟別人撞衫。」

C又告訴我：「AI生圖其實第一個會衝擊到的是『賣圖庫』的業者。從前圖庫很貴、而且多半不完全符合需要，還得自己合成修改；AI生圖只要指令下得對，產生的圖馬上可以用，就算一張要花10元美金，也比買高品質圖庫的單張照片、或是自己合成的功夫便宜。圖庫是死的，AI生圖是活的。」

「死的」藝術，會最快被AI取代。

回到最前面說的「尊嚴」因素。這並不是說他們會為了「藝術家的尊嚴」而拒絕AI工具，而是就如同他們從前接受新工具一樣（例如從紙筆繪製到數位繪圖板、然後是平板電腦），將AI工具以最適合的方式融入工作流程，但在最後的「風格」和「人味筆觸」上還是留給自己的堅持。

找出AI對工作流程的幫助

在行銷和寫作上也是一樣。先撇開前面提到的「不負責任使用」角度不談，我們同樣不一定要拒絕AI工具（要拒絕也當然沒關係），而是要看它在你的工作流程中能不能找到有利的位置、為你提升工作成果的「質」、「量」、或是兩者皆備。