我們要讓AI參與創作到哪個層次？搜尋、解讀，還是決策？
我們想讓你知道的是
應該發射飛彈打某國來解決全球經濟問題嗎？商品應該走高階精緻還是大眾路線？文案應該搞笑、狗血、還是溫馨？我作品上最後一筆紅色顏料要下在哪裡？老婆到底要不要救？或許有些事情AI有辦法幫你決定，但無論因為什麼理由，你可能會覺得還是自己來比較好。
AI的正反兩面
過去這個月寫了幾篇關於AI和ChatGPT影響未來創作領域的文章，正面和反面的角度都有。
正面的是，目前剛處於初生階段的AI（概稱各種能自動產生文字和影像作品的機制），未來還有很長的路可以走，很可能在我們有生之年會發展到想像不到的境界；原本許多用於知識搜尋、資料整合和解讀、以及基本作品的生成，往後都可以讓AI代勞。
反面的是，除了可能取代現有的一些職業之外，還包括仍然會出現的錯誤（可能來自演算法、也可能來自原始資訊）、以及不負責任的使用（例如用於寫論文偷懶、或是產製假新聞）等等。
前面說到「取代」，AI能取代的是「職位」、但不一定是「人」；人可以轉而去做AI做不到的事情、或是更高階的工作。但如同我先前說的：
不過這一陣子AI發展的方向，反而變成了不是「取代專家（的工作）」，而是淘汰「不具備專家能力的普通人」。
如果你只會AI能取代的技能、而且做得還沒有AI好，就可能會被取代。1960年代之前，電梯裡面還有「電梯操作員」這個職位；1980年代的電腦機房也還有「報表列印管理員」的工作，但這些技能和職位後來都已經消失。
如果讓我用比較含糊的白話來說，令人憂心的一個重點會是：機器越來越聰明，但人卻因此越來越笨。
至於結果是好是壞，大家可以自己想像。
之所以說含糊，是因為並不是每個人都會變笨，甚至還有人會覺得自己雖然不會寫文章、不會畫畫，但因為會用AI工具，所以忽然都變得會了，所以其實是比過去更聰明。
另外一個角度是，相較於沒有工具的時代，人類的蠻力是有限的，於是我們發明了從鐵鎚到太空船的各種工具，讓人類擁有跟動物不同的成就；而AI則是另外一次的工業革命，讓機器不只可以強化人類的蠻力、更可以延伸人類的智力。
也沒有錯。
人工智慧能力的五個層次
先僅以資訊時代的階層來說，機器能幫我們做跨越時代、跨越地域的資料搜尋，也只不過是近30年的事情；而從資料搜尋到分析出「去年全球經濟成長10%」之類的結果（想想看，這在30年之前是多大的工程），也只是統計運算法的應用，不算太困難的事情。
接下來的「解讀」，則是AI成長到一個程度、並且與大量的外界資料連結時（目前ChatGPT還沒有），即將會出現的能力，例如提供這樣的報告：「去年全球經濟成長10%，但如果沒有戰爭影響能源和原物料供應，應該可以達到15%」。
到這邊為止，都還是「中性」的資料解讀和比對可以達到的程度，但接下來的「認知」和「決策」就開始進入重頭戲了。
以上面的例子來說（當然是以極度簡化的邏輯來舉例），「認知」能力是基於「戰爭影響經濟發展」、「經濟正向發展對人類有利」的前提，得到「發動戰爭的某國是負面因素」的認知。
而「決策」則是基於「某國是負面因素」的前提，做出「應該發射飛彈打某國」、或是「對某國給予制裁」的策略。
這個過程一點也不是新聞，至少在人類分析師的世界已經行之有年；而且，如果你看過《魔鬼終結者》或1983年版的《戰爭遊戲》等電影，就會知道它們描述的都是AI在從「解讀」到「認知」之間的過程出錯，導致了錯誤的決策、以及近乎災難性的結果。
會扯到這個，是因為技術上來說，AI遲早會進化到具備「認知」和「決策」能力的階段，於是我們會面臨幾個問題：
- 人類可以將某些事情的這兩個階段交給AI嗎？例如要先救老婆還是媽媽、或是火車要選擇壓死一個人還是五個人？
- 如果可以的話，界線會在哪裡？或者最後的決策仍然必須經過人類的認可？人類就不會出錯嗎？
- 如果必須經過有情緒、必須吃飯睡覺、會疲勞的人類認可，AI在效率上的價值還能發揮嗎？
- 如果人類決定禁止AI插手「認知」和「決策」（即使技術上做得到），人們必須具備怎麼樣的知識、能力、訓練，才能躋身這個金字塔頂端，而不會變成被AI淘汰的族群？
藝術家的看法
前幾天剛好跟幾個藝術家碰面。A是懂技術的畫家，以兼具工筆和半抽象的技法成名已久；雖然模仿者眾多，但目前還無人能夠超越。
跟A談到AI自動生成影像的問題時，我開玩笑的說：「以未來AI繪圖的能力，就一般用途的插畫來說，往後藝術家大概只有『尊嚴』的問題了。以後你們不妨試試對AI下『請用A畫家的風格生成XX主題的作品』，這樣說不定還可以省你們很多事。」
A畫家：「但目前AI還無法真的創作新作品，技術上都只是依照指令，拿類似的作品來改造拼貼。或許表面上可以做得有點像，但神髓還是做不出來的；何況用他人的作品來拼貼，在原創性上還是有問題的。」
後來碰到B藝術家，他說：「AI目前對於真正的藝術家影響其實不大。因為拼貼出來的作品雖然可以滿足一般人用圖的需求，但這些人本來就不是藝術家的客群；而且拼貼的圖越多，反而越能凸顯原創作品的價值，兩者可以算是不衝突啦。」
傍晚到了某個展場，碰到以創作T恤圖案為主的C藝術家正在擺攤。他說：「嘿嘿嘿，你看（指著攤位上的自有品牌T恤），這上面的圖案都是AI畫的，省了我好多力氣、而且又不會跟別人撞衫。」
C又告訴我：「AI生圖其實第一個會衝擊到的是『賣圖庫』的業者。從前圖庫很貴、而且多半不完全符合需要，還得自己合成修改；AI生圖只要指令下得對，產生的圖馬上可以用，就算一張要花10元美金，也比買高品質圖庫的單張照片、或是自己合成的功夫便宜。圖庫是死的，AI生圖是活的。」
「死的」藝術，會最快被AI取代。
回到最前面說的「尊嚴」因素。這並不是說他們會為了「藝術家的尊嚴」而拒絕AI工具，而是就如同他們從前接受新工具一樣（例如從紙筆繪製到數位繪圖板、然後是平板電腦），將AI工具以最適合的方式融入工作流程，但在最後的「風格」和「人味筆觸」上還是留給自己的堅持。
找出AI對工作流程的幫助
在行銷和寫作上也是一樣。先撇開前面提到的「不負責任使用」角度不談，我們同樣不一定要拒絕AI工具（要拒絕也當然沒關係），而是要看它在你的工作流程中能不能找到有利的位置、為你提升工作成果的「質」、「量」、或是兩者皆備。
Tags：
民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
引用資料：