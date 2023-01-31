2023/01/31,
商業

華為被制裁後站穩腳步向新興市場擴張，拜登政府擬加大力道「全面性封殺」

華為被制裁後站穩腳步向新興市場擴張，拜登政府擬加大力道「全面性封殺」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

華為（HUAWEI）近年遭受美國制裁卻未倒下，最新財報顯示其手上仍有數千億現金，顯示其日益站穩腳步向興新市場擴張，而美國擬以全面封殺的方式遏制華為再度崛起。

中國5G設備營運商巨擘華為（HUAWEI）身為美國頭號大敵，不僅沒有因為制裁而倒下；反而大刀闊斧進行企業瘦身。最新年度財報顯示其淨利高達75.9%，共計1137億元人民幣（下同），手上的現金達597億元（新台幣2656.6億元），牽動白宮進一步實施「全面性封殺」。

拜登將「完全切斷」華為和美國供應商的關係

2019年川普（Donald Trump）政府以「國安問題」首度將華為列入美國商務部（DoC）的「制裁實體名單」；不過後來商務部放寬標準，同意向美國公司發放「許可證」。

美國當時允許這些供應商在不危及國家安全的前提下向華為出售技術，其中包含了美國半導體設計公司高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）等。

令美國感到訝異的是，華為在被制裁後，未陷入一蹶不振的窘境，反而逐步站穩腳步，迫使近日白宮不得不再加強制裁力道。知情人士向《金融時報》透露，拜登（Joe Biden）政府考慮「完全切斷」華為和美國供應商的聯繫，這也意味著美中對抗的局勢將再度升溫。

針對此事，美國商務部一位發言人告訴《華爾街日報》：「我們與能源部、國防部和國務院的跨機構出口管制夥伴密切合作，不斷評估我們的政策和法規，並定期與相關利益企業溝通。」

華為瘦身成功，淨利大幅上揚75.9%

事實上，接連接受打擊的華為財務逐年走穩，資產負債率從62.3%下降至57.8%，本來臃腫龐大的資本結構得到改善，而它們大刀闊斧進行簡化管理，實施數位轉型成功，也使得2021年行銷管理費用一舉下降人民幣93億元。

根據華為最新的2021年財報顯示，集團營收雖重挫28.6%，僅達到6368億；但令人感到意外的是淨利卻大幅上揚75.9%，達到1137億元，而手上的現金有597億元，也大幅成長69.4%。

華為強調，經營穩健，財務結果符合預期，而且在美中對抗的高度壓力下，仍得以強力投入研發，2021年研發費用處於近10年高點，其中從事研發人員達到10.7萬名，占總公司54.8%，整體金額突破1427億元，達到全年營收22.4%。顯然華為已經挺過美國多年來的制裁。

截圖_2023-01-31_下午4_28_23
華為2021年財報公開資訊

輪值董事長郭平指出，華為越在艱困時期，更加大研發，針對資通訊的研發金額是「全球第2」。而董事長梁華也強調，華為雖然仍面臨一系列挑戰，但是對於未來仍有信心，他強調華為歷經3年，「已經活下來」，而且還是有質量地活下來。

目前，華為靠著三大業務支撐集團營運，分別是消費性產品、企業業務和營運商業務，其中包含手機在內的消費性產品衰退最重，達到49.6%；而營運商的相關基地台業務，小幅下跌7.0%；企業方面的雲端業務則是上揚達2.1%，是華為少數成長的業務之一，中國是支撐它的關鍵市場，未來在靠東南亞及非洲等地發揮強大影響力。

華為轉攻新興市場低階產品

過去數年來，美國限制先進製程晶片進入中國，最近一次是2022年制裁包含長江存儲（YMTC）在內等10多家，白宮想藉此再打擊華為的高階智慧型手機市場，及高速通訊設備等業務。

智庫新美國安全中心（CNAS）的技術專家馬丁拉瑟（Martijn Rasser）表示，華為在過去幾年已經將業務拓展到電纜、雲端計算等領域。他說，這和4年前僅專注於5G的華為已有不同。針對本次禁發許可證一事，拉瑟認為這才是「真正意義重大的一步」。

不過，要將華為徹底擊倒恐怕並非易事。2022年12月23日華為和芬蘭通訊大廠諾基亞（Nokia）還續簽專利許可協議，一再凸顯華為在歐美市場也具有影響力；此外，同年5月華為也和沙烏地阿拉伯電信公司（STC）在中東地區開發SuperLink通訊服務。

此後，再加入國際電聯的Partner2Connect數位聯盟，允諾2025年將為全球80多國、1.2億的民眾提供數位連網服務，這當中遍及柬埔寨、孟加拉、巴基斯坦，以及非洲等新興國家。

面對美國過去一連串的攻勢，華為改變策略逐步從高階5G設施，退而求其次往4G、3G和2G等低階設備佈局，並藉此彌補營運缺口。華為強調，非洲正從2G開始加速演進，未來將通過4G/5G協同、固移協同等戰略，同時華為也在當地興建太陽能設備，將其附加效益提升，預料新興市場將成為美中對抗下華為的一大突破口。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。