指揮中心臨時記者會「未鬆綁室內戴口罩」，7日起取消中國來台旅客機場唾液篩檢

中央流行疫情指揮中心於今（31）日下午臨時宣布召開記者會，原本外界預測會鬆綁口罩令，實際上是要取消中國航抵來台旅客的唾液篩檢PCR，以及將機場領取的快篩劑由4劑減少到1劑。指揮官王必勝指出，口罩鬆綁涉及很多部會，定案之後會再公佈實施細節。

行政院長陳建仁上任首日，就在下午2時30分前往指揮中心視察，隨後指揮中心於3時30分加開記者會，外界原本料將公布口罩鬆綁措施，因為王必勝才剛預告後續會鬆綁口罩、邊境管制、確診隔離、通報定義、法定傳染病改類等5大措施。實際上，今日記者會卻是說明中國航點旅客唾液篩檢事宜。

台灣今日確診數超過3萬人，達到將近1個月以來的高點，有記者詢問是不是因此才沒有鬆綁口罩政策，指揮官王必勝說明，口罩令會影響很多部會，例如教育部主管的學校、勞動部主管的移工，以及交通部主管的大眾運輸工具。記者會後，行政院正副院長會召開會議，與相關部會做充分討論，定案之後再行公佈實施的細節與日期。

指揮中心發言人莊人祥年前也有預告，春節連假10天會有延遲通報的問題，王必勝指出，確診數反彈「一定會有」。這波反彈會有多大、多長都是觀察重點，指揮中心評估時間不會太長、高點不會太高。

另外，台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民先前表示，指揮中心即將鬆綁的5大措施中，衝擊最大的是室內口罩鬆綁，並提及目前研究發現，每6個月就要打一次疫苗，以因應新的變異株、取得最佳保護力。對此，莊人祥回應媒體提問時指出，全台過去6個月內至少接種1劑追加劑的人口約為517萬人（22％），王必勝接著補充，加上染疫的人數，大約是五到六成。

王必勝表示，黃立民說的很有道理，目前的疫苗覆蓋率是不夠的，因此一方面會鼓勵民眾超過時間就去施打疫苗，另一方面，指揮中心都是穩健開放，不會一次性全開。

陽性率降，取消中國來台旅客機場唾液篩檢

中國旅客的部分，王必勝在記者會上宣布，2月7日起，取消從中國航點來台的旅客唾液篩檢PCR。他解釋，目前中國4個航點的旅客，唾液篩檢陽性率從最初的20％，降到現在大概1％。當初會做採檢，是因為要做基因定序、看有沒有新的變異株，現在陽性檢體少了，可以定序的樣本也就下降。而持續基因定序的結果也發現，從中國來的變異株都是BA.5、BF.7，不是新的變異株。

同時，春節金馬民眾小三通專案將一併取消，未來小三通的實施對象、範圍，會由陸委會做通盤檢討，指揮中心會針對防疫措施給意見，也將取消中國經港澳轉機來台旅客的48小時PCR檢驗報告。

除此之外，現行的0+7入境措施為入境時快篩1次，要出門的話須持2天內的快篩陰性結果，現在改為有症狀的時候才要驗，所以在機場、港口領取的快篩劑也從4劑改為1劑。

王必勝說明，近期國際疫情趨緩，最近降了大概20％，而且國際上沒有新的、具有嚴重威脅性的變異株。再來，目前境外移入的個案佔總確診的比例大概是0.4-2.2％，比例相當低，針對14天內有症狀旅客，如果有申報，機場本來就有篩檢站等相關措施。而國內販售的家用快篩通路普及、民眾購買便利，有其他快篩試劑需求的話，民眾可以到各通路去買。

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核稿編輯：楊士範