無盡資訊下失去自由意志，最終，我們都將成為「網路生命體」中的節點
我們想讓你知道的是
我們依賴演算法餵養讓我們沈溺的資訊、我們依賴智慧助理告訴我們絕對的答案、我們相信網路生成的人格發布的熱門資訊，我們透過介面24小時與網路空間連結，最終的我們，就變成了網路上的一個節點......
整個網路會成長成一個完整的生命體，而我們都只是他的節點，或者說只是他的細胞而已。
第一階段：介面—異世界之門
網路出現以來，網路裡面的虛擬空間，慢慢長成了另外一個世界，而每一個我們連結上去之後，在這個世界都擁有另外一個虛擬身份。
以往連結網路的「介面」，門檻是非常高的，需要一點工程師的技能，會操作所謂的「終端機」，才能連結上網路的世界。但在智慧手機出現以後，真正開啟了「異世界之門」，大多數的全球人類，無時無刻都可以透過「介面」連結上網路的世界。
這個隨身在口袋裡面的「終端」，作為一個不是最完美的連結「介面」，卻已經足以讓人類上癮，人類的眼球，幾乎24小時，都透過小螢幕，與網路的世界連結，用網路世界的虛擬身份，在網路的世界，與其他人類的虛擬身份互動著。
然而，智慧手機仍是一個不完美的連結介面，人類仍用飛奔的速度，在努力改善這個連結介面，無論是VR、AR、或是「腦機介面」，人類渴望最後能創造的是，24小時與網路世界隨時連結的完美介面，以至於等同於真正存活於網路世界。
第二階段：餵養—沈溺資訊之海
人類的腦袋天生渴望吸收資訊、理解資訊、少數人類熱衷於創造資訊。沒有資訊可以吸收，人類的腦袋就會覺得無聊。工業革命以來，不只大量生產了商品，也最終大量生產了資訊。各式各樣的媒體瘋狂的發展：報紙、雜誌、書籍、廣播、電視、電影，資訊的數量如指數性爆炸成長，卻仍滿足不了人類的腦袋的慾望，人類的腦袋時常還是覺得無聊。
直到了網路時代，資訊的數量產生核爆，最終形成趨近於無限大的資訊量。因為人人都可以生產資訊、因為人人都可以傳播資訊。加上網路「社群」平台出現，讓人們「連結」彼此，資訊不用再搜尋、不用再找索引，每分鐘打開手機，都有最新的資訊從「介面」不停的出現，無窮無盡的資訊隨時流出來，透過「介面」「餵養」（Feed）著我們，讓我們不自覺沈溺其中。
但無限大的資訊量，卻只剩下一種媒體載體，就是網路。過去所謂各樣媒體的資訊，在網路的世界，都只是格式的不同。網路，成為所有資訊的唯一傳播方式，唯一的來源，而我們沈溺在網路的資訊之海裡面，不只吸收著永無止盡的資訊，自己也成為資訊本身。
第三階段：隔絕—演算法之牆
人類很需要群體的歸屬感，相對的，對於非「我們」這個族群的「他們」，就會形成很強力的敵對感。從早期的部落、宗教、到種族、政黨、國家、甚至球隊，人們因為所屬群體的不同而對立、對抗、甚至戰爭、到殲滅他群。時到今日，我們把這樣的人類天性，透過網路發揮的更加狂暴。
透過「介面」「餵養」的資訊， 背後都透過「演算法」所過濾。所有的「猜你喜歡」不只是推薦喜歡的資訊，也隔絕掉了大多數你討厭、或者也不是那麼討厭的資訊。
從你加入一個平台開始，演算法就開始決定了你的世界觀，演算法幫你決定看什麼、你喜歡什麼，那些對你來說太難、太無感的內容，都被演算法隔絕在你的視線之外。人類不再需要搜尋資訊、選擇資訊，只需要無腦的不停的往下滑。
在資訊爆炸的時代，我們反而卻都變成了井底之蛙，所有人類都一群一群，蹲在一個一個的井裡，我們都被分類、券養在一個一個的「演算法之井」裡。在線上社群平台的「演算法」下，我們都是演算法餵養的羊群，演算法是我們的牧羊人，他告訴我們看什麼、聽什麼、以及告訴我們什麼是「我們」。
第四階段：依賴—智慧助理的絕對
但「演算法」有時仍回答不了我們的疑惑，人類還是會思考、會懷疑、會有疑惑，會想找尋答案。「搜尋引擎」會穿透演算法之牆，一個沒有預設立場的搜尋引擎，會讓主動搜尋的人類，看到跨越同溫層的、各種不同立場的資訊。
人類進行「搜尋」的操作本身，仍反應了強烈的「自由意志」，你仍需要自行去瀏覽搜尋結果的內容、理解那些內容、做一些判斷、然後才能採取行動。
直到——網路學會直接告訴你答案。
「智慧助理」的「人工智慧」越來越強之後，人們對於智慧助理的「依賴」會越來越深，所有的問題，智慧助理都會給你可以接受的答案，直到所有的問題都有唯一的答案，智慧助理會知道你喜歡的答案、你可以接受的答案、你會深信的答案，就算他不是事實也沒有關係，智慧助理關心的是滿足你的需求，讓你放下心中那些疑惑，在意的是你喜歡的答案，而不在意答案是否正確。
當所有的問題都有唯一而絕對的答案，我們也放棄了我們做選擇的權利。
第五階段：跟隨—生成人格
但「資訊」最終還是人類所創造的，人類創造資訊、人類分享資訊，雖然演算法隔絕了彼此，雖然智慧助理給了你絕對，但資訊的的原始資料的創造者，還是人類。
當網路開始學會「生成」，網路會生成文字、生成照片、生成聲音、生成影片，最後網路可以模仿人類創造資訊，在網路的世界，用網路的虛擬身份說話、貼文、分享、留言，他說話像人、分享的相片像人、影片像人、聲音像人，在網路的世界，我們最終會相信他的「人格」，就算他其實不是人。
我們會「跟隨」（Follow）這些網路創造的人格，因為我們會喜歡他的文字、喜歡他分享的照片、喜歡他分享的資訊，因為神奇的他，真正知道你的喜好，他知道你喜歡看到什麼、聽到什麼，想要分享什麼，他會成為話題、成為網紅，讓你成為他的粉絲。最後這些網路人格，會變成主要的資訊生產者，成為主要的意見領袖，成為你的偶像、成為你跟隨的人、成為你的牧羊人，成為你的信仰，成為你想成為的人。
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。