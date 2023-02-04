無盡資訊下失去自由意志，最終，我們都將成為「網路生命體」中的節點

文：Happy Lee 李昆謀

整個網路會成長成一個完整的生命體，而我們都只是他的節點，或者說只是他的細胞而已。

第一階段：介面—異世界之門

網路出現以來，網路裡面的虛擬空間，慢慢長成了另外一個世界，而每一個我們連結上去之後，在這個世界都擁有另外一個虛擬身份。

以往連結網路的「介面」，門檻是非常高的，需要一點工程師的技能，會操作所謂的「終端機」，才能連結上網路的世界。但在智慧手機出現以後，真正開啟了「異世界之門」，大多數的全球人類，無時無刻都可以透過「介面」連結上網路的世界。

這個隨身在口袋裡面的「終端」，作為一個不是最完美的連結「介面」，卻已經足以讓人類上癮，人類的眼球，幾乎24小時，都透過小螢幕，與網路的世界連結，用網路世界的虛擬身份，在網路的世界，與其他人類的虛擬身份互動著。

Photo Credit: Happy Lee 李昆謀

然而，智慧手機仍是一個不完美的連結介面，人類仍用飛奔的速度，在努力改善這個連結介面，無論是VR、AR、或是「腦機介面」，人類渴望最後能創造的是，24小時與網路世界隨時連結的完美介面，以至於等同於真正存活於網路世界。

第二階段：餵養—沈溺資訊之海

人類的腦袋天生渴望吸收資訊、理解資訊、少數人類熱衷於創造資訊。沒有資訊可以吸收，人類的腦袋就會覺得無聊。工業革命以來，不只大量生產了商品，也最終大量生產了資訊。各式各樣的媒體瘋狂的發展：報紙、雜誌、書籍、廣播、電視、電影，資訊的數量如指數性爆炸成長，卻仍滿足不了人類的腦袋的慾望，人類的腦袋時常還是覺得無聊。

直到了網路時代，資訊的數量產生核爆，最終形成趨近於無限大的資訊量。因為人人都可以生產資訊、因為人人都可以傳播資訊。加上網路「社群」平台出現，讓人們「連結」彼此，資訊不用再搜尋、不用再找索引，每分鐘打開手機，都有最新的資訊從「介面」不停的出現，無窮無盡的資訊隨時流出來，透過「介面」「餵養」（Feed）著我們，讓我們不自覺沈溺其中。

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但無限大的資訊量，卻只剩下一種媒體載體，就是網路。過去所謂各樣媒體的資訊，在網路的世界，都只是格式的不同。網路，成為所有資訊的唯一傳播方式，唯一的來源，而我們沈溺在網路的資訊之海裡面，不只吸收著永無止盡的資訊，自己也成為資訊本身。

第三階段：隔絕—演算法之牆

人類很需要群體的歸屬感，相對的，對於非「我們」這個族群的「他們」，就會形成很強力的敵對感。從早期的部落、宗教、到種族、政黨、國家、甚至球隊，人們因為所屬群體的不同而對立、對抗、甚至戰爭、到殲滅他群。時到今日，我們把這樣的人類天性，透過網路發揮的更加狂暴。

透過「介面」「餵養」的資訊， 背後都透過「演算法」所過濾。所有的「猜你喜歡」不只是推薦喜歡的資訊，也隔絕掉了大多數你討厭、或者也不是那麼討厭的資訊。

Photo Credit: Happy Lee 李昆謀

從你加入一個平台開始，演算法就開始決定了你的世界觀，演算法幫你決定看什麼、你喜歡什麼，那些對你來說太難、太無感的內容，都被演算法隔絕在你的視線之外。人類不再需要搜尋資訊、選擇資訊，只需要無腦的不停的往下滑。

在資訊爆炸的時代，我們反而卻都變成了井底之蛙，所有人類都一群一群，蹲在一個一個的井裡，我們都被分類、券養在一個一個的「演算法之井」裡。在線上社群平台的「演算法」下，我們都是演算法餵養的羊群，演算法是我們的牧羊人，他告訴我們看什麼、聽什麼、以及告訴我們什麼是「我們」。

第四階段：依賴—智慧助理的絕對

但「演算法」有時仍回答不了我們的疑惑，人類還是會思考、會懷疑、會有疑惑，會想找尋答案。「搜尋引擎」會穿透演算法之牆，一個沒有預設立場的搜尋引擎，會讓主動搜尋的人類，看到跨越同溫層的、各種不同立場的資訊。

Photo Credit: Happy Lee 李昆謀

人類進行「搜尋」的操作本身，仍反應了強烈的「自由意志」，你仍需要自行去瀏覽搜尋結果的內容、理解那些內容、做一些判斷、然後才能採取行動。

直到——網路學會直接告訴你答案。

「智慧助理」的「人工智慧」越來越強之後，人們對於智慧助理的「依賴」會越來越深，所有的問題，智慧助理都會給你可以接受的答案，直到所有的問題都有唯一的答案，智慧助理會知道你喜歡的答案、你可以接受的答案、你會深信的答案，就算他不是事實也沒有關係，智慧助理關心的是滿足你的需求，讓你放下心中那些疑惑，在意的是你喜歡的答案，而不在意答案是否正確。

Photo Credit: Happy Lee 李昆謀

當所有的問題都有唯一而絕對的答案，我們也放棄了我們做選擇的權利。

第五階段：跟隨—生成人格

但「資訊」最終還是人類所創造的，人類創造資訊、人類分享資訊，雖然演算法隔絕了彼此，雖然智慧助理給了你絕對，但資訊的的原始資料的創造者，還是人類。

Photo Credit: Happy Lee 李昆謀

當網路開始學會「生成」，網路會生成文字、生成照片、生成聲音、生成影片，最後網路可以模仿人類創造資訊，在網路的世界，用網路的虛擬身份說話、貼文、分享、留言，他說話像人、分享的相片像人、影片像人、聲音像人，在網路的世界，我們最終會相信他的「人格」，就算他其實不是人。

我們會「跟隨」（Follow）這些網路創造的人格，因為我們會喜歡他的文字、喜歡他分享的照片、喜歡他分享的資訊，因為神奇的他，真正知道你的喜好，他知道你喜歡看到什麼、聽到什麼，想要分享什麼，他會成為話題、成為網紅，讓你成為他的粉絲。最後這些網路人格，會變成主要的資訊生產者，成為主要的意見領袖，成為你的偶像、成為你跟隨的人、成為你的牧羊人，成為你的信仰，成為你想成為的人。