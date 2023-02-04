TNL+ 2023/02/04,
影劇

【影評】Netflix《白噪音》：唐德里羅難以駕馭的後現代小說，諾亞包姆巴赫的改編能否算成功？

【影評】Netflix《白噪音》：唐德里羅難以駕馭的後現代小說，諾亞包姆巴赫的改編能否算成功？
Photo Credit: 《白噪音》劇照

我們想讓你知道的是

由文學大師唐德里羅所著述，後現代小說《白噪音》充滿虛實交錯、蒙太奇與碎片化，導演包姆巴赫在2022年改編為同名電影並搬上Netflix平台，雖然從結果來看拍得不錯，但如影評人所說，得益於演員、攝影、配樂的加成。導演的部分，的確有一種力不從心的窘境。

2022年底由網飛推出的《白噪音》，是一部英美合拍的黑色喜劇電影，由因為《婚姻故事》成名的導演諾亞・包姆巴赫（Noah Baumbach），改編唐德里羅1985年的同名小說，講述一個當代美國家庭，如何面對日常瑣事、世俗衝突，與對於生存的恐懼。

電影獲得相當兩極的評價，媒體與影評界皆稱讚諾亞・包姆巴赫的創作野心，而攝影、配樂，與演員的表現也都獲得讚賞。但由於電影本身遊走於藝術與通俗之間，也引發愛者極愛，恨者極恨的極端反差。

原本《白噪音》就被認為是鎖定2023年奧斯卡獎的作品，結果卻連一項提名都沒有。這個結果也耐人尋味，頗有過去史丹利・庫柏力克不被奧斯卡獎青睞的感覺。這自然與電影的整體狀況，以及它所改編的原作有關。

《白噪音》

《白噪音》是美國後現代文學大師唐德里羅（Don DeLillo）的傳世之作。自1985年問世以來，對美國藝文界產生極大影響。素來被認為是最難改編成電影的作品。

《白噪音》旨在探討了二十世紀中後期美國文化的一些現象，例如過度的消費主義、媒體轟炸、與不問世事的學術至上主義。而伴隨著後現代理論興起探討的各種環境文題，從各式陰謀論、家庭的解體和重組、人為災難，以及環境的潛在的暴力，都成了全書主題。

小說透過男主角的視野，穿透上述各種現象，以後現代筆法進行各種拼貼，將恐怖、狂野與幽默結合在一起，成為當代美國的一種展演。

《白噪音》的故事並不複雜，以田園景致的大學城Blacksmith為背景，講述了山上學院的教授傑克・格拉德尼，因開創希特勒研究，而聲名鵲起。他與四名女性結過五次婚，並與現任妻子芭貝特撫養了一大群孩子和繼子女。

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Photo Credit: 《白噪音》劇照
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