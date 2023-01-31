賓士宣布獲得美國內華達州「Level 3」等級自動駕駛認證，首批真正可「放手」車款將於2023下半年交貨

上週四（26日），賓士官方宣布他們Drive Pilot ADAS（自動駕駛輔助系統）符合內華達州第482A法令的要求，這代表Drive Pilot成為目前美國唯一合法的Level 3等級系統。

而《engadget》報導，賓士（Mercedes-Benz）曾於今（2023）年1月初的拉斯維加斯消費性電子展（CES）上，預告即將成為第一家獲得美國汽車工程師協會（SAE,Society of Automotive Engineers）Level 3等級駕駛員輔助系統認證的車廠。

Level 3與Level 2等級的差異

據美國國家公路交通安全管理局 （NHTSA）的定義，Level 3等級駕駛員輔助系統，能使車輛處理「所有方面」的駕駛，但仍需要駕駛員足夠專心，以便在必要時迅速控制。

Photo Credit: SAE INTERNATIONAL SAE J3016自動駕駛能力分級表

《The Drive》解釋，這並不意味著車主可以在自動駕駛時在後座小睡或閒聊，僅代表車主可以在自動駕駛時將手從方向盤上拿開並做其他事，但仍要做好隨時重新獲取控制權的準備。

據賓士發布的新聞稿，只要在合適的高速公路路段和交通密度高的地方，賓士的Drive Pilot就可以接管動態駕駛任務，不過目前最高時速僅可達40英里（約64公里）。一旦駕駛條件合適，系統會發出提示，告訴車主電腦現在可以接管車輛，車主只要按下方向盤上位於拇指凹槽上方左右兩側的控制按鈕，就會進入Level 3自動駕駛模式。

Photo Credit: Mercedes-Benz Drive Pilot控制按鈕，位於方向盤輪緣拇指凹槽上方的左右兩側。

去年在德國的一個封閉賽道上，《The Drive》記者協同一位賓士工程師測試了該系統。在該測試中，駕駛雖然可以轉頭與乘客交談或使用車內螢幕玩俄羅斯方塊，但必須讓車內攝影機一直照得到駕駛的臉，否則無法運作。例如，當擔任駕駛的記者將相機舉到面前要拍照時，Drive Pilot駕駛員輔助系統就自動斷開。

儘管如此，據《engadget》報導，相比於現今市面上的Level 2等級駕駛員輔助系統，如特斯拉（Tesla）的「Full Self-Driving」、福特（Ford）的「Blue Cruise」，和通用汽車（GM）的「Super Cruise」，Level 3等級還是一大進步。因為Level 2等級的駕駛員輔助系統還是要求駕駛要將手放在方向盤上，或至少靠近方向盤。

賓士集團技術長馬庫斯・謝弗（Markus Schäfer）在上週四的新聞稿中表示：「在現代世界中，時間是最寶貴的商品之一。將時間還給我們的客戶，是我們打造世界上最令人嚮往的汽車的戰略核心要素。而我們的Drive Pilot朝著實現這一目標邁出了重要的一步。」

美國賓士（MBUSA）總裁兼執行長迪米崔斯・西拉基斯（Dimitris Psillakis）也說：「這是一個非常自豪的時刻，作為第一家在美國市場獲得Level 3等級駕駛員輔助系統認證的車廠，是一項巨大成就。」

Tesla Full Self-Driving Beta is now available to anyone in North America who requests it from the car screen, assuming you have bought this option.



Congrats to Tesla Autopilot/AI team on achieving a major milestone! — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022

不過根據《The Verge》的報導指出，Level 3系統並不是沒有風險，甚至多數自駕車廠商包含Waymo和Cruise都說他們認為Level 3太危險，寧願僅開發Level 4技術。原因正式Level 3需要汽車擔任多數自動駕駛工作時，卻需要駕駛保持注意力。

報導中提到已經有研究指出這種放手給自駕系統操控和人類駕駛中間是特別堪憂的。當人們太長一段時間沒有駕駛，在緊急情況下突然要接手很容易反應過度，不管亂打方向盤、煞車踩太大力，或是無法正確反應。這些反應可能造成危險甚至致命的連鎖反應。

賓士的Drive Pilot適用於2024年款S級和EQS轎車車型，首批汽車將於2023年下半年交貨。

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核稿編輯：楊士範

責任編輯：賴詩涵