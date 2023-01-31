賓士宣布獲得美國內華達州「Level 3」等級自動駕駛認證，首批真正可「放手」車款將於2023下半年交貨
我們想讓你知道的是
賓士宣布其Drive Pilot（自動駕駛輔助系統）符合內華達州第482A法令的要求，這代表Drive Pilot將成為目前美國唯一合法的Level 3等級駕駛員輔助系統系統。而Level 3等級系統不但能讓車主真正解放雙手，連玩俄羅斯方塊都沒問題。
上週四（26日），賓士官方宣布他們Drive Pilot ADAS（自動駕駛輔助系統）符合內華達州第482A法令的要求，這代表Drive Pilot成為目前美國唯一合法的Level 3等級系統。
而《engadget》報導，賓士（Mercedes-Benz）曾於今（2023）年1月初的拉斯維加斯消費性電子展（CES）上，預告即將成為第一家獲得美國汽車工程師協會（SAE,Society of Automotive Engineers）Level 3等級駕駛員輔助系統認證的車廠。
Level 3與Level 2等級的差異
據美國國家公路交通安全管理局 （NHTSA）的定義，Level 3等級駕駛員輔助系統，能使車輛處理「所有方面」的駕駛，但仍需要駕駛員足夠專心，以便在必要時迅速控制。
《The Drive》解釋，這並不意味著車主可以在自動駕駛時在後座小睡或閒聊，僅代表車主可以在自動駕駛時將手從方向盤上拿開並做其他事，但仍要做好隨時重新獲取控制權的準備。
據賓士發布的新聞稿，只要在合適的高速公路路段和交通密度高的地方，賓士的Drive Pilot就可以接管動態駕駛任務，不過目前最高時速僅可達40英里（約64公里）。一旦駕駛條件合適，系統會發出提示，告訴車主電腦現在可以接管車輛，車主只要按下方向盤上位於拇指凹槽上方左右兩側的控制按鈕，就會進入Level 3自動駕駛模式。
去年在德國的一個封閉賽道上，《The Drive》記者協同一位賓士工程師測試了該系統。在該測試中，駕駛雖然可以轉頭與乘客交談或使用車內螢幕玩俄羅斯方塊，但必須讓車內攝影機一直照得到駕駛的臉，否則無法運作。例如，當擔任駕駛的記者將相機舉到面前要拍照時，Drive Pilot駕駛員輔助系統就自動斷開。
儘管如此，據《engadget》報導，相比於現今市面上的Level 2等級駕駛員輔助系統，如特斯拉（Tesla）的「Full Self-Driving」、福特（Ford）的「Blue Cruise」，和通用汽車（GM）的「Super Cruise」，Level 3等級還是一大進步。因為Level 2等級的駕駛員輔助系統還是要求駕駛要將手放在方向盤上，或至少靠近方向盤。
賓士集團技術長馬庫斯・謝弗（Markus Schäfer）在上週四的新聞稿中表示：「在現代世界中，時間是最寶貴的商品之一。將時間還給我們的客戶，是我們打造世界上最令人嚮往的汽車的戰略核心要素。而我們的Drive Pilot朝著實現這一目標邁出了重要的一步。」
美國賓士（MBUSA）總裁兼執行長迪米崔斯・西拉基斯（Dimitris Psillakis）也說：「這是一個非常自豪的時刻，作為第一家在美國市場獲得Level 3等級駕駛員輔助系統認證的車廠，是一項巨大成就。」
不過根據《The Verge》的報導指出，Level 3系統並不是沒有風險，甚至多數自駕車廠商包含Waymo和Cruise都說他們認為Level 3太危險，寧願僅開發Level 4技術。原因正式Level 3需要汽車擔任多數自動駕駛工作時，卻需要駕駛保持注意力。
報導中提到已經有研究指出這種放手給自駕系統操控和人類駕駛中間是特別堪憂的。當人們太長一段時間沒有駕駛，在緊急情況下突然要接手很容易反應過度，不管亂打方向盤、煞車踩太大力，或是無法正確反應。這些反應可能造成危險甚至致命的連鎖反應。
賓士的Drive Pilot適用於2024年款S級和EQS轎車車型，首批汽車將於2023年下半年交貨。
新聞來源
- Mercedes is the first certified Level-3-autonomy car company in the US（engadget）
- Mercedes-Benz’s Drive Pilot L3 Is Super Smooth (but Limited) Hands-Free Driving（The Drive）
- Mercedes-Benz is the first to bring Level 3 automated driving to the US（The Verge）
延伸閱讀
- 超越特斯拉，比亞迪的成功與隱憂；中國電動車打入歐洲市場，恐掀可怕惡鬥
- 馬斯克如何「花別人的錢」，是特斯拉未來勝敗的關鍵
- 《品牌親密度》：BMW vs. 賓士汽車，兩家德國豪華車廠與消費者的關係有何差異？
- 賓士創10年最佳銷售，每千人就一台的同時...台灣平均所得高低差快100倍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
責任編輯：賴詩涵
Tags：
不管年終領多少，小資也能變大戶！數位經濟時代必備的永豐DAWHO數位帳戶
我們想讓你知道的是
年終將至，領到年終獎金後該如何聰明理財？尤其面對升息、通膨、經濟不穩定的時侯，更需要一套抗通膨的理財之道。新的一年想變身理財大戶，或許就從永豐DAWHO數位帳戶開始。
年關將近，相信不少人都想在這個時機好好整頓未來一整年的財務規劃，領到的年終獎金該如何有效配置也至關重要。在2022年10月舉辦的「DAWHO之夜──大戶方舟策略，迎接未知挑戰」直播活動上，主持人吳怡霈與理財達人寶可孟、存股達人大俠武林兩位專家曾分享動盪經濟局勢下的投資觀念，以及運用新世代數位工具掌握投資風險，總結出適合市場波動時期的投資策略；如今，投資市場仍波動不斷，投資人究竟該如何判斷局勢、穩健配置個人資產？新的一年，想要達到長期且有效的理財投資，你準備好了嗎？
又到了領年終獎金的日子，不同的產業有著不一樣的結果，有的公司年終可能高達52個月，亦有發不到1個月年終的例子，可謂幾家歡喜幾家愁。無論是否享有優渥年終，都要審慎理財，善用這筆款項。若今年獎金相對微薄，更不能氣餒，必須好好布局下一步，盤點個人財務狀況、擬定目標，在新的一個年度展開聰明的理財之道。
除了活存、定存，要避免辛苦賺來的資本變薄，最重要的方法就是投資。市場上投資工具琳瑯滿目，較穩健的主流工具包括基金、台股、美股，近年隨著AI科技進步，也發展出智能投資工具，幫助投資人克服人性弱點、提供理性判斷的決策。無論選擇哪種工具，投資理財一直是人生的必修課，在選擇適合自己的投資工具時，也可參考「DAWHO之夜──大戶方舟策略，迎接未知挑戰」中理財達人寶可孟所說的，投資只要把握「80/20法則」，將多數資產投入穩健標的，少部分資金用於波段操作，就能安心參與市場活動。
近年來數位經濟的崛起，數位帳戶已經是新世代必備的投資工具。永豐DAWHO數位帳戶，提供一站式多元的服務體驗，除提供台外幣存款帳戶外，更成功整合基金信託、台美股交割及DAWHO現金回饋信用卡等多元的金融服務與功能，可以說是2023新年度的理財好幫手。
許多投資小白往往先從存錢開始，而永豐DAWHO數位帳戶推出大戶等級客戶享有新臺幣活儲年利率最高達1.5%(*註1)，讓小資也能逆襲變大戶。此外，永豐DAWHO也提供每月最高20次的跨行提款、轉帳免手續費優惠，且支援QR Code掃碼提領現金，在永豐、中信ATM皆可使用，支援日常生活便利無虞。
此外，永豐DAWHO數位帳戶更提供專屬理財報告，提供投資現值總覽、臺外幣存款變化，讓客戶輕鬆掌握每月金流，定期檢視資產配置，無論是台美股交割及基金申購，皆能進行查看及追蹤，同時也有永豐「智能理財ibrAin」，為沒空盯盤、財力有限的小資族省時省力，提供ETF投資標的布局全球市場及24小時監控市場脈動的服務，給予客製化投資組合調整建議，不再心慌意亂；此外，最低只要NT$3,000就能開始投資第一步，申購、贖回再平衡皆可享0元手續費。
實現成為大戶的新年新希望，實踐穩健理財的最終目標，即刻申辦：永豐DAWHO數位帳戶！
*註1：大戶等級客戶即當月平均財富達新臺幣10萬元(含)以上之客戶，於新臺幣30萬元(含)內享有1.5%活儲利率。
*注意事項：
1. 基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/SinopacFund
2. 美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/spUSStock
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/spShareShares
3. ibrAin：
永豐商業銀行經金融監督管理委員會109年9月10日金管證投字第1090352215號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。請至永豐銀行ibrAin網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/spibrain
4. 大戶投：
「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
*信用卡注意事項：
謹慎理財 信用至上
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率年息2.74%~15% (基準日2015/8/3)，預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新台幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢