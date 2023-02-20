高普考不考公文、專業科目減少之後會變好考還是難考？真正受惠的人是誰？
我們想讓你知道的是
這次考試規則的修法，可能可以說是從民國39年開始舉辦高普考以來，最大幅度的修正，2023高普考將不考公文、最快2024起最高能少考2個專業科目。不過，高普考考試科目減少後，是會變好考還是難考？會影響到誰？對公職系統會產生什麼影響？
在之前的文章，已從公務員退撫制度的改變及退撫基金破產的危機，與大家分享了一個概念：公務員逐漸朝向「勞工化」，未來公務員可能會更像「一般工作」，而不再是傳統文官理論的「永任制」，「公職勞工化」的原因不僅因為年金與薪資的誘因減弱，從民國39年就一直維持高考六科、普考四科的考選制度也將要改變，可說國家整體的文官體系雖然步伐緩慢，但是確實一點一滴有在移動。
高普考減科：2023高普考不考公文、最快2024起少考0至2個專業科目
2023年起，高普考不考公文了！終於停止完全沒意義的公文考試了！讓公文教育回歸實務，在國家文官學院2022年新編撰的「公文撰作解析」，也感受到訓練制度有誠意地做出調整。
此外考選部在2022年12月預告「公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則」修正草案，這個考試規則屬於法規命令，預告到最後定案、發布還有一段距離，但考選部宣示的目標是在最快2024年起，原則上高考減少2科（專業科目剩4科）、普考減少1科（專業科目剩3科），由於這個變革在外界輿論上普遍正面、爭議不大，我猜測應該是蠻有可能實現的期程，但有少數類科是沒有減少考科的，要請大家多留意。若想了解目前草案預告中，各個職系會刪減的科目是那些，可以參考各大補習班整理的表格最清楚。
這次修法，可能可以說是從民國39年開始舉辦高普考以來，最大幅度的修正，使用了超過70年的考科要刪減了！真的是有種躬逢其盛的感覺，但大家也可以想像，現代的工作跟公職的福利狀況，跟70年前實在太不一樣了。
高普考考試科目減少的影響？會變好考還是難考？
高普考減科影響一：誰是受害者？
我跟補教業者聊過他們對於考試減科的看法，我原本以為他們會對這個改變抱持反對立場，畢竟考科減少了、可以賣得課不就減少了嗎？沒有想到補教業這個除了用人機關與考生以外的最大利害關係人，相當樂見其成，原因是「大家都會覺得有機會試試看」而更願意投入公職考試的準備，更易於補習班招生；減科讓一些原本教授被刪除科目的補習班老師瀕臨失業危機，因此會有部分的補習班老師受影響。
至於從現行「六科／四科」就已經開始準備考試的人，我建議還是好好把握末代的2023年，畢竟修法進度不能掌握，早日考上早點解脫，不要被影響讀書準備進程比較好，此外減科之前，應該會有一些觀望的人暫時想等到新制度上路在加入競爭，或有人心情被影響，反而在新舊制交界年，努力準備，反而更有機會上榜喔！
高普考減科影響二：人人有機會，各個沒把握嗎？
考科減少，確實會降低準備考試的成本，需要讀的科目變少了，也意味著更有可能透過密集的準備，花更短的時間就考上；但是抱著姑且一試進入戰場的人也變多了，是否意味競爭變激烈、錄取率變低了？
我的個人意見是未必，考試的勝利終究還是屬於認真投入做準備的人，我蠻相信高普考試是實力論，那種宣稱快速考上的人，也是在短期之間能夠結合原本學能，抓對方向，且立即直接地密集用功；至於那種始終抱著僥倖考考看的心態的人，幾乎都是炮灰，與其關注報考人數增加，不如趕快增加學力。
科目減少之下，理論上每個科目的準備深廣度也要增加，申論題能否展現與其他人不一樣的論述深度，可能會是取分重點，原本就熟習行政法、民刑法、經濟學等共通科目的人，在新制考試之中會蠻吃香的。
考普考減科影響三：公職體系內外部的流動增加、容易轉考其他職系
我認為這個制度對公職體系真正的影響，會帶來的真正效益是「流動性」，就算考上公職之後，也可較為輕易因為志趣或者現職機關問題，重新選擇不同類科重考，如行政學、經濟學、行政法、民刑法等，同時出現在很多不同的類科之中，基礎科目純熟者，只要多準備一兩科就可以跨考其他類科。
此外，由於考科減少，準備的時間精力成本變少，日後想要離開公職，心理上也相對不那麼可惜，而且日後想要重新考回公職，也不會那麼困難，而這正也符合我所謂「公私部門人力流動變得頻繁」的未來趨勢，進入公職門檻一旦降低，我們就不再非得要將其當作承諾終生的工作了。
考試減科後更重視實務訓練：公務員工作生存教戰手冊幫你一把
其實考、用脫鉤的問題存在已久，例如考行政學、政治學、公共政策的一般行政，大多分發的工作是財產管理、文書、出納、採購、總務等，跟行政學政治學念得好不好根本沒關係，更少有機會參與政策規劃。至於其他業務單位的工作，則是五花八門超多元，絕對跟考試毫無關係，考試強跟工作強完全是兩回事。
我認為高普考減科是值得大力贊同的正確的方向，把時間心力回歸職場上，而不是講到公務員，大家只知道要參加考試，而不曉得工作其實不簡單。大家如果真的想了解公職職場上的生態、知道公職職場的常見工作潛規則，趕快避當職場小白，那就一定要看看我這本「公務員工作生存教戰手冊」幫大家縮短考試與實務工作的距離喔！
本文由翻轉公職克莉爾publicareer授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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