高普考不考公文、專業科目減少之後會變好考還是難考？真正受惠的人是誰？

在之前的文章，已從公務員退撫制度的改變及退撫基金破產的危機，與大家分享了一個概念：公務員逐漸朝向「勞工化」，未來公務員可能會更像「一般工作」，而不再是傳統文官理論的「永任制」，「公職勞工化」的原因不僅因為年金與薪資的誘因減弱，從民國39年就一直維持高考六科、普考四科的考選制度也將要改變，可說國家整體的文官體系雖然步伐緩慢，但是確實一點一滴有在移動。

高普考減科：2023高普考不考公文、最快2024起少考0至2個專業科目

2023年起，高普考不考公文了！終於停止完全沒意義的公文考試了！讓公文教育回歸實務，在國家文官學院2022年新編撰的「公文撰作解析」，也感受到訓練制度有誠意地做出調整。

此外考選部在2022年12月預告「公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則」修正草案，這個考試規則屬於法規命令，預告到最後定案、發布還有一段距離，但考選部宣示的目標是在最快2024年起，原則上高考減少2科（專業科目剩4科）、普考減少1科（專業科目剩3科），由於這個變革在外界輿論上普遍正面、爭議不大，我猜測應該是蠻有可能實現的期程，但有少數類科是沒有減少考科的，要請大家多留意。若想了解目前草案預告中，各個職系會刪減的科目是那些，可以參考各大補習班整理的表格最清楚。

這次修法，可能可以說是從民國39年開始舉辦高普考以來，最大幅度的修正，使用了超過70年的考科要刪減了！真的是有種躬逢其盛的感覺，但大家也可以想像，現代的工作跟公職的福利狀況，跟70年前實在太不一樣了。

高普考考試科目減少的影響？會變好考還是難考？

高普考減科影響一：誰是受害者？

我跟補教業者聊過他們對於考試減科的看法，我原本以為他們會對這個改變抱持反對立場，畢竟考科減少了、可以賣得課不就減少了嗎？沒有想到補教業這個除了用人機關與考生以外的最大利害關係人，相當樂見其成，原因是「大家都會覺得有機會試試看」而更願意投入公職考試的準備，更易於補習班招生；減科讓一些原本教授被刪除科目的補習班老師瀕臨失業危機，因此會有部分的補習班老師受影響。

至於從現行「六科／四科」就已經開始準備考試的人，我建議還是好好把握末代的2023年，畢竟修法進度不能掌握，早日考上早點解脫，不要被影響讀書準備進程比較好，此外減科之前，應該會有一些觀望的人暫時想等到新制度上路在加入競爭，或有人心情被影響，反而在新舊制交界年，努力準備，反而更有機會上榜喔！

高普考減科影響二：人人有機會，各個沒把握嗎？

考科減少，確實會降低準備考試的成本，需要讀的科目變少了，也意味著更有可能透過密集的準備，花更短的時間就考上；但是抱著姑且一試進入戰場的人也變多了，是否意味競爭變激烈、錄取率變低了？

我的個人意見是未必，考試的勝利終究還是屬於認真投入做準備的人，我蠻相信高普考試是實力論，那種宣稱快速考上的人，也是在短期之間能夠結合原本學能，抓對方向，且立即直接地密集用功；至於那種始終抱著僥倖考考看的心態的人，幾乎都是炮灰，與其關注報考人數增加，不如趕快增加學力。

科目減少之下，理論上每個科目的準備深廣度也要增加，申論題能否展現與其他人不一樣的論述深度，可能會是取分重點，原本就熟習行政法、民刑法、經濟學等共通科目的人，在新制考試之中會蠻吃香的。

考普考減科影響三：公職體系內外部的流動增加、容易轉考其他職系

我認為這個制度對公職體系真正的影響，會帶來的真正效益是「流動性」，就算考上公職之後，也可較為輕易因為志趣或者現職機關問題，重新選擇不同類科重考，如行政學、經濟學、行政法、民刑法等，同時出現在很多不同的類科之中，基礎科目純熟者，只要多準備一兩科就可以跨考其他類科。

此外，由於考科減少，準備的時間精力成本變少，日後想要離開公職，心理上也相對不那麼可惜，而且日後想要重新考回公職，也不會那麼困難，而這正也符合我所謂「公私部門人力流動變得頻繁」的未來趨勢，進入公職門檻一旦降低，我們就不再非得要將其當作承諾終生的工作了。

考試減科後更重視實務訓練：公務員工作生存教戰手冊幫你一把

其實考、用脫鉤的問題存在已久，例如考行政學、政治學、公共政策的一般行政，大多分發的工作是財產管理、文書、出納、採購、總務等，跟行政學政治學念得好不好根本沒關係，更少有機會參與政策規劃。至於其他業務單位的工作，則是五花八門超多元，絕對跟考試毫無關係，考試強跟工作強完全是兩回事。

我認為高普考減科是值得大力贊同的正確的方向，把時間心力回歸職場上，而不是講到公務員，大家只知道要參加考試，而不曉得工作其實不簡單。大家如果真的想了解公職職場上的生態、知道公職職場的常見工作潛規則，趕快避當職場小白，那就一定要看看我這本「公務員工作生存教戰手冊」幫大家縮短考試與實務工作的距離喔！

本文由翻轉公職克莉爾publicareer授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航