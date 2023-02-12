台灣腐女「入坑」中國耽美的瞬間各有不同，退圈時「愛的創傷」卻極其相似

文：許佳琦

原被譽為「中國耽改元年」的2021年，經歷幾次的政治風波，風潮逐漸消停。從《陳情令》演員肖戰的同人文引發不同派系粉絲互戰舉報的「AO3事件」開始，到《山河令》演員張哲翰因在日本神社前拍照被封殺，再加上中國政府多次批判耽美文化，網路耽美作家遭判刑……到2021年9月，廣電總局頒佈「耽改禁令」，成長茁壯的中國耽美產業鏈從此硬生生遭到截斷。

中國耽改劇禁令不只讓本地的腐女觀眾們哀鴻遍野，事實上在台灣，也有一群粉絲們為「官方斷糧」感到悲傷。「耽改禁令」這場「文化重擊」，再加上見證同好互撕、中台關係緊張，也給這群台灣粉絲帶來程度不一的影響——有人受不了中國政策的反覆無常，選擇從此退圈；也有人從此在社群自我噤聲，當個安靜啃糧的粉絲；也有人開始思考，在中國耽美之外，是否還有其他作品可以重新再愛。

入坑：台灣腐女，為什麼開始看中國耽美？

台灣傳統戲曲工作者小靜，還自己在2016年左右特地飛往上海蔘加中國電視劇《偽裝者》的同人活動「魔都樓誠Only」的場景。

「當時有個台灣人為主的《偽裝者》同好QQ群在講這件事，我的朋友也有報上活動的攤位，我就心想，『太好了，我也要去』。當時群裡有將近十個台灣人一起訂了機票去的。」

《偽裝者》電視劇海報。

幾個台灣人一起住在辦活動的酒店裡。她記得那天很熱鬧，主辦有拍活動花絮影像、也有cosplay，印象中有一百多人蔘加。

她記憶中的交流很愉快：「我跟幾個中國同好，本來有QQ群會聊天，但通常大家不會問別人的背景。只是當天見到面，她們看到我出現，問我是哪裡人，我説『我是台灣人』，當場就被塞了禮物。有個來自江蘇的同好帶來的土產，竟然是一把油紙傘。印象中也有東北的朋友吧？我跟她説我要去上海蔘加活動，她們就跟我説，太好了，你來的話，我就寄火腿腸什麼的各種零食給你。」

《偽裝者》是一部國共諜戰內容的耽改元素電視劇，而中台粉絲聊天時，不怎麼涉及背景政治話題。

「耽美」一詞源於日文「たんび」。日本「goo辭書」解釋，指「將美視為最高價值，耽溺於美麗的世界，並陶醉其中」。後BL文化興起，該詞被用於描繪男男唯美戀情文類。中國「耽改劇」，則是從中國網路耽美小説改編的影劇作品，包括電視劇、電影、廣播劇等。由於中國影視限制，同性戀情通常禁止搬上熒幕，因而耽「改」作品會將原作「戀情」改編為曖昧的「兄弟情誼」。

《BBC》報導，2000年起，網路快速發展、相對寬容的創作氛圍，讓中國網路小説進入「黃金時期」。大型文學網陸續創立，「起點中文網」2003年5月成立、「晉江文學網」同年8月成立，它們靠簽約作者、VIP文章、打賞積分等制度，培養熱門耽美作家，如「墨香銅臭」、「Priest」、「肉包不吃肉」等。最受女性歡迎的題材，包括古裝宮鬥、武俠奇幻、懸疑偵探、民初諜報等；許多文章為雙男主角設定，兩人漫長曆險中化敵為友、或從夥伴關係中逐漸發展出曖昧或情愛。

90後台灣女性阿沉，是一名教育工作者。她正好碰上這段「黃金時期」，高中就沉浸閲讀大量中國網路名作。「當時《盜墓筆記》、《鬼吹燈》系列，在台灣就已經有很大量的讀者。升大學後，我也開始讀更多的中國耽美小説，Priest好幾部都是我的『啓蒙作品』。」

中國網路耽美文學年表 1999年「紅袖添香網」創立

2003年「晉江文學網」、「起點中文網」成立

2010年「Priest」的小説《天涯客》在晉江完結

2013年「Priest」的小説《鎮魂》在晉江完結

2014年「Priest」的小説《山河表裡》在晉江完結

2018年「墨香銅臭」的小説《魔道祖師》在晉江完結 （目前已被晉江上鎖無法閲讀）

2018年「墨香銅臭」的小説《天官賜福》在晉江完結 （目前已被晉江上鎖無法閲讀） 著名中國耽改劇上映日期 2018年《鎮魂》開播（改編自「Priest」的同名小説）

2019年《陳情令》開播（改編自墨香銅臭《魔道祖師》）

2020年《天官賜福》動畫開播（改編自墨香銅臭同名小説）

2021年《山河令》開播，也被認為是目前「最後一部公開放映的中國耽改劇」（改編自「Priest」《天涯客》）

阿沉認為，愛看中國耽美文的原因，可能是對當時的她來説，這是門檻很低、易得性很高的BL讀物來源。「第一點是，它的文體大都很長，動輒幾十萬字起跳，有完整的世界觀、角色描寫、劇情發展，讓人很容易沉浸。第二點是，中國跟台灣在某些『華人文化』上，多少還是共通的。比如説常見的主題，就是同性愛一定會遇到家庭阻礙、相愛的兩人要怎麼跟家長出櫃，這個無論古風或現代小説，都時常出現。」

「第三個，則是我本身就蠻愛讀古風小説。」

阿沉説，台灣國文必修課會學《論孟》、《古文觀止》、唐宋詩詞、明清小説等內容，但她認為這些優美的古文因台灣的考試製度而變得枯燥無聊。「每次國文考試，都會考『註釋』。要用死背、一字不漏地寫出某個詞是什麼意思，不能讓學生單純理解文學的美麗，而是都在抄寫背誦。在理解跟消化古典文學上，不是件很享受的事情。」

「我也受這樣的傳統國學『荼毒』了好久，但卻透過閲讀BL，突然把這些歷史古文、國學常識這些知識，找到一個很浪漫的方向去閲讀、歪讀。」阿沉説。

阿沉讀大學的2010年左右，中國網路文學進入「IP產業鏈整合期」。知名小説不少被影視公司簽約，改拍真人版。自此幾乎每年，都有一部小説改編的「現象級」影劇發行，並捧紅主要演員。2019年，「墨香銅臭」的《魔道祖師》改編為《陳情令》播出，主演肖戰與王一博從默默無聞新人演員直升一線男星。

工程師小樹最早只是在Netflix無意間看到《陳情令》，鬧劇荒的她，只覺中國古裝劇十分吸睛。她愛追日韓劇，沉迷過不少韓星男團，當時甚至不知這就是耽改劇。就這樣，她巧遇了這段中國影劇全盛期，從此成為「一去不回」的王一博粉絲。

《陳情令》劇照：主角肖戰（左）、王一博（右）。

「一開始看只覺得故事裡有各種仙家門派鬥爭，像小時候讀的《倚天屠龍記》。肖戰演魏嬰、王一博演藍忘機，但漸漸地，兩個人從死對頭，打破偏見，到後來合作追查真相……不知道為什麼，慢慢地我開始眼睛只注意到兩個男主角在互動。事後我想想，原因應該是肖戰實在太俊美了。」