《搞懂男人的戀愛邏輯，談一場雙向奔赴的戀愛》：男人真正想要的戀愛，絕對不僅僅是物質上的交流

文：羅馬

從精神層面及行為層面去看待男人要的愛情

談戀愛是需要兩個人共同去經營一段親密關係，不過有些人卻把戀愛這件事情想得過於單純，認為只要你愛我、我愛你就夠了，這種互有愛意的虛幻表象，只會漸漸地把兩個人的安全感磨光，因為越是想得太過簡單，越是容易掉以輕心。

就我的觀察來看，鮮少有人談戀愛的初衷是為了想為對方付出，而投身戀愛。大部分的人都是希望自己可以在這段關係當中獲得一些什麼才去談戀愛。所以無形之中，大家自然會想在一段關係中極力爭取自己舒服的戀愛方式，但也因為如此，造就產生了許多紛爭。

還有另外一種狀況是，你可能認為自己對男友也還不錯，但總感覺自己的戀情整體是在走下坡的趨勢，甚至直到現在還是搞不清楚男人到底要的是什麼？總是困惑著男人明明看起來這麼單細胞的生物，為什麼認真相處起來，卻是這麼的複雜。

在回答這個問題之前，我想先聊聊「尊重」這件事，而講到尊重就不得不提到，我們身處在各式各樣的人際關係當中，有時候會被「習慣」給矇蔽雙眼。這種習慣會使我們開始用最懶惰、最不費力的方式去跟別人相處。但是這種懶惰的方式，也慢慢泯滅了感情當中的儀式感，一旦喪失了儀式感，就會變得無法給予尊重，而這種無法獲得尊重的親密關係，恰巧是男人在感情當中的致命傷。

舉例來說，你剛認識閨蜜的時候，兩人是不是相敬如賓，給彼此一些尊重的感覺？但隨著認識的時間拉長，感情越來越深厚，開始直呼對方名字或取綽號，還有可能隨意對彼此提出任性的要求？或許有些人會把這些表現解讀為「感情好」，但我的想法是，一旦彼此失去了尊重，這種「感情好」終究是自欺欺人的表現。

當然，每個人在一段親密關係當中，肯定都有各自的喜好，那麼大部分的男人在一段戀愛當中，他們究竟希望自己的伴侶能滿足什麼樣的條件？我將從精神層面跟行為層面來解析這件事。

精神層面

來自伴侶欣賞及崇拜

只要是男人，都會希望能被自己的愛人崇拜著。這來自於男人好勝的天性，就像是狩獵者爭取榮譽一樣，他在別人眼中或許不是這麼的完美，但如果能被自己所選擇的伴侶崇拜著，那便是最好的強心針。這樣的你會讓他感到無比的自信，甚至面臨人生旅途的難關時，將因為有你的崇拜與信任而甘願繼續負重前行。

來自伴侶溫柔的愛護

男人最早接觸到的溫柔的概念，絕大多數都是來自母親真切的呵護，男人其實可能也沒意識到，他們在找的伴侶多半有自己母親的影子，如果他的母親是一位特別溫柔的人，那他自然而然會希望自己所結交的伴侶也是溫柔的人。不過這裡說的溫柔並不是指輕聲細語或是動作優雅。

這種溫柔是一種精神，是就算過程中可能夾雜著不耐煩，但還是會展現自己強大的感性及共情能力，同理男人的強悍外表下也有需要被理解的辛苦與傷痛，男人會希望女人是溫暖柔情的給予者。

來自伴侶由衷的諒解

大多數的男人雖然漸漸意識到男女平權的重要性，但畢竟處於華人社會，多少還是深受父權思維根深蒂固的影響，所以在表達自己的感受跟想法時並不如女性那樣懂得修飾自己的話語。若你的對象恰巧是深受父輩影響，或剛好是相對年長的男性，如果能被伴侶理解很多時候的表達其實並沒有惡意，這對他們來說，會是很重要的特質展現。

行為層面

來自伴侶暖心的關懷

正如前面諒解部分所提到的，大多數的男人都不懂如何用女人聽得進去的方式去表達。正因如此，他們會更希望遇到一位不但在精神層面能契合，也願意用行動表現出來的伴侶。或許收到伴侶的關懷時，他可能會表現出一副「怎麼突然關心我？」的態度，但實則會因為你暖心的關懷行動而暗自竊喜。

來自伴侶自主的回饋

隨著交往的時間越長，再怎麼神經大條的男人都知道你有沒有用心是什麼樣子。其實大部分成熟的男人根本不會去要求自己的女性伴侶在物質層面上要做到對等的付出，對男人來說，男人的付出沒有得到同等的回報一點都不可怕，但男人比較在意的是「行動回饋」，如果都沒有任何表示來回饋男人的付出，男人多半會覺得有點受傷，只是他們不一定會說出口罷了。所以只要你能依照自己能力所及的心意去回饋伴侶，我相信都能讓他感受到你對這段關係的重視程度。

來自伴侶堅定的選擇

有時男人比女人還更沒有安全感，畢竟大部分的女性即便名花有主了，都還是很容易遇到異性的追求。雖然不是說女性不能有異性朋友，但是當你周遭的異性開始有明顯的追求行為時，男人會希望你堅定地拒絕，不隨意接受來自其他異性的好意。

男人真正想要的戀愛，絕對不僅僅是物質上的交流，更多的是能夠在精神及行為上給予高度尊重的伴侶，所以當女性做不到以上這些特質時，男人就會開始權衡你跟他的這段關係的必要性。

或許正在閱讀的你，也常常在感情中想要進入自我舒適的狀態，因而常常向自己的伴侶抱怨，甚至不斷提出調整方案。但任何事情其實都是你想要得到什麼，就必須要去付出什麼。所以當你重視自己想要的戀愛方式，同時也容易忽略掉對方想要的戀愛方式。

所以，在一段感情當中，我們首先應該要求的是自己無愧於心，無愧於對方及這段關係，當顧好這幾個層面，就已經贏過大部分的情侶。

所以，如果現在的你還在抱怨自己的伴侶怎麼這麼難理解的話，不妨抽點時間檢視一下自己目前在感情中，是否有具備以上這六項特質？因為當真正擁有這六項特質之後，你才更能去維繫一段穩定且長久的親密關係。