《搞懂男人的戀愛邏輯，談一場雙向奔赴的戀愛》：男人真正想要的戀愛，絕對不僅僅是物質上的交流
我們想讓你知道的是
我們身處在各式各樣的人際關係當中，有時候會被「習慣」給矇蔽雙眼。這種習慣會使我們開始用最懶惰、最不費力的方式去跟別人相處。但是這種懶惰的方式，也慢慢泯滅了感情當中的儀式感，一旦喪失了儀式感，就會變得無法給予尊重，而這種無法獲得尊重的親密關係，恰巧是男人在感情當中的致命傷。
文：羅馬
從精神層面及行為層面去看待男人要的愛情
談戀愛是需要兩個人共同去經營一段親密關係，不過有些人卻把戀愛這件事情想得過於單純，認為只要你愛我、我愛你就夠了，這種互有愛意的虛幻表象，只會漸漸地把兩個人的安全感磨光，因為越是想得太過簡單，越是容易掉以輕心。
就我的觀察來看，鮮少有人談戀愛的初衷是為了想為對方付出，而投身戀愛。大部分的人都是希望自己可以在這段關係當中獲得一些什麼才去談戀愛。所以無形之中，大家自然會想在一段關係中極力爭取自己舒服的戀愛方式，但也因為如此，造就產生了許多紛爭。
還有另外一種狀況是，你可能認為自己對男友也還不錯，但總感覺自己的戀情整體是在走下坡的趨勢，甚至直到現在還是搞不清楚男人到底要的是什麼？總是困惑著男人明明看起來這麼單細胞的生物，為什麼認真相處起來，卻是這麼的複雜。
在回答這個問題之前，我想先聊聊「尊重」這件事，而講到尊重就不得不提到，我們身處在各式各樣的人際關係當中，有時候會被「習慣」給矇蔽雙眼。這種習慣會使我們開始用最懶惰、最不費力的方式去跟別人相處。但是這種懶惰的方式，也慢慢泯滅了感情當中的儀式感，一旦喪失了儀式感，就會變得無法給予尊重，而這種無法獲得尊重的親密關係，恰巧是男人在感情當中的致命傷。
舉例來說，你剛認識閨蜜的時候，兩人是不是相敬如賓，給彼此一些尊重的感覺？但隨著認識的時間拉長，感情越來越深厚，開始直呼對方名字或取綽號，還有可能隨意對彼此提出任性的要求？或許有些人會把這些表現解讀為「感情好」，但我的想法是，一旦彼此失去了尊重，這種「感情好」終究是自欺欺人的表現。
當然，每個人在一段親密關係當中，肯定都有各自的喜好，那麼大部分的男人在一段戀愛當中，他們究竟希望自己的伴侶能滿足什麼樣的條件？我將從精神層面跟行為層面來解析這件事。
精神層面
- 來自伴侶欣賞及崇拜
只要是男人，都會希望能被自己的愛人崇拜著。這來自於男人好勝的天性，就像是狩獵者爭取榮譽一樣，他在別人眼中或許不是這麼的完美，但如果能被自己所選擇的伴侶崇拜著，那便是最好的強心針。這樣的你會讓他感到無比的自信，甚至面臨人生旅途的難關時，將因為有你的崇拜與信任而甘願繼續負重前行。
- 來自伴侶溫柔的愛護
男人最早接觸到的溫柔的概念，絕大多數都是來自母親真切的呵護，男人其實可能也沒意識到，他們在找的伴侶多半有自己母親的影子，如果他的母親是一位特別溫柔的人，那他自然而然會希望自己所結交的伴侶也是溫柔的人。不過這裡說的溫柔並不是指輕聲細語或是動作優雅。
這種溫柔是一種精神，是就算過程中可能夾雜著不耐煩，但還是會展現自己強大的感性及共情能力，同理男人的強悍外表下也有需要被理解的辛苦與傷痛，男人會希望女人是溫暖柔情的給予者。
- 來自伴侶由衷的諒解
大多數的男人雖然漸漸意識到男女平權的重要性，但畢竟處於華人社會，多少還是深受父權思維根深蒂固的影響，所以在表達自己的感受跟想法時並不如女性那樣懂得修飾自己的話語。若你的對象恰巧是深受父輩影響，或剛好是相對年長的男性，如果能被伴侶理解很多時候的表達其實並沒有惡意，這對他們來說，會是很重要的特質展現。
行為層面
- 來自伴侶暖心的關懷
正如前面諒解部分所提到的，大多數的男人都不懂如何用女人聽得進去的方式去表達。正因如此，他們會更希望遇到一位不但在精神層面能契合，也願意用行動表現出來的伴侶。或許收到伴侶的關懷時，他可能會表現出一副「怎麼突然關心我？」的態度，但實則會因為你暖心的關懷行動而暗自竊喜。
- 來自伴侶自主的回饋
隨著交往的時間越長，再怎麼神經大條的男人都知道你有沒有用心是什麼樣子。其實大部分成熟的男人根本不會去要求自己的女性伴侶在物質層面上要做到對等的付出，對男人來說，男人的付出沒有得到同等的回報一點都不可怕，但男人比較在意的是「行動回饋」，如果都沒有任何表示來回饋男人的付出，男人多半會覺得有點受傷，只是他們不一定會說出口罷了。所以只要你能依照自己能力所及的心意去回饋伴侶，我相信都能讓他感受到你對這段關係的重視程度。
- 來自伴侶堅定的選擇
有時男人比女人還更沒有安全感，畢竟大部分的女性即便名花有主了，都還是很容易遇到異性的追求。雖然不是說女性不能有異性朋友，但是當你周遭的異性開始有明顯的追求行為時，男人會希望你堅定地拒絕，不隨意接受來自其他異性的好意。
男人真正想要的戀愛，絕對不僅僅是物質上的交流，更多的是能夠在精神及行為上給予高度尊重的伴侶，所以當女性做不到以上這些特質時，男人就會開始權衡你跟他的這段關係的必要性。
或許正在閱讀的你，也常常在感情中想要進入自我舒適的狀態，因而常常向自己的伴侶抱怨，甚至不斷提出調整方案。但任何事情其實都是你想要得到什麼，就必須要去付出什麼。所以當你重視自己想要的戀愛方式，同時也容易忽略掉對方想要的戀愛方式。
所以，在一段感情當中，我們首先應該要求的是自己無愧於心，無愧於對方及這段關係，當顧好這幾個層面，就已經贏過大部分的情侶。
所以，如果現在的你還在抱怨自己的伴侶怎麼這麼難理解的話，不妨抽點時間檢視一下自己目前在感情中，是否有具備以上這六項特質？因為當真正擁有這六項特質之後，你才更能去維繫一段穩定且長久的親密關係。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。