《搞懂男人的戀愛邏輯，談一場雙向奔赴的戀愛》：把情緒價值放在感情當中來看，就是「感覺」
我們想讓你知道的是
可能有些女性朋友會認為，這聽起來意思是能夠逗對方開心，提供對方當下想要的情緒，應該就可以稱得上給予情緒價值了吧？其實，這句話只說對了一半。因為，願意提供不代表對方一定就要接受，當對方是視而不見、充耳不聞的狀態時，妳做得再多也沒辦法達到「情緒價值」的層級。
文：羅馬
情緒價值在關係中的重要性
前面的文章數次提到「情緒價值」，這個詞並不算常見，但對每個人來說都很重要，尤其是在親密關係中。什麼是情緒價值，首先我們先將這個詞拆解來看。
「情緒」，在大部分的人認知中，就是透過內在或外在的刺激從而引發的一種心理狀態，例如喜、怒、哀、樂，這些是眾所周知的基本情緒反應，愛、恨、驚、懼、憂等等其實也屬於情緒的表現方式。
「價值」，通俗來說就是從客觀的角度將作用、階層、特質、美感等等的代名詞來量化後的結果。我們普遍都會拿「價值」來定義並衡量各種人、事、物是否在資格標準之上。
另外，說到情緒就不得不提到情商，情商全名叫做「情緒商數」，也正是大家常常稱呼的「EQ」。簡單地說，EQ是一種認知與管理自己情緒的能力。當一個人在合適的場合以適當的方式表達自己情緒，例如發表合適的言論、或是做出相對恰當的動作，我們會說這個人情商很高。反之，如果做出不恰當的回應或者舉止來展現自己的情緒，就是低情商的表現。
而「情緒價值」就是將感性的元素，悄悄地透過用對方無法預期的行為或言語，引發對方內心情緒起伏的過程。舉例來說，A今天過得很不好，B來安慰A，B所提供的安慰舉動，就是給予A正面的情緒價值。反之，如果A為了自己開心而惹怒B，導致A被B罵，那這就是A給予B負面的情緒價值。
我們將情緒價值放在感情當中來看，就是女性朋友口中常常說的「我對這個人很有感覺」的這個「感覺」。當然感覺這種事情也不是只有女性朋友才有，男性朋友也會有這種「感覺」，如同在之前文章提及的男人要的是被女人崇拜、愛護跟諒解，這些就是女性能夠展現的情緒價值。
這時可能有些女性朋友會認為，這聽起來意思是能夠逗對方開心，提供對方當下想要的情緒，應該就可以稱得上給予情緒價值了吧？其實，這句話只說對了一半。因為，願意提供不代表對方一定就要接受，當對方是視而不見、充耳不聞的狀態時，你做得再多也沒辦法達到「情緒價值」的層級。
網路上有一句話：「可以讓女人哭的男人，一定可以讓女人笑。但能夠讓女人笑的男人，不一定能讓女人哭。」暫且不論性別，但我們從這句話就可以看出來，親密關係中除了兩方所設定的條件符合與否，會影響感情的進度與狀態之外，情緒的牽動（歡笑、淚水夾雜），可能更是舉足輕重。這就是為什麼情緒價值很重要的原因。
我看過太多女人拿著一手好牌卻落得滿盤皆輸的下場。以下的故事是發生在我的女性朋友身上，以下暫且用「小美」來稱呼。
小美是一個人見人愛的女孩，從小到大眾星拱月，對她來說只要一個微笑就足以讓周遭的男人拜倒在她的石榴裙下。也因為周遭總是圍繞著男人，她很理所當然地認為所有男人對她的態度，都應該會像那些拜倒在石榴裙下的男人一樣為她付出。
小美換新工作到職的那天，她一眼就看上了一個很專注於工作的帥氣同事，萌生了想談戀愛的念頭。有一天，小美終於鼓起勇氣約他出來吃飯，這位男同事很大方地如期赴約。
當用餐結束時，男同事發現自己今天出門太匆忙忘記帶錢包，他尷尬地告訴小美，希望小美可以先幫忙付這筆餐費，待會盡快將這筆費用轉帳給小美。但是小美頓時陷入一種覺得不可思議的情緒，哪怕對方是真的不小心沒有帶到錢包，她還是不能接受男人跟她約會不付錢的行為，她瞬間感覺這男人很不可靠。
當然最後為了避免尷尬，小美很不甘願地去結了帳，男人也一直不斷地道歉，但小美根本聽不進去，她只想趕快回家結束這次的約會。
故事說到這邊，讀者們想必已經知道那是第一次也是最後一次約會。回想一下，姑且不說男人當時沒帶錢就已經有夠糗了，他更怕的是給小美留下不好的印象。其實此刻的男人很需要有人可以幫忙緩解這種尷尬的情緒。但女主角小美不但沒有安撫，甚至還對這個男人感到反感。
其實小美只要願意拿出足夠的信任，展現自己的情商說：「不要緊，我先付就好。」我相信每個男人都一定會感激涕零，甚至兩個人有很大的機會因為小美的幫忙，進而讓雙方產生好感，在後續譜出美好的戀情。小美明明對對方有意思，但在事件當下，卻無法提供男人體諒跟包容這樣的情緒價值。
從這個故事當中，你會了解到情緒價值還有另外一個特點，就是要能「辨別」對方在遇到某些事件的當下可能會出現的情緒。所以，在過度關注自身的狀況下，是沒有辦法做到在正確時機做到情緒價值的提供。除此之外，要獲取提供情緒價值的能力有兩件事需要注意：
- 增加自己的閱歷
許多女性會因為保護自己而不願意接觸新鮮事物，把自己侷限在一個相對封閉的生活當中。這會使你喪失了很多可以補充腦內行為模式大數據的機會，當你遇到和以往戀愛經驗截然不同的狀況時，就很難從資料庫中撈出讓雙方都感到舒適的應對方式。
所以我們常聽到許多處於戀愛困境的人會說：「我真的不知道為什麼他要這樣對我？」正是自我的經歷還不足以去共感對方的處境，也不足以應付自己不熟悉的狀況最好的寫照。所以身經百戰的人可以處變不驚、而畫地自限的人容易遭受不了突如其來的衝擊。
- 聽懂弦外之音
其實客觀來說，聽懂弦外之音跟閱歷也有一定程度的關係，因為在日常生活中我們常常會遇到一些不得已的狀況，導致當下我們可能會需要用一些暗示、自嘲的方式來化解眼前的尷尬。但當你的閱歷不夠時，很容易會因為聽不出來對方話中有話，所以導致你做出背道而馳的行為讓對方反感或甚至激怒對方，那自然談不上為對方提供情緒價值。
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我們想讓你知道的是
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