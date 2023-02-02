台灣層出不窮的藝術節現象，是否成為一種「政策失能」的政治遮掩假象？
我們想讓你知道的是
台灣每年節慶活動總數不下三百個，若單從活動數目來看，台灣可謂藝術節慶王國了，但為何這些藝術節、音樂祭、文化節，大多淪為過眼雲煙，不但沒辦法每年穩定舉辦，還如花火般炫麗的消逝呢？
文： 渡江兵
藝術節多以裝置地景、文化藝術（家）、在地特產、社會運動為主題，一方面顯現受日本大地藝術季發展成效的影響，一方面顯示台灣在政黨爭權、低迷經濟的中度所得陷阱下的無力，欲以文化做為解套的積極性。因此自2000年後藝術節如雨後春筍般地出現，茲以藝術愛好者的過來人身分，省思此現象之效益和成本，以下逐一說明 :
台灣為甚麼會出現藝術節？
節慶是一種事件，一種社會現象，不論東方、西方，從傳統出發的節慶， 有其共通性，即藉藝文展演突顯其日常生活和文化價值之互動， 強調出空間節慶感和民眾參與性。
大約從1980年代，台灣文化行政進入新的階段，出現了幾個重要的事件與時間點：
- 行政院文化建設委員會成立（1981）
- 《文化資產保存法》公布實施（1982），藝術文化多元概念形成取代國家表徵中華文化
- 國外藝文機制與活動經驗紛紛被引介，相關的文化研究日益普遍，企業贊助文化風氣也漸漸形成開始，台灣逐漸在特定的藝文展演與傳統廟會之外，發展出一種展演內容較多、時間較長、空間較大的包裹式藝文活動，並冠以「藝術季」、「文化節」、 「國際雙年展」之類的活動名目。
1990年代後，從社區營造（1994）、公共藝術設置辦法（1996）發布，開始更積極地從政策的制定面，展開轉向公眾社會實踐的藝術文化政策，並於1997年受到當時文建會大力支持的「輔導縣市辦理小型國際文化藝術活動計畫」與實施辦法。
這些措施使裝置藝術、地景藝術，此類以「藝術即是生活」呼應消費時代現象的大型裝置藝術或地景藝術進入城市空間、走入日常生活，使藝術與民眾的接觸後產生的社會修復和政治遮掩，又或社會實踐的效果之手段如雨後春般地出現。
希望以縣市為整體，培養地方辦理國際性活動的能力，各類結合地方人文藝術、自然景觀、 產業經濟等元素的藝術節慶，紛紛在各地出現。
從2000年起，政府實施周休二日制，國民休閒旅遊日益重要，觀光局強力執行行政院「觀光客倍增計畫」以及「二十一世紀台灣發展觀光新戰略行動執行方案」，民俗節慶活動是「提昇具備國際水準之觀光活動」的重要內容。
每年台灣節慶活動總數不下三百個，有定期舉辦者，有一次即告終者或連辦幾年停歇，也有停辦若干年後又突然冒出者，這股熱潮至今未退。然各地藝術節慶讚揚有加，且賦予多重文化意義與經濟效益。
如果單從活動量以及研究論文量來看，台灣可謂藝術節慶王國了。然藝術節現象是否成為一種「政策失能」的政治遮掩假象？藝術節廣受大眾依賴，其中是否存在「藝術節迷失」，有待抽絲剝繭地一日三省吾身。
藝術節的社會實踐可能性
- 學術上與地方學校合作，加強田野調查，增強地方師生學術扎根。使文化發展論述也有紮實學術基本功夫。
- 產業上引進在地產業扶植，使在地產業地方扎根，成為地方品牌使產也有家鄉的根。並挹注產業的資金幫助藝術節成功舉辦，為政府開源節流。
- 社會上藝術節成為一種社會修復、心理療育、壓力出口的管道，為人際疏離的現代社會提供解套。並符合經濟效益和消費時代本質。
- 媒體上訓練（管制）媒體成為正面報導，而不是一種「反社會」的紅媒。為民眾提供「建設性思考」、有效客觀分析，以及「批判性思考」之檢討，而不是一味反對的負向（紅）媒體膚淺洗腦。
- 官方上藝術節成為政府公共政策的實驗室，成為一種與民眾對話的平台，藝術節好比政府對民眾的甜言好話，使民眾親近喜歡政府當局者。
- 國際上促進文化交流和國際媒體曝光度，並引進國際光觀客和國際藝術團隊進駐（旅遊）親身體驗台灣文化，使台灣文化走向國際，也使國際文化在台灣發生碰撞，而產生火花。
藝術節走向迷失？
藝術節可以有許多社會效益和行動社會實踐，但是要完全達到「由下而上」的社會行動有技術上的問題。畢竟公共行政的政策還是一種政治，既然是政治就脫離不了「統治的本質」。
這是組織設運作的結構根本，故是先天上政治的胎記，然台灣在此展現光明美好的一面。再「由下而上」的「文化治理」展現極大的努力。
而第二個問題的信眾的問題，任何一個品牌出產一定要有其信眾，藝術節做為一個政府為民熱情提供療育和壓力出口的品牌，也有其受眾是否信仰它，而成為其信眾的挑戰。
尤其在「去中心」的後現代社會以後，在中央集權的蔣家卸下信仰權柄，給地方社區的草根力量，單一神祉的信向轉化成多眾神祉的信仰，再到網路時代人人都可成為社群平台的媒體人，人人都成了一個信仰品牌，神祉間的衝突、爭奪、互相、共存，成為新的挑戰。
以國家為單位的，轉向以社區為單位，以社區為單位的轉向以家庭為單位，以家庭為單位轉向以個人為單位，成的「解構主義」新的根本。
故一個政府為民熱情提供療育和壓力出口的藝術節的文本，如何發揮「作者已死」的效果，將其意義全是賦予個人的獨特生命經驗，成為因人而異又有政治效益的正面文本，回歸政治的統治的合法性，為政權提供有力的正當性。成為政府當局者新的思想方向，因為她的信眾的考慮面向已不是群眾，而是一點點的個人。
以台南為例，400多年的歷史，是台灣最早的文化古都，也是「台灣味」呈現最顯著的地區，其由農村到小鎮、由小鎮的都市，由農業漁業到傳統工業、由傳統工業到科技業、由科技業到服務業，成為一種「雜燴」現象。
往往相隔幾條街，甚至在善化南科一條街上就可以看見明顯「雜燴」的衝突性和共存性、互動性，成為一種強烈地「熾能」，產生既「草根又文明」的生命論述，這種生命論述也是成為台南一個重要的民眾特質部分（在台南市的中部地區特別明顯）。
而台南溪北和南部市區又成為另外兩個不同群眾特質論述。故台南市的藝術節應以區域為劃分，如鹽水蜂炮、月津燈節（筆者個人認為月津燈節成為一種政府的個人鄉愿假想，故尚待再修飾、再詮釋，有點過度包裝對在地人，成為一種教化性的宣教特質，產生「相對剝奪感」。）龍崎空山祭、新營國際民俗藝術節、六甲落雨松、南美館森林市集、台南藝術節。
這些都是很好的藝術節，應以區域和時間為劃分，並展現「整合計畫性」、「未來發展論述性」。而台南中部善化、南科、新市的「工人特質」如何與藝術相遇也是政府當局者的一大挑戰。
藝術節層出不窮，出現又消失，過幾年又再度出現，失去政府當局者的中心思想，又時間軸的未來性的發展論述性的書寫上，也待加強是要改進的地方，而政府當局者的文化論述的未來發展，如何符合民眾心理期待，也有待田野的基本功夫。
空間軸的斷裂性和時間軸的未來性
以上提及空間軸的斷裂性和時間軸的未來性，未做完整的整合和脈絡梳理，以及長遠規畫，使藝術節成為如同興奮劑和安眠藥的短效藥劑，並有依賴性。
長遠看來這些無數次地曇花一現的藝術節，花費無數；數十年下來對社會帶來何種明顯建設性卻很抽象虛無，卻產生極大的藝術節依賴性，不符合成本效益。
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析大廠SAS也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。