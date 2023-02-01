藝術家要住在「村」裡還是「城」裡？擁有博物館、美術館、藝廊就是藝術城市嗎？

文：陸姿蓉

台灣近年來出現越來越多的在地美術館、博物館、藝廊等替代空間，可見文化儼然成為城市重劃的ㄧ大重點之一。但是否隨著文化場館的設立，就能吸引更多的年輕藝術家前來進駐及發展，進而提升整體的文化水平呢？

其實並不盡然，城市轉型所帶來的擁擠現象，觀光風潮及高昂的物價環境，並不易創作者生存，許多人便轉往郊區發展。類似的狀況，在19世紀末期已經出現，本文將介紹藝術家駐村的歷史，來說明城市發展中文化機構角色的轉變，並以巴黎西帖藝術村為例，一窺藝術家一路以來不浪漫的遊牧計畫。

文化駐村風潮的緣起與突變

全球掀起的文化駐村風潮已由來已久。在全球化及媒體的推波助瀾之下，浪漫化藝術家的遊牧生活成為一種文青時尚。究竟什麼是駐村？目的又是什麼呢？

駐村，其實是藝術家非常重要的生活方式，短暫移居到新的地方，跳脫熟悉的環境生活創作。簡單來說，就是藝術家藉由轉換環境，獲取新的靈感或進行田野調查研究。這種遊牧生活的興起，一直以來都與當時的社會背景息息相關。接下來，我們將由歷史的進程來敘述其生成的原因。

駐村於1900年代左右，於英國及美國出現，多半是由藝術愛好者或收藏家以贊助的方式，提供藝術家創作所需的資金及工作室。然而，在稍早以前的歐洲，則是出現由藝術家們主動發起，逐漸群聚到社區來生活的例子，成為藝術進入社區運動的開端，也就是現今我們所說的「藝術進駐」（Artist Colony）[1]。

最有名的例子是：在1889年的德國， 由一群藝術家如Fritz Mackensen 、Otto Modersohn、Heinrich Vogeler 、Paula Becker、Otto Modersohn、Clara Westoff 以及詩人Rainer Maria Rilke等人，先後搬進布萊梅郊區的農村小鎮沃普斯偉德鎮（Worpswede）。

幾人在偶然的旅行中，愛上當地的簡樸景致進而長住下來，希望藉此逃離工業社會的紛擾，在鄉村生活中得到心靈的慰藉，豐富創作靈感。百年以來至今，小鎮仍不斷地吸引各地的藝術家前往，成為小型的世界村（Weltdorf）。

1971年隨著藝術之家[2]的成立，更讓沃普斯偉德成為世界知名的駐村中心。但其中有趣的是，在第一批藝術家開始進駐15年間，純樸的農場小鎮已開始發生轉變，我們可以從Heinrich Vogeler 1905年，著名的畫作Swansong[3]中看出端倪，在他描繪的仕紳化社交場合中，畫中藝術家們彼此無表情及互動，象徵原先藝術家社群（Collective）精神的消逝，而這些最早一批的藝術家們，也在前後幾年間接續離開小鎮。

到了20世紀前半，因兩次的世界大戰，駐村運動直至1960年代，戰爭情勢漸歇後才再度興起。藝術家駐村開始發展出兩種新的方向，分為是積極「出世」以及「入世」的兩種方式。

一是藝術家選擇離開社會中心，脫離資產階級的框架，在體制外建立自己的烏托邦。在此加上「積極」二字，是想強調這群藝術家們並非對社會漠不關心，而是相信必須由外部創建新的模式，才有機會影響內部的社會群體，行動證明追求資本階級並非唯一的選項。

而另一種方式選擇「入世」，藉由藝術行動，積極地拉攏群眾參與公共議題，進而達成社會及政治上制度的改變，駐村開始由鄉村進入大城市 ，例如：英國的Artist Placement Group（APG）[4]在1965年代進行的一連串社會實驗，APG認為藝術家是介在政治及商業之間第三方的觀察者。嘗試介入政治商業等機關團體， 不是為了取得贊助，而是請對方提供職缺，讓藝術家可以直接進入企業「工作」領取薪水。

在與企業談判的過程當中，最困難的一點是如何說服機構提供機會，但保有藝術家完全的獨立性，進行開放創作。APG的社會實驗，是現今我們熟知的研究型藝術（Artistic research）（Art in context）的開端，開啟藝術與科學、工業等跨領域展業的合作。

全球化的擴張以及駐村轉型

到了1990年代 ，網路世代開啟的全球化，從西方開始的駐村模型迅速地擴展至世界各地，隨著數量的增加豐富了駐村的多元性，新的潮流著重在地文化，機構除了提供藝術家創作的實質需求以外，也輸出在地文化給藝術家，成為其創作養分。這些非西方國家的藝術中心，成為在地連結西方藝術圈的重要據點及文化交流的推手。

到了21世紀初期，隨著社會發展進步，各式通訊的成本降低，無遠弗屆的網路媒體推波助瀾下，駐村開始蔚為風潮。但駐村並不該是一時的流行，由藝術史的進程發展下來，證明了藉由轉換生活地域的機會，能持續地提供藝術家創作不可或缺的靈感泉源。

2000年後，各地文化機構積極地著手策劃在地與國際的專案，召集有興趣的藝術家前來進駐，也間接地成為推廣地方文化的代理人。軟性文化輸出及國際交流的成功案例，逐漸引起政府以及各式第三方機構投入贊助，無疑的挹注了向來短缺的藝文經費，但也造成駐村機構之間或藝術家之間越來越競爭的現象。

為得到資助的機會，出現許多藝術替政治服務的創作提案。眼看駐村的徵選機制漸漸往資本主義的階級形態靠攏，這種強化資本為導向的惡性競爭機制，促使許多人要求改變。