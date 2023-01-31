2023/01/31,
印太

美軍即將獲准使用菲律賓軍事基地：專家認為對台海局勢意義重大，中國學者反擊：「對地區和平穩定極為不利」

美軍即將獲准使用菲律賓軍事基地：專家認為對台海局勢意義重大，中國學者反擊：「對地區和平穩定極為不利」
美國與菲律賓2018年在馬尼拉進行軍演｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

小馬可仕一直在密切關注台灣海峽和菲律賓海西岸的局勢，他預計兩岸緊張局勢仍會持續加劇。菲律賓最北端的島嶼距離台灣僅約200英里，若台海爆發軍事衝突，菲律賓是難民最有可能尋求庇護的地方。小馬可仕就認為，若台海、美中爆發軍事衝突，菲律賓將處於戰爭最前線。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，美國正與菲律賓政府協商，美軍即將獲准使用菲律賓的軍事基地；目前美菲協商開放的基地，包括菲律賓呂宋島北部的兩個軍事用地。

分析人士表示，美菲此次軍事合作，將給予美軍一個重要的戰略位置，以便在中國與台灣、南海發生衝突時，迅速反擊中國。此舉還將加深美菲在安全問題上的合作，使兩國能更快地應對亞洲地區的自然災害和氣候變遷相關問題。

雖然談判仍在進行中，但合作的細節預計最快於本週美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和菲律賓國防部長，與菲律賓總統小馬可仕 （Ferdinand Marcos Jr）會面後宣布。

美菲合作對兩岸局勢意義重大

美國對台海未來的局勢並不樂觀，據《NBC News》報導，美國4星空軍上將米尼漢（Mike Minihan）於美國時間1月27日向其下屬發送了一份備忘錄，預測美國將在2025年，因兩岸問題與中國交戰。

米尼漢認為，台灣與美國在明（2024）年皆會舉行總統大選，美國將因為選舉而分散注意力，讓中國有入侵台灣的機會。因此，米尼漢命令其下屬在2月28日之前報告與中國作戰所需要做的所有準備，並指示他們若美中開戰，軍官需在最關鍵的情況下，瞄準頭部射殺敵人。

《華盛頓郵報》指出，一名菲律賓官員表示，小馬可仕一直在密切關注台灣海峽和菲律賓海西岸的局勢。菲律賓預計兩岸緊張局勢仍會持續加劇。

菲律賓於2014年與美國簽署《強化防務合作協議》（Enhanced Defense Cooperation Agreement，EDCA），使美國可以使用菲律賓的4個空軍基地和1個陸軍基地，不過這5個基地都不在呂宋島北部。2022年11月，雙方宣布擴大該協議的內容，根據擴大的合作內容，美國在菲律賓的海軍陸戰隊，將獲得如反艦飛彈等更先進的軍事設備。在兩岸發生衝突時，可以用於攻擊中國船艦。

如今美國獲得菲律賓軍事基地的使用權，華府智庫戰略與國際研究中心東南亞研究部門主任波林（Gregory Poling）表示，此舉對台海局勢而言是一件大事。

對此，中國《環球時報》指出，中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，美國試圖將日本、韓國和菲律賓等盟友用作與中國在亞太地區對抗的棋子。然而，美國的計劃不是和平計劃，而是一個容易引發衝突和戰爭的計劃，對地區和平穩定極為不利。

菲國總統小馬可仕：菲律賓位於台海戰爭最前線

《華盛頓郵報》報導，菲律賓最北端的島嶼距離台灣僅約200英里，若台海爆發軍事衝突，菲律賓是難民最有可能尋求庇護的地方。小馬可仕就認為，若台海、美中爆發軍事衝突，菲律賓將處於戰爭最前線。

小馬可仕表示：「每當美中緊張局勢加劇，我們都只能作為旁觀者，但若美中真的爆發戰爭，我們將遭受重大損失。」因此，菲律賓積極的與美國合作。

此外，菲律賓也希望藉由與美國合作解決菲律賓在南海受到的威脅。去年11月，中國海警在菲律賓控制的一個島嶼附近，強行扣押了菲律賓海軍回收的中國火箭殘骸。12月，中國民兵船隻被發現在菲律賓海西岸航行。上週，中國船隻將菲律賓漁民趕離菲律賓擁有專屬捕魚權的一處珊瑚礁。

雖然中國是菲律賓最重要的貿易夥伴，但小馬可仕仍然不諱言的表示，他看到了越來越多來自中國的威脅。小馬可仕在今（2023）年1月初訪問中國，並提出了對南海問題的擔憂，包括中國海軍和海岸警衛隊，在同月的達沃斯經濟論壇（Davos Economic Forum）上，他向媒體表示：「南海問題讓他夜不能寐。讓他時刻都保持憂心警惕。」

菲律賓與美國的合作也為該國帶來經濟效益。由於美菲雙方簽署的EDCA，美國已在現有的5個菲律賓基地投資超過8200萬美元，大部分的投資金最終都流入了菲律賓的公司。

GettyImages-479745732
Photo Credit: GettyImages
中國與菲律賓在南海部分地區長期存在主權爭議，圖為2015年7月，一名抗議者在馬尼拉中國領事館前抗議。

對於美國而言，協商菲律賓軍事基地的使用權與擴大EDCA的內容，成功加強了美國與印太盟友的合作。

雪城大學美國研究中心執行長格林（Michael J. Green）表示，十多年來，美國五角大廈一直試圖分散其在西太平洋島鏈的駐軍，使中國更難集中力量，攻擊美國基地。他補充：「美國與菲律賓此次合作，將大大鼓舞美國與日本等親西方亞洲國家，並暗示中國，出兵可能會面臨的代價。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。