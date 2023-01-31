美軍即將獲准使用菲律賓軍事基地：專家認為對台海局勢意義重大，中國學者反擊：「對地區和平穩定極為不利」

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，美國正與菲律賓政府協商，美軍即將獲准使用菲律賓的軍事基地；目前美菲協商開放的基地，包括菲律賓呂宋島北部的兩個軍事用地。

分析人士表示，美菲此次軍事合作，將給予美軍一個重要的戰略位置，以便在中國與台灣、南海發生衝突時，迅速反擊中國。此舉還將加深美菲在安全問題上的合作，使兩國能更快地應對亞洲地區的自然災害和氣候變遷相關問題。

雖然談判仍在進行中，但合作的細節預計最快於本週美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和菲律賓國防部長，與菲律賓總統小馬可仕 （Ferdinand Marcos Jr）會面後宣布。

美菲合作對兩岸局勢意義重大

美國對台海未來的局勢並不樂觀，據《NBC News》報導，美國4星空軍上將米尼漢（Mike Minihan）於美國時間1月27日向其下屬發送了一份備忘錄，預測美國將在2025年，因兩岸問題與中國交戰。

米尼漢認為，台灣與美國在明（2024）年皆會舉行總統大選，美國將因為選舉而分散注意力，讓中國有入侵台灣的機會。因此，米尼漢命令其下屬在2月28日之前報告與中國作戰所需要做的所有準備，並指示他們若美中開戰，軍官需在最關鍵的情況下，瞄準頭部射殺敵人。

《華盛頓郵報》指出，一名菲律賓官員表示，小馬可仕一直在密切關注台灣海峽和菲律賓海西岸的局勢。菲律賓預計兩岸緊張局勢仍會持續加劇。

菲律賓於2014年與美國簽署《強化防務合作協議》（Enhanced Defense Cooperation Agreement，EDCA），使美國可以使用菲律賓的4個空軍基地和1個陸軍基地，不過這5個基地都不在呂宋島北部。2022年11月，雙方宣布擴大該協議的內容，根據擴大的合作內容，美國在菲律賓的海軍陸戰隊，將獲得如反艦飛彈等更先進的軍事設備。在兩岸發生衝突時，可以用於攻擊中國船艦。

如今美國獲得菲律賓軍事基地的使用權，華府智庫戰略與國際研究中心東南亞研究部門主任波林（Gregory Poling）表示，此舉對台海局勢而言是一件大事。

對此，中國《環球時報》指出，中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，美國試圖將日本、韓國和菲律賓等盟友用作與中國在亞太地區對抗的棋子。然而，美國的計劃不是和平計劃，而是一個容易引發衝突和戰爭的計劃，對地區和平穩定極為不利。

菲國總統小馬可仕：菲律賓位於台海戰爭最前線

據《華盛頓郵報》報導，菲律賓最北端的島嶼距離台灣僅約200英里，若台海爆發軍事衝突，菲律賓是難民最有可能尋求庇護的地方。小馬可仕就認為，若台海、美中爆發軍事衝突，菲律賓將處於戰爭最前線。

小馬可仕表示：「每當美中緊張局勢加劇，我們都只能作為旁觀者，但若美中真的爆發戰爭，我們將遭受重大損失。」因此，菲律賓積極的與美國合作。

此外，菲律賓也希望藉由與美國合作解決菲律賓在南海受到的威脅。去年11月，中國海警在菲律賓控制的一個島嶼附近，強行扣押了菲律賓海軍回收的中國火箭殘骸。12月，中國民兵船隻被發現在菲律賓海西岸航行。上週，中國船隻將菲律賓漁民趕離菲律賓擁有專屬捕魚權的一處珊瑚礁。

雖然中國是菲律賓最重要的貿易夥伴，但小馬可仕仍然不諱言的表示，他看到了越來越多來自中國的威脅。小馬可仕在今（2023）年1月初訪問中國，並提出了對南海問題的擔憂，包括中國海軍和海岸警衛隊，在同月的達沃斯經濟論壇（Davos Economic Forum）上，他向媒體表示：「南海問題讓他夜不能寐。讓他時刻都保持憂心警惕。」

菲律賓與美國的合作也為該國帶來經濟效益。由於美菲雙方簽署的EDCA，美國已在現有的5個菲律賓基地投資超過8200萬美元，大部分的投資金最終都流入了菲律賓的公司。

Photo Credit: GettyImages 中國與菲律賓在南海部分地區長期存在主權爭議，圖為2015年7月，一名抗議者在馬尼拉中國領事館前抗議。

對於美國而言，協商菲律賓軍事基地的使用權與擴大EDCA的內容，成功加強了美國與印太盟友的合作。

雪城大學美國研究中心執行長格林（Michael J. Green）表示，十多年來，美國五角大廈一直試圖分散其在西太平洋島鏈的駐軍，使中國更難集中力量，攻擊美國基地。他補充：「美國與菲律賓此次合作，將大大鼓舞美國與日本等親西方亞洲國家，並暗示中國，出兵可能會面臨的代價。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範