非自願離職重要須知：被公司開除怎麼辦？三步驟守住你的資遣費與失業補助

文：Chloe

因疫情非自願離職，有失業補助可領嗎？這兩年受到疫情影響，就業市場就如同被重重打擊一般，失業率屢創新高。不過，儘管目前國內經濟逐漸復甦，多多少少還是有勞工朋友面臨到被公司資遣的狀況，因此，今天就讓《職場熊報》小編來幫你一次搞懂非自願離職的重要須知，共同度過經濟難關。

一、資遣前：預告期、謀職假、非自願離職證明，請通通拿到手

首先，先來聊聊「非自願離職」的定義為何？根據《勞基法》規定，當投保單位（公司、企業）因關廠、遷廠、休業、解散、破產宣告，或是縮編、營運虧損、天災等原因，讓員工被迫離開原先的工作崗位，就算是「非自願離職」。 除此之外，若有員工確實無法勝任工作內容，遭到雇主資遣，或者是因定期契約屆滿離職，超過1個月未能就業，且離職前一年內，契約期間合計滿六個月以上者，同樣也視為「非自願離職」。

1. 預告期

因此，若有雇主想藉由疫情影響營運、突然開除你，請別傻傻愣住阿。而是要趕緊記住當天的日期。因為依據《勞基法》第16條規定，即便雇主具有合法的資遣事由，也應該預先給予勞工資遣的通知預告期，並且預告期限應按照年資計算如下： 工作滿三個月以上、一年未滿者，應在10日前預告通知。

工作滿一年以上、三年未滿者，應於20日前預告通知。

工作滿三年以上者，應於30日前預告通知。

2. 謀職假

再者，當你真的碰到非自願離職情況，請記得雇主也應該給你找下一份工作的時間。並且，依法規定，謀職假的請假時數為「每星期提供兩天工作天」，也就是七天內最多兩天，不僅可在工作時間請假外出，請謀職假期間工資也應該照給。 舉例來說：新人妹為工作年資滿10個月的社會新鮮人，但老闆卻於11月14日通知要資遣她，那麼新人妹在後續10天（11/15-11/24）的資遣預告期間，就能請兩天的有薪謀職假去找新工作。

3. 非自願離職證明

接下來，多數勞工朋友可能都只記得要在被資遣時，領取「非自願離職證明」，但另一份「服務證明書」其實也相當重要。 主要原因就在於「非自願離職證明書」是勞工朋友可依此作為申請失業給付，以及職業訓練的依據；而「服務證明書」則是用來記載有關你在該事業單位內所擔任的職務、工作性質、工作年資及工資為主，關係到你在應徵下一份工作時的證明。因此，無論如何，請務必要去找人資單位或雇主申請這兩份重要文件。 Photo Credit: shutterstock / 達志影像

二、資遣後：資遣費怎麼算，務必留意

基本上，雇主應該在資遣員工30天內發給資遣費，計算方式又可用到職日期細分成以下兩種：

1. 舊制年資資遣費

適用對象為到職日在2005年7月1日前，受雇在同一個事業單位的勞工。計算方式為：「每滿一年，發給一個月之平均工資；剩餘未滿一年部分，依比例計算。未滿一個月，則以一個月計算」。

2. 新制年資資遣費

三、加碼分享：經歷非自願離職後，該怎麼申請失業補助？

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航