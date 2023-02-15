非自願離職重要須知：被公司開除怎麼辦？三步驟守住你的資遣費與失業補助
我們想讓你知道的是
年後遭辭退別灰心，在離開原職務前檢查一下，該握在手中的權益別放開，預告期、謀職假、資遣費、非自願離職證明，一個都不能少。
文：Chloe
因疫情非自願離職，有失業補助可領嗎？這兩年受到疫情影響，就業市場就如同被重重打擊一般，失業率屢創新高。不過，儘管目前國內經濟逐漸復甦，多多少少還是有勞工朋友面臨到被公司資遣的狀況，因此，今天就讓《職場熊報》小編來幫你一次搞懂非自願離職的重要須知，共同度過經濟難關。
一、資遣前：預告期、謀職假、非自願離職證明，請通通拿到手
首先，先來聊聊「非自願離職」的定義為何？根據《勞基法》規定，當投保單位（公司、企業）因關廠、遷廠、休業、解散、破產宣告，或是縮編、營運虧損、天災等原因，讓員工被迫離開原先的工作崗位，就算是「非自願離職」。
除此之外，若有員工確實無法勝任工作內容，遭到雇主資遣，或者是因定期契約屆滿離職，超過1個月未能就業，且離職前一年內，契約期間合計滿六個月以上者，同樣也視為「非自願離職」。
1. 預告期
因此，若有雇主想藉由疫情影響營運、突然開除你，請別傻傻愣住阿。而是要趕緊記住當天的日期。因為依據《勞基法》第16條規定，即便雇主具有合法的資遣事由，也應該預先給予勞工資遣的通知預告期，並且預告期限應按照年資計算如下：
- 工作滿三個月以上、一年未滿者，應在10日前預告通知。
- 工作滿一年以上、三年未滿者，應於20日前預告通知。
- 工作滿三年以上者，應於30日前預告通知。
2. 謀職假
再者，當你真的碰到非自願離職情況，請記得雇主也應該給你找下一份工作的時間。並且，依法規定，謀職假的請假時數為「每星期提供兩天工作天」，也就是七天內最多兩天，不僅可在工作時間請假外出，請謀職假期間工資也應該照給。
舉例來說：新人妹為工作年資滿10個月的社會新鮮人，但老闆卻於11月14日通知要資遣她，那麼新人妹在後續10天（11/15-11/24）的資遣預告期間，就能請兩天的有薪謀職假去找新工作。
3. 非自願離職證明
接下來，多數勞工朋友可能都只記得要在被資遣時，領取「非自願離職證明」，但另一份「服務證明書」其實也相當重要。
主要原因就在於「非自願離職證明書」是勞工朋友可依此作為申請失業給付，以及職業訓練的依據；而「服務證明書」則是用來記載有關你在該事業單位內所擔任的職務、工作性質、工作年資及工資為主，關係到你在應徵下一份工作時的證明。因此，無論如何，請務必要去找人資單位或雇主申請這兩份重要文件。
二、資遣後：資遣費怎麼算，務必留意
基本上，雇主應該在資遣員工30天內發給資遣費，計算方式又可用到職日期細分成以下兩種：
1. 舊制年資資遣費
適用對象為到職日在2005年7月1日前，受雇在同一個事業單位的勞工。計算方式為：「每滿一年，發給一個月之平均工資；剩餘未滿一年部分，依比例計算。未滿一個月，則以一個月計算」。
2. 新制年資資遣費
適用對象為到職日在2005年7月1日後的「初次就業」勞工，或是「再就業」為此日期之後的勞工。計算方式為：「每滿一年，發給0.5個月的平均工資；剩餘未滿一年部分，以比例計算。最高以發給六個月平均工資為限」。
不過，最快速又方便的方式，其實還是直接到勞動部提供的「試算網站」輸入資料，就能輕鬆估算出自己能領到多少資遣費。
三、加碼分享：經歷非自願離職後，該怎麼申請失業補助？
因疫情衝擊，遇到非自願離職這種狀況，相信是誰都不願意的，但也請別太過氣餒。政府還是有提供三種失業補助金，要幫助你一起度過這段難關，包含：失業給付、職業訓練生活津貼以及提早就業獎勵津貼等。
再來，請先找到離你家最近的就業服務機構，並攜帶印章、身分證、存摺、非自願離職單等文件，請現場的人員協助你申請失業給付金，最高就能領到六個月的60%平均月投保薪資；而若是年滿45歲以上或是領有身心障礙證明的失業勞工，最長還可領到九個月。
但須留意的是，若雇主沒有確實幫你投保就業保險，或是他根本沒有向相關單位通報資遣，是會影響到你領不到失業給付的。
因此在職時，小編也要提醒各位，應定期到「勞保局e化服務系統」網站查詢公司的繳費紀錄，才能避免自己被老闆無情資遣時，還拿不到那筆六個月的失業補助。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。