從「衝衝衝」到「穩穩穩」，穩中求勝是陳建仁內閣的重中之重

文：陳子瑜

在府方正式宣布接受蘇內閣總辭，由前副總統陳建仁接手組閣後，面對僅剩約12個月便即將到來的總統大選，新內閣的施政風格與績效，將攸關民進黨能否突破2022地方選舉的困境，進而覓得勝績。

首先要指明的是，從國家整體數據來看，蘇內閣可說是可圈可點，民進黨在地方選舉的失利，主要來自於民眾在疫情期間所承受的損失。儘管與其他國家相比可算輕微，但有損失就是有損失，也必然會產生不滿，於是便將矛頭指向執政者；歷史的類似案例，如帶領英國打贏第二次世界大戰的保守黨與邱吉爾首相，在當年的大選中慘敗給工黨。

也因此，繼任的陳內閣，必須要帶給選民明確的改變感受，也就是「民進黨知道民眾的不滿在哪裡，同時一邊維持正面的成績，一邊展現與前任截然不同的風格」。

從「衝衝衝」到「穩穩穩」

套用股市的術語，蘇內閣在國際大盤一片走弱的情況下，讓台灣這隻個股不但相對抗跌，還一度創新高；但再強的個股漲多也必然回檔，重點在於回測不能跌破關鍵均線，並且要為未來的「V轉」打好基礎。

換言之，如果說蘇內閣是「衝衝衝」的戰鬥內閣，那麼陳內閣的任務就是「穩穩穩」的防守內閣。從這個角度切入，目前已知的入閣成員，在內外兩方面，都符合「穩」的要求。

就內閣內部的成員部分，除林佳龍出任總統府秘書長外，包括鄭文燦、林右昌等，都是具備實務行政歷練，也兼顧黨內派系平衡的安排。

回顧四年前，在野陣營諷刺蘇內閣是「敗選者聯盟」，但蘇內閣卻用實績證明是能力一等一的世界級內閣，本次在野聯盟想故伎重施，只會踢到鐵板，原因正是在於以陳建仁為首的政院團隊。

Photo Credit: 中央社 民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬（右）、書記長吳琪銘（左）30日召開記者會，希望新任行政院長陳建仁的內閣團隊要有3大施政特色，包括要「團結」民眾、「照顧」到每個人及贏得民眾與國際的「信 任」。 中央社記者吳家昇攝 112年1月30日

陳建仁有「政治蓄洪池」的大度

陳建仁個性溫和，在副總統任內曾主責年金改革等吃力不討好的任務，面對被改革者的怒火亦能虛心接受，可以說是「政治蓄洪池」的代表人物。擔任閣揆於國會質詢時，可以想見在野陣營的各種辱罵戰術都將難以見效。

候任副院長鄭文燦在桃園市長任內調和鼎鼐，取得不分黨派的支持，與府院的關係也相當緊密，身段柔軟的特質與同樣曾任行政院副院長的陳其邁十分相似。可預見將十分稱職地扮演院長分身的角色。

內政部由林右昌執掌，是本屆內閣的一大亮點。林右昌是政壇少數具備城鄉規劃背景的民選首長，任內從基隆的城市指標地景港口周遭開始改造，宛如義大利五漁村的翻修，讓給人印象陰暗多雨的港口，轉為明亮開朗的海天一色；整座城市都是博覽會的構想，也奠定城市治理的新成就。

大力借重南方人才

準海委會主委管碧玲也是讓人耳目一新的安排。政治學教授、長期關注教育議題的管媽，正好是海委會兩大任務最適合的人選：海洋政策的制定與與海洋保育的推動。無論是近年來中國在南海區域的挑釁，或是台日漁權的複雜議題，都需要兼具理論與實務經驗的主委協助政務推動；另一方面，依管碧玲與教育圈的熟悉程度，也能大幅強化與中山大學等南方大專院校的產官學合作能量。

文化部長由高雄市文化局出身的副市長史哲擔任，在文化界帶動不少討論。近幾年高雄以「科技未來感」為主軸，包括美麗島捷運站光影秀、高雄燈會無人機等，成功打造出令台灣全國耳目一新的高雄模式；結合市府力量的高雄人電影補助計畫、也已獲得一定成果，有效帶動高雄行銷與產業發展。

最後一波公布的陸委會副主委梁文傑可說是適才適所。民意代表每天都處於行程滿檔、時間零碎化的環境裡，能夠靜下心來思考局勢甚至持續吸收新知者十分難得，梁文傑除了對美中台局勢長期有自己的觀察外，也多有翻譯作品，引介並吸收外國最新思潮；面對習近平啟用首席智囊王滬寧負責對台統戰論述，梁文傑應能協助國安系統提出相應的論述以抗衡之。

在外部穩定方面，台灣北部在過去國民黨重北輕南政策的發展下，已經進入過度負荷、發展停滯的困境；蔡政府推定的前瞻基礎建設計畫，以及大南方大發展政策，藉由區域平衡的構想，加上民進黨執政的高雄、台南全力配合，已經是帶動台灣國家競爭力的關鍵城市。

協助台南、高雄的市政建設持續，與國民黨執政縣市動不動就和中央唱反調做出對照，固然是陳建仁內閣的首要任務，但政治攻防是更加重要。原因無他，從基隆的狀況來看，否定民進黨執政的成績，是在野陣營強化統治正當性並轉移焦點掩蓋荒唐政見的必然選擇；再加上大選年中國絕對不會缺席，因此輿論戰場上的反抹黑、反造謠，行政院一定要加強力道，才能有效捍衛執政成果，也讓基層支持者在協助辯護時能更有力道。

Photo Credit: 中央社 準閣揆陳建仁28日下午在台北約詢高雄市副市長史哲（前中），可望接任文化部長，史哲現身時受到大批媒體關注。 中央社記者郭日曉攝 112年1月28日

反抹黑、反造謠的認知戰不可懈怠

反抹黑與反造謠的議題，是攸關全民國防的巨大戰場，特別是投共人士，不只讓國人氣憤，法律規範的不足，更嚴重打擊全民士氣；行政院應基於職責提出修法，全面加嚴加重中國協力者的罰則，才能降低如健保資料被公職人員拿去賣給中國的荒唐情事。

國軍是國防的根本，但為何而戰與為誰而戰，不能只有一句口號，而是在裝備與訓練方式改造之外，必須從政戰保防系統改革的關鍵環節。過往基層莒光日多以抗日戰爭當作教材，但也因此強化國軍即為中國軍的印象，與當前台美日同盟抗中的現況大為不同，也讓中國有可趁之機。

四年前，蘇貞昌內閣成立時，我曾寫道，假消息澄清、經濟紅利與全民共享、強化台美合作是三大任務；四年過去，面對中國和台灣在地協力者更加精準與細膩的攻勢，穩中求勝，是陳建仁內閣最重要任務。