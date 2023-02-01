從「衝衝衝」到「穩穩穩」，穩中求勝是陳建仁內閣的重中之重
我們想讓你知道的是
如果說蘇內閣是「衝衝衝」的戰鬥內閣，那麼陳內閣的任務就是「穩穩穩」的防守內閣。從這個角度切入，目前已知的入閣成員，在內外兩方面，都符合「穩」的要求。
文：陳子瑜
在府方正式宣布接受蘇內閣總辭，由前副總統陳建仁接手組閣後，面對僅剩約12個月便即將到來的總統大選，新內閣的施政風格與績效，將攸關民進黨能否突破2022地方選舉的困境，進而覓得勝績。
首先要指明的是，從國家整體數據來看，蘇內閣可說是可圈可點，民進黨在地方選舉的失利，主要來自於民眾在疫情期間所承受的損失。儘管與其他國家相比可算輕微，但有損失就是有損失，也必然會產生不滿，於是便將矛頭指向執政者；歷史的類似案例，如帶領英國打贏第二次世界大戰的保守黨與邱吉爾首相，在當年的大選中慘敗給工黨。
也因此，繼任的陳內閣，必須要帶給選民明確的改變感受，也就是「民進黨知道民眾的不滿在哪裡，同時一邊維持正面的成績，一邊展現與前任截然不同的風格」。
從「衝衝衝」到「穩穩穩」
套用股市的術語，蘇內閣在國際大盤一片走弱的情況下，讓台灣這隻個股不但相對抗跌，還一度創新高；但再強的個股漲多也必然回檔，重點在於回測不能跌破關鍵均線，並且要為未來的「V轉」打好基礎。
換言之，如果說蘇內閣是「衝衝衝」的戰鬥內閣，那麼陳內閣的任務就是「穩穩穩」的防守內閣。從這個角度切入，目前已知的入閣成員，在內外兩方面，都符合「穩」的要求。
就內閣內部的成員部分，除林佳龍出任總統府秘書長外，包括鄭文燦、林右昌等，都是具備實務行政歷練，也兼顧黨內派系平衡的安排。
回顧四年前，在野陣營諷刺蘇內閣是「敗選者聯盟」，但蘇內閣卻用實績證明是能力一等一的世界級內閣，本次在野聯盟想故伎重施，只會踢到鐵板，原因正是在於以陳建仁為首的政院團隊。
陳建仁有「政治蓄洪池」的大度
陳建仁個性溫和，在副總統任內曾主責年金改革等吃力不討好的任務，面對被改革者的怒火亦能虛心接受，可以說是「政治蓄洪池」的代表人物。擔任閣揆於國會質詢時，可以想見在野陣營的各種辱罵戰術都將難以見效。
候任副院長鄭文燦在桃園市長任內調和鼎鼐，取得不分黨派的支持，與府院的關係也相當緊密，身段柔軟的特質與同樣曾任行政院副院長的陳其邁十分相似。可預見將十分稱職地扮演院長分身的角色。
內政部由林右昌執掌，是本屆內閣的一大亮點。林右昌是政壇少數具備城鄉規劃背景的民選首長，任內從基隆的城市指標地景港口周遭開始改造，宛如義大利五漁村的翻修，讓給人印象陰暗多雨的港口，轉為明亮開朗的海天一色；整座城市都是博覽會的構想，也奠定城市治理的新成就。
大力借重南方人才
準海委會主委管碧玲也是讓人耳目一新的安排。政治學教授、長期關注教育議題的管媽，正好是海委會兩大任務最適合的人選：海洋政策的制定與與海洋保育的推動。無論是近年來中國在南海區域的挑釁，或是台日漁權的複雜議題，都需要兼具理論與實務經驗的主委協助政務推動；另一方面，依管碧玲與教育圈的熟悉程度，也能大幅強化與中山大學等南方大專院校的產官學合作能量。
文化部長由高雄市文化局出身的副市長史哲擔任，在文化界帶動不少討論。近幾年高雄以「科技未來感」為主軸，包括美麗島捷運站光影秀、高雄燈會無人機等，成功打造出令台灣全國耳目一新的高雄模式；結合市府力量的高雄人電影補助計畫、也已獲得一定成果，有效帶動高雄行銷與產業發展。
最後一波公布的陸委會副主委梁文傑可說是適才適所。民意代表每天都處於行程滿檔、時間零碎化的環境裡，能夠靜下心來思考局勢甚至持續吸收新知者十分難得，梁文傑除了對美中台局勢長期有自己的觀察外，也多有翻譯作品，引介並吸收外國最新思潮；面對習近平啟用首席智囊王滬寧負責對台統戰論述，梁文傑應能協助國安系統提出相應的論述以抗衡之。
在外部穩定方面，台灣北部在過去國民黨重北輕南政策的發展下，已經進入過度負荷、發展停滯的困境；蔡政府推定的前瞻基礎建設計畫，以及大南方大發展政策，藉由區域平衡的構想，加上民進黨執政的高雄、台南全力配合，已經是帶動台灣國家競爭力的關鍵城市。
協助台南、高雄的市政建設持續，與國民黨執政縣市動不動就和中央唱反調做出對照，固然是陳建仁內閣的首要任務，但政治攻防是更加重要。原因無他，從基隆的狀況來看，否定民進黨執政的成績，是在野陣營強化統治正當性並轉移焦點掩蓋荒唐政見的必然選擇；再加上大選年中國絕對不會缺席，因此輿論戰場上的反抹黑、反造謠，行政院一定要加強力道，才能有效捍衛執政成果，也讓基層支持者在協助辯護時能更有力道。
反抹黑、反造謠的認知戰不可懈怠
反抹黑與反造謠的議題，是攸關全民國防的巨大戰場，特別是投共人士，不只讓國人氣憤，法律規範的不足，更嚴重打擊全民士氣；行政院應基於職責提出修法，全面加嚴加重中國協力者的罰則，才能降低如健保資料被公職人員拿去賣給中國的荒唐情事。
國軍是國防的根本，但為何而戰與為誰而戰，不能只有一句口號，而是在裝備與訓練方式改造之外，必須從政戰保防系統改革的關鍵環節。過往基層莒光日多以抗日戰爭當作教材，但也因此強化國軍即為中國軍的印象，與當前台美日同盟抗中的現況大為不同，也讓中國有可趁之機。
四年前，蘇貞昌內閣成立時，我曾寫道，假消息澄清、經濟紅利與全民共享、強化台美合作是三大任務；四年過去，面對中國和台灣在地協力者更加精準與細膩的攻勢，穩中求勝，是陳建仁內閣最重要任務。
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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