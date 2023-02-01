【關鍵眼中盯】陳建仁內閣流露出「扁朝末期」的味道，但國民黨內又能提出更好的名單嗎？
我們想讓你知道的是
當管碧玲、梁文傑這些常在網路上和人吵架的民代入閣，代表民進黨政府用八年終於洗完了蔡英文身邊的人才，不過國民黨還沒有進入總統府，好像就已經遇到了人才荒。舉個例子，如果國民黨要組閣，文化部長可以是誰？
在年前一片不會下台、沒被徵詢、不回應的新聞壟罩下，蘇貞昌最終仍在年假前宣布辭去閣揆，之後陸陸續續釋放的名單也和大多數預測相去不遠。
從這件事情我們再次學到，政客說的話要反著聽：一個人越說自己不會做什麼，有很大的機率他就會那麼做，回顧歷史皆然。除此之外，這次內閣改組也看見民進黨的重大隱憂——雖然國民黨也不該開心得太早。
大砲型民代進入中央，有如陳水扁末代內閣重現
雖然很多人批評新任民進黨主席賴清德，在黨內低迷時期沒能挺身而出主導行政任命，但這些「尊重蔡總統」的發言，或許是增加民進黨2024年執政機率的最好方法。
因為賴清德參選總統時，他必須徹底的一刀切，真的讓人感到「前面的都不算」，才能把民眾對蔡政府的不滿留在明年1月13日之前，反之，如果他這段期間走得太前面，繼承了民眾對過去七年的不滿情緒，賴清德與大選時的民進黨仍得承擔。
但也就是因為這樣，陳建仁的新內閣也流露出一股「執政末期」味道，而那代表的可不是不作為，而是失控。
林全時代之後的蔡政府內閣，包括王美花、徐國勇、李永得等人，許多都缺乏該領域的專業或執政願景，更像是負責落實總統意志，而次改組專業的問題未解，反而出現更多大砲型人物。
像是護航過黨內紅統疑慮參選人的管碧玲擔任海洋委員會主委，或曾在王雪紅表示支持九二共識後以「HTC和我不是同一國」而抵制的梁文傑擔任陸委會副主委，雖然任命後馬上有媒體報導他們熟悉海洋或兩岸政策云云，但卻都無法掩蓋兩人過往立場與內閣官位的實質差異，上任後的衝突也可預見。
不僅如此，在陳建仁的一年三個多月任期，這些常在網路上和人吵架的民意代表名字一排出，感覺竟像是陳水扁執政末期的張俊雄內閣，當時媒體報導成天都是新聞局長謝志偉、教育部長杜正勝的對外放話，一團混亂。
如果這樣的情景重現，陳建仁一人的溫暖，可能遠遠不夠讓民眾重新愛上民進黨，如果讓九合一選舉那群對民進黨執政不滿的選民怒火持續燃燒，賴清德到時候再怎麼切，恐怕仍會被灼傷。
國民黨不是沒有能贏的總統，但是缺乏足夠的部長
民進黨排出這樣的內閣名單，背後當然有派系鬥爭、選舉考量、人才缺乏等問題，但對國民黨來說，這真的如朱立倫所說是個看守內閣，等待交班給國民黨嗎？其實國民黨在政務官的人選上，也面臨和民進黨類似的問題。
2024年大選和過去幾屆相比，是國民黨少數不缺總統候選人的時候，至少依照現下民調，侯友宜和郭台銘都能得到選民足夠的歡迎，目前幾次補選也延續著國民黨的氣勢。
不過國民黨在部長的層面上卻很缺，這個狀況也已在地方政府官員的任命上展現。
國民黨九合一大勝後，發生了多個縣市長「搶局長」的狀況，過去人才培養最完善的新北市，優秀又能出讓的局處長迅速被瓜分，但還有許多空缺最後只能找些看似不相關的人擔任，甚至遲遲補不上。其中最大的苦主或許就是蔣萬安。
當然也可以說，這些需求讓國民黨內的青年人才與幕僚世代有機會上位歷練，結果不一定不好，但當這些大市大縣用盡了一線人才，倘若國民黨真在2024年執政，中央部會首長難道要和地方討要才上位一年多的局長嗎？
舉個例子，如果國民黨要組閣，文化部長會是誰？再請一次龍應台？跟台北市要蔡詩萍或李永萍？還是去廣播電台找張大春？怎麼想都不太通。那衛福部長又要找誰呢？更難以想像。
相較於民進黨，曾經國民黨擁有更充足的施政人才，但那些人要麼逐漸凋零，要麼已不適合這個時代。更重要的是，民進黨政府用八年洗完了蔡英文身邊的人才，國民黨還沒有進入總統府，好像就已經遇到了人才荒。
這些「選贏怎麼辦」的事情，或許才是朱立倫最該擔心和布局的危機，而非只在嘴上喊著輪替，掌權後才發現從沒想過當選後想做些什麼。
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核稿編輯：翁世航
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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