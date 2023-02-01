【關鍵眼中盯】陳建仁內閣流露出「扁朝末期」的味道，但國民黨內又能提出更好的名單嗎？

在年前一片不會下台、沒被徵詢、不回應的新聞壟罩下，蘇貞昌最終仍在年假前宣布辭去閣揆，之後陸陸續續釋放的名單也和大多數預測相去不遠。

從這件事情我們再次學到，政客說的話要反著聽：一個人越說自己不會做什麼，有很大的機率他就會那麼做，回顧歷史皆然。除此之外，這次內閣改組也看見民進黨的重大隱憂——雖然國民黨也不該開心得太早。

大砲型民代進入中央，有如陳水扁末代內閣重現

雖然很多人批評新任民進黨主席賴清德，在黨內低迷時期沒能挺身而出主導行政任命，但這些「尊重蔡總統」的發言，或許是增加民進黨2024年執政機率的最好方法。

因為賴清德參選總統時，他必須徹底的一刀切，真的讓人感到「前面的都不算」，才能把民眾對蔡政府的不滿留在明年1月13日之前，反之，如果他這段期間走得太前面，繼承了民眾對過去七年的不滿情緒，賴清德與大選時的民進黨仍得承擔。

但也就是因為這樣，陳建仁的新內閣也流露出一股「執政末期」味道，而那代表的可不是不作為，而是失控。

林全時代之後的蔡政府內閣，包括王美花、徐國勇、李永得等人，許多都缺乏該領域的專業或執政願景，更像是負責落實總統意志，而次改組專業的問題未解，反而出現更多大砲型人物。

像是護航過黨內紅統疑慮參選人的管碧玲擔任海洋委員會主委，或曾在王雪紅表示支持九二共識後以「HTC和我不是同一國」而抵制的梁文傑擔任陸委會副主委，雖然任命後馬上有媒體報導他們熟悉海洋或兩岸政策云云，但卻都無法掩蓋兩人過往立場與內閣官位的實質差異，上任後的衝突也可預見。

不僅如此，在陳建仁的一年三個多月任期，這些常在網路上和人吵架的民意代表名字一排出，感覺竟像是陳水扁執政末期的張俊雄內閣，當時媒體報導成天都是新聞局長謝志偉、教育部長杜正勝的對外放話，一團混亂。

如果這樣的情景重現，陳建仁一人的溫暖，可能遠遠不夠讓民眾重新愛上民進黨，如果讓九合一選舉那群對民進黨執政不滿的選民怒火持續燃燒，賴清德到時候再怎麼切，恐怕仍會被灼傷。

Photo Credit: 中央社

國民黨不是沒有能贏的總統，但是缺乏足夠的部長

民進黨排出這樣的內閣名單，背後當然有派系鬥爭、選舉考量、人才缺乏等問題，但對國民黨來說，這真的如朱立倫所說是個看守內閣，等待交班給國民黨嗎？其實國民黨在政務官的人選上，也面臨和民進黨類似的問題。

2024年大選和過去幾屆相比，是國民黨少數不缺總統候選人的時候，至少依照現下民調，侯友宜和郭台銘都能得到選民足夠的歡迎，目前幾次補選也延續著國民黨的氣勢。

不過國民黨在部長的層面上卻很缺，這個狀況也已在地方政府官員的任命上展現。

國民黨九合一大勝後，發生了多個縣市長「搶局長」的狀況，過去人才培養最完善的新北市，優秀又能出讓的局處長迅速被瓜分，但還有許多空缺最後只能找些看似不相關的人擔任，甚至遲遲補不上。其中最大的苦主或許就是蔣萬安。

當然也可以說，這些需求讓國民黨內的青年人才與幕僚世代有機會上位歷練，結果不一定不好，但當這些大市大縣用盡了一線人才，倘若國民黨真在2024年執政，中央部會首長難道要和地方討要才上位一年多的局長嗎？

Photo Credit: 中央社

舉個例子，如果國民黨要組閣，文化部長會是誰？再請一次龍應台？跟台北市要蔡詩萍或李永萍？還是去廣播電台找張大春？怎麼想都不太通。那衛福部長又要找誰呢？更難以想像。

相較於民進黨，曾經國民黨擁有更充足的施政人才，但那些人要麼逐漸凋零，要麼已不適合這個時代。更重要的是，民進黨政府用八年洗完了蔡英文身邊的人才，國民黨還沒有進入總統府，好像就已經遇到了人才荒。

這些「選贏怎麼辦」的事情，或許才是朱立倫最該擔心和布局的危機，而非只在嘴上喊著輪替，掌權後才發現從沒想過當選後想做些什麼。

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核稿編輯：翁世航