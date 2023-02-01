陳建仁借調薪資惹議中研院釋疑，普發現金、口罩令鬆綁、疫後復甦成新內閣首要挑戰

普發現金、口罩令鬆綁，疫後復甦成陳建仁內閣首要挑戰

（中央社）行政院長陳建仁走馬上任，首日公開行程赴立法院與疫情指揮中心，凸顯新閣新挑戰是疫後復甦，具體政策作為是普發6000元現金的疫後特別條例草案，以及放寬口罩等疫後生活新措施；為此，陳建仁今（1）日將親自拜會立院所有朝野黨團，展現誠意尋求支持。

疫後復甦是陳建仁新閣的新挑戰，內政部長林右昌昨天透過臉書強調，疫情期間台灣總體經濟表現亮眼，但中小、微型企業損失慘重，也讓貧富差距變大、社會相對剝奪感變大；他認為，這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素。

為此，新台幣3800億元的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，正是疫後復甦的最重要政策手段，但目前處於立法院協商期，讓行政院對普發6000元的既定政策，由最樂觀的2月底、3月初，往後延至4月。

再看行政程序，特別條例通過後，須等總統公布3天後正式施行，接著政院要通過特別預算，行政院長赴立法院備詢，再經立法院審查特別預算後，才能運用相關預算進行普發6000元等施政作為。

對政院來說，疫後特別條例不單只有普發現金，還包括挹注全民健康保險基金、減輕居住負擔及提高居住品質、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、擴大公共運輸補貼，以及推動產業及中小企業升級轉型等9類用途；在立院卡關越久，將讓政府缺少因應景氣不被看好的施政手段。

政院官員指出，院長陳建仁首日拜會立法院與疫情指揮中心的主軸只有一個，就是要確認政府能如何協助民眾進入疫情後的生活，而疫後特別條例包含協助產業、及受疫情衝擊的民眾，的確是疫後生活關鍵的政策之一。

至於在野黨在立院的可能攻防，政院官員強調，正如同陳建仁昨天所提醒，相關部會必須要完整論述政策，清楚向社會、立委及利害關係對象作說明，避免施政美意被誤解；且政院會正面面對、好好說明，不會因此將疫後特別預算切割處理，普發6000元與其他計畫的預算規劃，將在條例三讀後同步提出。

政院官員指出，疫後特別條例有望充分協助受疫情衝擊的產業與民眾，新內閣確實期待立法院也能支持，因此陳建仁除昨天拜會立法院長游錫堃，今天將拜會立院各朝野黨團，展現誠意、尋求支持。

至於口罩禁令是否解除等疫後新生活措施，政院官員表示，新內閣必須面對疫後生活，陳建仁昨天聽取報告後，已請指揮中心做相關擬定，主軸是放寬包含口罩的相關措施，但必須配合對整體疫情的監測才能做適度的研議，陳建仁預計這週會再聽取指揮中心說明。

政院官員指出，陳建仁明白疫後時代相當艱難，因此已多次提醒行政團隊，要把服務民眾當作共同信仰，發揮溫暖堅韌的特性，打造一個溫暖而堅韌的台灣。

Photo Credit: 中央社 閣揆交接，行政院31日上午舉行聯合交接典禮，新任行政院長陳建仁（前排左3）隨後也與閣員於行政院廣場拍攝大合照，全員於拍照前就定位、整理服裝儀容。

陳建仁借調薪資惹議，中研院副院長：過往案例多、特聘高薪有歷史背景

（中央社）行政院長陳建仁自中研院借調，被質疑卸任後仍可領中研院特聘研究員新台幣49萬元高薪，中研院副院長黃進興昨天認為這是不公平的說法，也是對特聘研究員的設置不了解所致。

高雄市前副市長葉匡時日前臉書貼文表示，等蔡英文總統任期屆滿，相信陳建仁將會回到中研院繼續領高薪擔任特聘研究員。但他也說，國際級學術人才不可多得，中研院特聘研究員聘期不受年齡限制，值得特別尊重珍惜，要求一定年齡強制退休，有商榷餘地。

2023年台北國際書展昨天開展，中研院參展，對於近日媒體報導質疑陳建仁自中研院借調出任行政院院長，是不捨特聘研究員的49萬元高薪，中央研究院副院長黃進興接受媒體聯訪時，做了相關分析。

黃進興表示，陳建仁的論文發表在生物醫學方面，排名都是台灣第一名，學術成就是沒有疑慮的，陳建仁除了是中央研究院的院士，還是美國國家的院士，這個都不是可以隨便操作的，學術成就在世界上獲得肯定。

陳建仁原任中研院基因體中心特聘研究員，對於薪資爭議，黃進興說，可能是對中央研究院設置特聘研究員的背景不了解，因為台灣科研人員待遇低於國際水平，難以全球攬才，才創設此制度，事實上美國的待遇是中研院的3倍，香港是4倍，新加坡3.5倍，中國大陸2倍。

他說，自己擔任歷史語言研究所所長之職時，也曾在立法院被質詢5年走掉了7個研究員，「怎麼當所長的？」也有幾名立委稱：「你那麼笨？不會提高待遇嗎？」

黃進興進一步說，台灣人才曾被史丹佛大學、芝加哥大學以及香港、北京的大學挖走，原因之一就是待遇太差，所以前中研院院長李遠哲當年回國做了改善，因而設置特聘研究員；現在也有大學開始仿效設置特聘、講座教授，待遇不見得比中研院差，有的也相當高。

關於陳建仁借調，引起政黨不同評價。黃進興說，不管是國民黨或民進黨主政時期，都有不少優秀人才從大學、中研院被借調，有些現在回歸了，事實上陳建仁到政府服務，或是回中研院，都有法規可循、不可能例外，陳建仁像是「諸葛亮六出祁山」，有使命感、虔誠的天主教徒，國家需要他，不計個人毀譽而接受。

Photo Credit: 中央社 行政院長陳建仁（左）31日前往中央流行疫情指揮中 心視察，出席防疫視訊會議，預計聽取報告後接受聯訪。圖為陳建仁抵達後與衛福部長薛瑞元（右）握手致意。

Photo Credit: 中央社 「新任行政院院長、總統府秘書長、行政院副院長及政務首長等人員宣誓典禮」31日在總統府舉行，新任行政院長陳建仁（前左起）、總統府秘書長林佳龍與行政院副院長鄭文燦於會場交談。

新閣上路，府院黨啟動3+3新溝通機制中生代扮要角

（中央社）立法院2月1日新會期前，總統府、行政院、民進黨人事改組全部就定位，府院黨溝通機制今天無縫接軌，由總統蔡英文、行政院長陳建仁、民進黨主席賴清德的「3巨頭」，加上總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦與民進黨秘書長許立明組成「3中生代」，將啟動全新的府院黨3+3溝通機制。