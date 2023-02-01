陳建仁借調薪資惹議中研院釋疑，普發現金、口罩令鬆綁、疫後復甦成新內閣首要挑戰
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對於近日媒體報導質疑陳建仁自中研院借調出任行政院院長，是不捨特聘研究員的49萬元高薪，中央研究院副院長黃進興接受媒體聯訪時，做了相關分析。黃進興認為這是不公平的說法，也是對特聘研究員的設置不了解所致。
普發現金、口罩令鬆綁，疫後復甦成陳建仁內閣首要挑戰
（中央社）行政院長陳建仁走馬上任，首日公開行程赴立法院與疫情指揮中心，凸顯新閣新挑戰是疫後復甦，具體政策作為是普發6000元現金的疫後特別條例草案，以及放寬口罩等疫後生活新措施；為此，陳建仁今（1）日將親自拜會立院所有朝野黨團，展現誠意尋求支持。
疫後復甦是陳建仁新閣的新挑戰，內政部長林右昌昨天透過臉書強調，疫情期間台灣總體經濟表現亮眼，但中小、微型企業損失慘重，也讓貧富差距變大、社會相對剝奪感變大；他認為，這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素。
為此，新台幣3800億元的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，正是疫後復甦的最重要政策手段，但目前處於立法院協商期，讓行政院對普發6000元的既定政策，由最樂觀的2月底、3月初，往後延至4月。
再看行政程序，特別條例通過後，須等總統公布3天後正式施行，接著政院要通過特別預算，行政院長赴立法院備詢，再經立法院審查特別預算後，才能運用相關預算進行普發6000元等施政作為。
對政院來說，疫後特別條例不單只有普發現金，還包括挹注全民健康保險基金、減輕居住負擔及提高居住品質、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、擴大公共運輸補貼，以及推動產業及中小企業升級轉型等9類用途；在立院卡關越久，將讓政府缺少因應景氣不被看好的施政手段。
政院官員指出，院長陳建仁首日拜會立法院與疫情指揮中心的主軸只有一個，就是要確認政府能如何協助民眾進入疫情後的生活，而疫後特別條例包含協助產業、及受疫情衝擊的民眾，的確是疫後生活關鍵的政策之一。
至於在野黨在立院的可能攻防，政院官員強調，正如同陳建仁昨天所提醒，相關部會必須要完整論述政策，清楚向社會、立委及利害關係對象作說明，避免施政美意被誤解；且政院會正面面對、好好說明，不會因此將疫後特別預算切割處理，普發6000元與其他計畫的預算規劃，將在條例三讀後同步提出。
政院官員指出，疫後特別條例有望充分協助受疫情衝擊的產業與民眾，新內閣確實期待立法院也能支持，因此陳建仁除昨天拜會立法院長游錫堃，今天將拜會立院各朝野黨團，展現誠意、尋求支持。
至於口罩禁令是否解除等疫後新生活措施，政院官員表示，新內閣必須面對疫後生活，陳建仁昨天聽取報告後，已請指揮中心做相關擬定，主軸是放寬包含口罩的相關措施，但必須配合對整體疫情的監測才能做適度的研議，陳建仁預計這週會再聽取指揮中心說明。
政院官員指出，陳建仁明白疫後時代相當艱難，因此已多次提醒行政團隊，要把服務民眾當作共同信仰，發揮溫暖堅韌的特性，打造一個溫暖而堅韌的台灣。
陳建仁借調薪資惹議，中研院副院長：過往案例多、特聘高薪有歷史背景
（中央社）行政院長陳建仁自中研院借調，被質疑卸任後仍可領中研院特聘研究員新台幣49萬元高薪，中研院副院長黃進興昨天認為這是不公平的說法，也是對特聘研究員的設置不了解所致。
高雄市前副市長葉匡時日前臉書貼文表示，等蔡英文總統任期屆滿，相信陳建仁將會回到中研院繼續領高薪擔任特聘研究員。但他也說，國際級學術人才不可多得，中研院特聘研究員聘期不受年齡限制，值得特別尊重珍惜，要求一定年齡強制退休，有商榷餘地。
2023年台北國際書展昨天開展，中研院參展，對於近日媒體報導質疑陳建仁自中研院借調出任行政院院長，是不捨特聘研究員的49萬元高薪，中央研究院副院長黃進興接受媒體聯訪時，做了相關分析。
黃進興表示，陳建仁的論文發表在生物醫學方面，排名都是台灣第一名，學術成就是沒有疑慮的，陳建仁除了是中央研究院的院士，還是美國國家的院士，這個都不是可以隨便操作的，學術成就在世界上獲得肯定。
陳建仁原任中研院基因體中心特聘研究員，對於薪資爭議，黃進興說，可能是對中央研究院設置特聘研究員的背景不了解，因為台灣科研人員待遇低於國際水平，難以全球攬才，才創設此制度，事實上美國的待遇是中研院的3倍，香港是4倍，新加坡3.5倍，中國大陸2倍。
他說，自己擔任歷史語言研究所所長之職時，也曾在立法院被質詢5年走掉了7個研究員，「怎麼當所長的？」也有幾名立委稱：「你那麼笨？不會提高待遇嗎？」
黃進興進一步說，台灣人才曾被史丹佛大學、芝加哥大學以及香港、北京的大學挖走，原因之一就是待遇太差，所以前中研院院長李遠哲當年回國做了改善，因而設置特聘研究員；現在也有大學開始仿效設置特聘、講座教授，待遇不見得比中研院差，有的也相當高。
關於陳建仁借調，引起政黨不同評價。黃進興說，不管是國民黨或民進黨主政時期，都有不少優秀人才從大學、中研院被借調，有些現在回歸了，事實上陳建仁到政府服務，或是回中研院，都有法規可循、不可能例外，陳建仁像是「諸葛亮六出祁山」，有使命感、虔誠的天主教徒，國家需要他，不計個人毀譽而接受。
新閣上路，府院黨啟動3+3新溝通機制中生代扮要角
（中央社）立法院2月1日新會期前，總統府、行政院、民進黨人事改組全部就定位，府院黨溝通機制今天無縫接軌，由總統蔡英文、行政院長陳建仁、民進黨主席賴清德的「3巨頭」，加上總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦與民進黨秘書長許立明組成「3中生代」，將啟動全新的府院黨3+3溝通機制。
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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