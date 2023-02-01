TNL+ 2023/02/01,
商業

印度阿達尼集團遭控財務詐欺，市值蒸發近700億美元，總資產從全球第二跌至十名外

印度阿達尼集團遭控財務詐欺，市值蒸發近700億美元，總資產從全球第二跌至十名外
印度阿達尼集團創辦人阿達尼｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

據悉，這份為期2年調查、長達百頁的報告指控阿達尼集團從幾十年前開始，便頻繁操縱股價、洗錢，並進行證券及財務詐欺。興登堡研究同時也聲稱，阿達尼集團能有今日的「成就」，也與印度政府的協助脫不了關係。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

印度億萬富翁阿達尼（Gautam Adani）旗下所擁有的多家大型企業，近日出現股價連續暴跌窘境，這使得身為阿達尼集團（Adani Group）董事長、亞洲首富的阿達尼，總資產減少超過200億美元，財富排名跌出全球前10名外。

美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）表示，阿達尼的淨資產曾於2022年8月衝至1480億美元，該身價當時甚至超越亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），成為全球第二大富豪。然而，根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）截至2023年1月31日的數據顯示，阿達尼的淨資產現約為844億美元，目前在富豪排行榜上位居第11名。

據《阿拉伯商業週刊》（Arabian Business）掌握的消息指出，阿達尼企業（Adani Enterprises）的股價從2023年1月25日開始急墜，3天過後公司市值直接減少680億美元，若檢視2023年1月所有交易日的漲跌幅度，該公司股價更是重挫25％。

美國商業雜誌《富比士》（Forbes）觀察，在這波下跌中，該集團掌控的阿達尼道達爾天然氣（Adani Total Gas）、電力傳輸（Adani Transmission）、綠能（Adani Green Energy）等子公司崩跌最為慘烈，跌幅約20％；阿達尼電力（Adani Power）及生產食用油為主的阿達尼豐益公司（Adani Wilmar）股價跌幅則較收斂，皆為5％。

阿達尼最初如何建立自己的商業帝國？

新加坡《商業時報》（The Business Times）表示，1962年出生於印度西部工業重鎮「古吉拉特邦」（Gujarat）的阿達尼，家中雖從事紡織事業，但他對該行業並無太大興趣，從大學輟學後，阿達尼選擇在孟買（Mumbai）的一間公司擔任鑽石分類員，數年後轉至其兄長所經營的塑膠工廠擔任管理階層，並於1985年開始進口初級聚合物。

在事業日趨向上後，阿達尼也把營運業務延伸到紡織、農產品及金屬加工領域，更在1990年代中期，於古吉拉特邦建立了蒙德拉港（Mundra）貿易區，在阿達尼的帶領下，該區域目前已是印度最繁忙、最具規模的私人商業港口。

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