捷克總統當選人帕維爾與蔡英文通話，再踩北京政治紅線？
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2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，捷克內部的反俄聲音越來越大，社會對於布拉格與莫斯科及北京互動十分敏感。由於蔡英文是帕維爾當選後第一批聯絡的外國領導人之一，《路透社》評論此事稱十分罕見，也引起中國外交部高度關切。
捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）1月30號傍晚與台灣總統蔡英文舉行電話會議，雙方通話15分鐘。
軍人出身的帕維爾剛剛於當地時間1月28日在總統大選決選中勝出，他將於3月初就職。捷克共和國目前是北約和歐盟的成員。
台灣總統府發言人林聿禪在通話結束後向媒體透露，帕維爾在通話中稱台灣為可信賴的伙伴，支持台灣維持具有活力的民主制度，「不受威權主義脅迫」； 蔡英文除了恭賀帕維爾的勝選，並稱台灣希望未來在後者領導下，持續推動雙邊伙伴關係。蔡英文還在自己的社群媒體帳號上提及兩人都畢業於英國倫敦大學，期盼以此拉近台北與布拉格關係。
捷克是中國在歐洲推動「一帶一路」戰略的重要窗口，但這幾年來，捷克政壇親中與疑中派的對壘越來越明顯，總理與總統乃至議長時常出現不同對華立場，與台灣的互動折射出該國不同黨派在中國政策上的差異。
從事歐台關係研究，台灣東華大學助理教授馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）告訴《BBC中文》，「捷克當選總統與台灣總統蔡英文的通話在歐洲是沒有先例的。然而，必須在近年來台北與布拉格雙邊交流逐漸加強的背景下，以及捷克國內對北京的負面看法越來越多的背景下看待這一事件。」
她說，捷克和台灣在對抗共同的挑戰，包括COVID-19大流行病和應對威權威脅時，意識到彼此合作的重要性。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，布拉格和台北走得更近了，進一步鞏固了台北與中東歐的聯繫，包含台北為從中東歐過來的烏克蘭難民提供了幫助。
北京的預先警告
路透社1月30日的報導稱，中國外交部在帕維爾與蔡英文通話前曾聯絡捷克政府，企圖取消這次通話計劃，但沒有成功。《路透社》說，中國外交部回覆稱，帕維爾此前在競選期間曾表示，一個中國原則應該得到尊重。「中方......目前正在尋求與捷方核實，我們希望捷方嚴格維護一個中國原則。」
來自東歐，曾擔任歐洲議會政治顧問的馮儒莎告訴《BBC》說，與其它歐盟成員國一樣，布拉格和台北正在學習如何應對新的地緣政治現實，「但都有如何解決中國和俄羅斯威權主義及各種威脅下的緊迫感。」
她解釋，2021年以來執政的捷克新政府已經表示凖備「重新考慮」與中國的合作，新總統也說過，中國是「一個威脅」。因此，捷克當選總統與台灣總統的電話反映了外交政策的新方向：更接近台灣和更強大的歐洲，並與中國開始保持距離。
兩人說了什麼？
在與蔡英文通話後，帕維爾在推特變發文說，雙方同意加強兩國關係，他並期待未來與蔡總統親自見面。「我與台灣總統蔡英文在今日通話。我感激她的祝賀並向她保證台灣與捷克共和國共享自由、民主和人權等價值。雙方同意加強彼此伙伴關係。」
台灣總統府發言人林聿禪30日轉述談話稱，蔡英文首先代表台灣人民及政府恭賀帕維爾將軍高票當選，並肯定帕維爾總統當選人延續捷克故總統哈維爾尊重民主、自由及人權的立國精神。她又稱台灣樂願與捷克深化在半導體設計、尖端科技人才培育、全球供應鏈重組等方面的合作交流。
捷克與兩岸關係
軍人出身、61歲的退役將軍帕維爾曾任北約（NATO）軍委會主席和捷克參謀總長，他的立場是親歐盟及北約，競選期間多次主張對莫斯科及北京強硬，並持續軍援烏克蘭。
帕維爾此次總統選舉以58%勝出親俄派對手巴比斯（Andrej Babiš）。
2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，捷克內部的反俄聲音越來越大，社會對於布拉格與莫斯科及北京互動十分敏感。由於蔡英文是帕維爾當選後第一批聯絡的外國領導人之一，《路透社》評論此事稱十分罕見，也引起中國外交部高度關切。
此次通話後，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Adamová）也在推特發文說：「我將於3月訪問台灣。支持尊重民主及人權的伙伴十分重要。」
捷克曾是北京在歐洲部署一帶一路的重點國家，但這幾年與北京的關係急劇變化，該國在野黨的對華態度近幾年來開始有所質變。
2019年，布拉格愛樂樂團原訂在中國的巡迴演出遭中國當局取消，並稱原因是曾在台灣求學過的的布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）上任後，批評「一中」政策以及與蔡英文見面等「親台」舉動，惹怒中國。
當時賀吉普對《BBC中文》表示，文化藝術不應與政治掛勾，並對該事件感到失望。
2020年8月，捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）率領商貿代表團訪台，更引起軒然大波 。此前中國一直試圖施壓阻止維特齊訪台。按照捷克憲法，捷克參議院議長的位階僅次於總統。
親北京的時任捷克總統齊曼（Miloš Zeman）批評維特齊訪台是「幼稚的挑釁之舉」。
此外，維特齊上任是因為前任捷克參議院前任議長柯佳洛（Jaroslav Kubera），原定2月訪問台灣，但在出發前心臟病突發猝逝。彼時捷克媒體爆料，柯佳洛心臟病發作前幾天，中國駐布拉格大使館曾經發信警告他若執意訪台，在中國的捷克企業將會為此付出「慘痛代價。」這封原本屬於機密的威嚇信曝光，在捷克引發騷動，柯佳洛親屬指責中國威脅導致柯佳洛心臟病突發。
人口約1090萬的捷克被認為是1980年代末以來東歐共黨政權垮台後成功民主化轉型的指標國家。
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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