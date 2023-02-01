捷克總統當選人帕維爾與蔡英文通話，再踩北京政治紅線？

捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）1月30號傍晚與台灣總統蔡英文舉行電話會議，雙方通話15分鐘。

軍人出身的帕維爾剛剛於當地時間1月28日在總統大選決選中勝出，他將於3月初就職。捷克共和國目前是北約和歐盟的成員。

台灣總統府發言人林聿禪在通話結束後向媒體透露，帕維爾在通話中稱台灣為可信賴的伙伴，支持台灣維持具有活力的民主制度，「不受威權主義脅迫」； 蔡英文除了恭賀帕維爾的勝選，並稱台灣希望未來在後者領導下，持續推動雙邊伙伴關係。蔡英文還在自己的社群媒體帳號上提及兩人都畢業於英國倫敦大學，期盼以此拉近台北與布拉格關係。

捷克是中國在歐洲推動「一帶一路」戰略的重要窗口，但這幾年來，捷克政壇親中與疑中派的對壘越來越明顯，總理與總統乃至議長時常出現不同對華立場，與台灣的互動折射出該國不同黨派在中國政策上的差異。

從事歐台關係研究，台灣東華大學助理教授馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）告訴《BBC中文》，「捷克當選總統與台灣總統蔡英文的通話在歐洲是沒有先例的。然而，必須在近年來台北與布拉格雙邊交流逐漸加強的背景下，以及捷克國內對北京的負面看法越來越多的背景下看待這一事件。」

她說，捷克和台灣在對抗共同的挑戰，包括COVID-19大流行病和應對威權威脅時，意識到彼此合作的重要性。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，布拉格和台北走得更近了，進一步鞏固了台北與中東歐的聯繫，包含台北為從中東歐過來的烏克蘭難民提供了幫助。

北京的預先警告

路透社1月30日的報導稱，中國外交部在帕維爾與蔡英文通話前曾聯絡捷克政府，企圖取消這次通話計劃，但沒有成功。《路透社》說，中國外交部回覆稱，帕維爾此前在競選期間曾表示，一個中國原則應該得到尊重。「中方......目前正在尋求與捷方核實，我們希望捷方嚴格維護一個中國原則。」

來自東歐，曾擔任歐洲議會政治顧問的馮儒莎告訴《BBC》說，與其它歐盟成員國一樣，布拉格和台北正在學習如何應對新的地緣政治現實，「但都有如何解決中國和俄羅斯威權主義及各種威脅下的緊迫感。」

她解釋，2021年以來執政的捷克新政府已經表示凖備「重新考慮」與中國的合作，新總統也說過，中國是「一個威脅」。因此，捷克當選總統與台灣總統的電話反映了外交政策的新方向：更接近台灣和更強大的歐洲，並與中國開始保持距離。

Today, I spoke with the president of Taiwan Tsai Ing-wen. I thanked her for her congratulations and I assured her that Taiwan and the Czech Republic share the values of freedom, democracy, and human rights. We agreed on strengthening our partnership. — Petr Pavel (@general_pavel) January 30, 2023

兩人說了什麼？

在與蔡英文通話後，帕維爾在推特變發文說，雙方同意加強兩國關係，他並期待未來與蔡總統親自見面。「我與台灣總統蔡英文在今日通話。我感激她的祝賀並向她保證台灣與捷克共和國共享自由、民主和人權等價值。雙方同意加強彼此伙伴關係。」

台灣總統府發言人林聿禪30日轉述談話稱，蔡英文首先代表台灣人民及政府恭賀帕維爾將軍高票當選，並肯定帕維爾總統當選人延續捷克故總統哈維爾尊重民主、自由及人權的立國精神。她又稱台灣樂願與捷克深化在半導體設計、尖端科技人才培育、全球供應鏈重組等方面的合作交流。

捷克與兩岸關係

軍人出身、61歲的退役將軍帕維爾曾任北約（NATO）軍委會主席和捷克參謀總長，他的立場是親歐盟及北約，競選期間多次主張對莫斯科及北京強硬，並持續軍援烏克蘭。

帕維爾此次總統選舉以58%勝出親俄派對手巴比斯（Andrej Babiš）。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，捷克內部的反俄聲音越來越大，社會對於布拉格與莫斯科及北京互動十分敏感。由於蔡英文是帕維爾當選後第一批聯絡的外國領導人之一，《路透社》評論此事稱十分罕見，也引起中國外交部高度關切。

此次通話後，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Adamová）也在推特發文說：「我將於3月訪問台灣。支持尊重民主及人權的伙伴十分重要。」

捷克曾是北京在歐洲部署一帶一路的重點國家，但這幾年與北京的關係急劇變化，該國在野黨的對華態度近幾年來開始有所質變。

2019年，布拉格愛樂樂團原訂在中國的巡迴演出遭中國當局取消，並稱原因是曾在台灣求學過的的布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）上任後，批評「一中」政策以及與蔡英文見面等「親台」舉動，惹怒中國。

當時賀吉普對《BBC中文》表示，文化藝術不應與政治掛勾，並對該事件感到失望。

2020年8月，捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）率領商貿代表團訪台，更引起軒然大波 。此前中國一直試圖施壓阻止維特齊訪台。按照捷克憲法，捷克參議院議長的位階僅次於總統。

親北京的時任捷克總統齊曼（Miloš Zeman）批評維特齊訪台是「幼稚的挑釁之舉」。

此外，維特齊上任是因為前任捷克參議院前任議長柯佳洛（Jaroslav Kubera），原定2月訪問台灣，但在出發前心臟病突發猝逝。彼時捷克媒體爆料，柯佳洛心臟病發作前幾天，中國駐布拉格大使館曾經發信警告他若執意訪台，在中國的捷克企業將會為此付出「慘痛代價。」這封原本屬於機密的威嚇信曝光，在捷克引發騷動，柯佳洛親屬指責中國威脅導致柯佳洛心臟病突發。

人口約1090萬的捷克被認為是1980年代末以來東歐共黨政權垮台後成功民主化轉型的指標國家。