2023/02/01,
中東

土耳其6大在野黨承諾聯合提名總統候選人，矢言終結艾爾多安「一人統治」

土耳其6大在野黨承諾聯合提名總統候選人，矢言終結艾爾多安「一人統治」
土耳其6大在野黨領袖達成共推總統候選人的承諾｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

艾爾多安2018年6月在提前舉行的總統選舉中勝出，成為實行總統制後首任總統。他大權在握，不僅是國家元首和政府領導人，還可繼續擔任政黨主席，有權任命副總統、部長和司法官員。艾爾多安還能不經過國會批准就頒布法令及宣布國家進入緊急狀態，並解散國會，土耳其自此進入「一人統治」時代。

（中央社）土耳其大選5月中登場，在野聯盟承諾2月13日前提名聯合候選人，終結總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）一人統治局面，建立民主公正的分權制度並維繫司法獨立。對外關係則著重修復與美互信及成為歐盟正式成員。

由6個在野黨組成的民族聯盟（Nation Alliance）30日提出篇幅達240頁、洋洋灑灑2300點的選後計畫，承諾逆轉艾爾多安及其盟友落實的擴權措施，包括2017年舉行公投將政體由議會制改為總統制，及於隔年廢除總理職務等作為。

艾爾多安2018年6月在提前舉行的總統選舉中勝出，成為實行總統制後首任總統。他大權在握，不僅是國家元首和政府領導人，還可繼續擔任政黨主席，有權任命副總統、部長和司法官員。艾爾多安還能不經過國會批准就頒布法令及宣布國家進入緊急狀態，並解散國會，土耳其自此進入「一人統治」時代。

民族聯盟稱將推動改革終結總統頒布法令的權力，建立強大、自由、民主和公正的分權制度，強化議會功能，並選出一名具實權、為國會負責的總理。

土耳其近年經濟不穩、通貨膨脹飆升，艾爾多安以提高最低薪資及打退休金牌試圖贏回民心之際，在野政營更接地氣，試著了解選民心理，並矢言打貪、恢復土耳其傳統機構及國營媒體實力，讓國家廣播公司「土耳其之聲」（TRT）及「安納杜魯新聞社」（Anadolu News Agency）遵守獨立公正原則，半島電視台（Al Jazeera）指出，當天這盤「牛肉」贏得最響亮的歡呼聲。

外交政策方面，民族聯盟強調與美國重建「互信」及成為歐盟（EU）正式成員的重要性。此外，由於土耳其2019年接收先進俄羅斯防空飛彈系統後，遭美國排除F-35匿蹤戰鬥機聯合開發計畫，民族聯盟也聲明將努力重返開發案。

民族聯盟並未提到俄羅斯入侵烏克蘭，但表示計劃「在雙邊為平等的理解之下，維持與俄國的關係」，及透過制度面的建設性對話強化土俄關係。

土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員，並於敘利亞內戰及烏克蘭戰爭中扮演關鍵角色，美國及其他西方國家雖然一向避免對他國選舉發表評論，但勢必將密切關注5月大選結果。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。