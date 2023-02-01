2023/02/01,
歐洲

法國第2次全國大罷工，反對年改延後退休年齡至64歲，各地供電、大眾運輸受影響

法國第2次全國大罷工，反對年改延後退休年齡至64歲，各地供電、大眾運輸受影響
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繼19日的首場反年金改革大罷工後，法國昨（31）日進行第2次全國大罷工，各地供電狀況、大眾運輸和學校課程都受到影響，不過仍有不少民眾支持罷工行動。民意調查顯示，多數法國人已對高通膨引發的生活成本危機感到憤怒，他們反對年金改革計畫，但總統馬克宏（Emmanuel Macron）打算堅持立場。

（中央社）繼19日的首場反年金改革大罷工後，法國昨（31）日進行第2次全國大罷工，各地供電狀況、大眾運輸和學校課程都受到影響，不過仍有不少民眾支持罷工行動。

《路透社》報導，受到罷工影響，法國只有1/3高速列車（TGV）正常運作，本地和地區列車更少。巴黎地鐵也受到嚴重干擾，月台上擠滿通勤者，爭先恐後地衝上僅剩為數不多的列車。

在巴黎市中心的協和（Concorde）地鐵站，1名59歲女性表示，她不介意多花點時間等車，也能接受改用步行方式前往目的地。

她說，「我支持他們（參與罷工者）。我很快就要60歲了，我真的不想再（工作）2年。」

另名34歲、在精品產業任職的男子則抱持不同看法，他認為，「這場罷工並無意義，反正（年金改革）法案無論如何都會過關」。

在法國各地組織集會的工會希望繼續向政府施壓，並可能在未來數週內宣布更多罷工行動。

法國民主工會聯盟（CFDT）公職人員分會秘書長賈科（Mylene Jacquot）告訴《路透社》，「出現如此大規模的反對聲浪時，政府若不傾聽，就會帶來危險後果」。

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示威者在法國巴黎舉行罷工遊行，反對政府提高法定退休年齡的計劃。

民意調查顯示，多數法國人已對高通膨引發的生活成本危機感到憤怒，他們反對年金改革計畫，但總統馬克宏（Emmanuel Macron）打算堅持立場。他昨天強調，改革對確保退休金制度的可行性「至關重要」。

政府的計畫是將法定退休年齡從現今的62歲延後至64歲，並推遲領取全額退休金的年齡。

據勞工部估計，上述措施將使每年的退休金收入額外增加177億歐元。

1月19日，法國的8大工會串連發動首次罷工，並在各城市示威遊行。內政部指出，當天全國共有112萬人走上街頭；工會則表示有逾200萬人參與。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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