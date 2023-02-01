美英德不援助烏克蘭F-16戰機，荷法會考慮但態度審慎保守

拜登不援烏克蘭F-16將訪波蘭，法荷考慮提供戰機

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）30日表示，他不會將F-16戰機運送到烏克蘭以助對抗俄羅斯侵略，但他會訪問重要的盟友波蘭。法國和荷蘭則表示，不會排除提供烏克蘭戰機的可能性。

《法新社》報導，烏克蘭領導階層先前說，他們最近希望得到的武器包括戰機。拜登在白宮被記者問到是否贊成運送戰機時說「不」。

西方國家先前對於是否提供烏克蘭現代北大西洋公約組織（NATO）標準戰車，意見嚴重分歧，但在這個月終於同意提供。西方增援使得基輔當局燃起希望，期盼很快會開始取得F-16戰機，強化自家資源耗盡的空軍，但此事在西方仍然爭論不休。

距離俄羅斯去（2022）年2月24日入侵烏克蘭即將屆滿週年，外界日益期盼拜登可以前往歐洲，以示支持聯盟援助烏克蘭。波蘭是在這方面努力的核心，不僅是後勤中心和武器供應國，也是美國在東歐的重要盟友。

拜登被問到訪歐一事時告訴媒體：「我打算會去波蘭，但不知道何時。」

此外，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）29日重申，德國不會提供戰機給烏克蘭。他在受訪時警告，不要提高「戰爭逐步升級的風險」。法國和荷蘭領導人30日則表示不排除提供的可能性。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）30日說，他不會排除運送烏克蘭戰機的可能性，但也警告別讓衝突有升高的風險。

馬克宏在與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）會談後表示：「原則上不排除任何可能性。」

不過馬克宏在做出決定前列出一連串「準則」，包括烏克蘭必須先提出請求、任何武器都不會升級衝突，以及「不太可能會擊中俄羅斯領土，而純粹是為了協助抵抗行動。」馬克宏還說，任何武器交付行動「都不能削弱法國武裝部隊的能力。」

馬克宏也表示，烏克蘭方面目前尚未正式提出要求。

荷蘭政壇近來在討論提供烏克蘭F-16戰機的構想，但呂特呼應馬克宏審慎的評論。呂特說：「沒有禁忌，但這將是一大步。這根本不是F-16的問題，而是（烏克蘭）沒有要求。」

《路透社》報導，俄軍宣稱在烏克蘭東部取得漸進性進展。

儘管沒有俄方新攻勢擴大跡象，俄羅斯在烏東頓內次克州（Donetsk）掌控地區的領導人普希林（Denis Pushilin）表示，俄軍已在煤礦城鎮布格列達爾（Vuhledar）取得據點。

英國稱提供烏克蘭戰機不實際，波蘭態度也趨保守

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人31日表示，英國認為提供戰鬥機給烏克蘭的作法並不實際。而在美國表示反對後，波蘭國防部次長也說，波蘭並未就提供F-16戰機給烏克蘭進行協商。

先前烏克蘭表明，將爭取西方提供戰機，但美國總統拜登30日表示，他不會將F-16戰機運送到烏克蘭以助對抗俄羅斯侵略。

《路透社》報導，蘇納克的發言人告訴記者：「英國的……戰鬥機極為精密，需要數月時間才能學會飛行，因此我們認為，將這些戰機送交烏克蘭並不實際。」

他說：「我們會繼續與盟邦商討我們認為正確的作法。」

波蘭國防部次長史柯基維奇（Wojciech Skurkiewicz）則表示：「目前未就轉移F-16作正式討論。」

波蘭目前有48架美製F-16戰機。

軍援烏克蘭抗俄，挪威防長：會盡快提供豹2戰車

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，挪威國防部長葛拉姆31日說，挪威會「盡快」把國內的德國製豹2式（Leopard 2）主力戰車運往烏克蘭，時間可能是3月下旬，但數量還不確定。

挪威擁有36輛豹2式戰車，但尚未透露要提供多少輛給烏克蘭。

葛拉姆（Bjorn Arild Gram）告訴《法新社》：「我們還沒有確定數量。」

他還說：「重要的是，我們跟合作夥伴密切協調配合，如此一來這項援助才能對烏克蘭發揮真正的作用。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）過去數個月一直要求西方國家提供主力戰車，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）上週表示，柏林當局計畫於3月底或4月初提供烏克蘭14輛豹2戰車。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航