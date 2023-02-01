美英德不援助烏克蘭F-16戰機，荷法會考慮但態度審慎保守
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西方國家先前對於是否提供烏克蘭現代北約標準戰車，意見嚴重分歧，但在這個月終於同意提供。西方增援使得基輔當局燃起希望，期盼很快會開始取得F-16戰機，強化自家資源耗盡的空軍，但此事在西方仍然爭論不休。
拜登不援烏克蘭F-16將訪波蘭，法荷考慮提供戰機
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）30日表示，他不會將F-16戰機運送到烏克蘭以助對抗俄羅斯侵略，但他會訪問重要的盟友波蘭。法國和荷蘭則表示，不會排除提供烏克蘭戰機的可能性。
《法新社》報導，烏克蘭領導階層先前說，他們最近希望得到的武器包括戰機。拜登在白宮被記者問到是否贊成運送戰機時說「不」。
西方國家先前對於是否提供烏克蘭現代北大西洋公約組織（NATO）標準戰車，意見嚴重分歧，但在這個月終於同意提供。西方增援使得基輔當局燃起希望，期盼很快會開始取得F-16戰機，強化自家資源耗盡的空軍，但此事在西方仍然爭論不休。
距離俄羅斯去（2022）年2月24日入侵烏克蘭即將屆滿週年，外界日益期盼拜登可以前往歐洲，以示支持聯盟援助烏克蘭。波蘭是在這方面努力的核心，不僅是後勤中心和武器供應國，也是美國在東歐的重要盟友。
拜登被問到訪歐一事時告訴媒體：「我打算會去波蘭，但不知道何時。」
此外，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）29日重申，德國不會提供戰機給烏克蘭。他在受訪時警告，不要提高「戰爭逐步升級的風險」。法國和荷蘭領導人30日則表示不排除提供的可能性。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）30日說，他不會排除運送烏克蘭戰機的可能性，但也警告別讓衝突有升高的風險。
馬克宏在與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）會談後表示：「原則上不排除任何可能性。」
不過馬克宏在做出決定前列出一連串「準則」，包括烏克蘭必須先提出請求、任何武器都不會升級衝突，以及「不太可能會擊中俄羅斯領土，而純粹是為了協助抵抗行動。」馬克宏還說，任何武器交付行動「都不能削弱法國武裝部隊的能力。」
馬克宏也表示，烏克蘭方面目前尚未正式提出要求。
荷蘭政壇近來在討論提供烏克蘭F-16戰機的構想，但呂特呼應馬克宏審慎的評論。呂特說：「沒有禁忌，但這將是一大步。這根本不是F-16的問題，而是（烏克蘭）沒有要求。」
《路透社》報導，俄軍宣稱在烏克蘭東部取得漸進性進展。
儘管沒有俄方新攻勢擴大跡象，俄羅斯在烏東頓內次克州（Donetsk）掌控地區的領導人普希林（Denis Pushilin）表示，俄軍已在煤礦城鎮布格列達爾（Vuhledar）取得據點。
英國稱提供烏克蘭戰機不實際，波蘭態度也趨保守
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人31日表示，英國認為提供戰鬥機給烏克蘭的作法並不實際。而在美國表示反對後，波蘭國防部次長也說，波蘭並未就提供F-16戰機給烏克蘭進行協商。
先前烏克蘭表明，將爭取西方提供戰機，但美國總統拜登30日表示，他不會將F-16戰機運送到烏克蘭以助對抗俄羅斯侵略。
《路透社》報導，蘇納克的發言人告訴記者：「英國的……戰鬥機極為精密，需要數月時間才能學會飛行，因此我們認為，將這些戰機送交烏克蘭並不實際。」
他說：「我們會繼續與盟邦商討我們認為正確的作法。」
波蘭國防部次長史柯基維奇（Wojciech Skurkiewicz）則表示：「目前未就轉移F-16作正式討論。」
波蘭目前有48架美製F-16戰機。
軍援烏克蘭抗俄，挪威防長：會盡快提供豹2戰車
俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，挪威國防部長葛拉姆31日說，挪威會「盡快」把國內的德國製豹2式（Leopard 2）主力戰車運往烏克蘭，時間可能是3月下旬，但數量還不確定。
挪威擁有36輛豹2式戰車，但尚未透露要提供多少輛給烏克蘭。
葛拉姆（Bjorn Arild Gram）告訴《法新社》：「我們還沒有確定數量。」
他還說：「重要的是，我們跟合作夥伴密切協調配合，如此一來這項援助才能對烏克蘭發揮真正的作用。」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）過去數個月一直要求西方國家提供主力戰車，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）上週表示，柏林當局計畫於3月底或4月初提供烏克蘭14輛豹2戰車。
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延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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