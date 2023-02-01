2023/02/01,
國際

2023諾貝爾和平獎提名持續圍繞俄烏戰爭，北約秘書長、澤倫斯基榜上有名

2023諾貝爾和平獎提名持續圍繞俄烏戰爭，北約秘書長、澤倫斯基榜上有名
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

由於連續2年的諾貝爾和平獎都被解讀為對普亭的直接批判，奧斯陸和平研究中心主任厄爾德爾（Henrik Urdal）表示，鑒於存在「歐洲中心主義」（Eurocentric）的疑慮，諾貝爾委員會不太可能在2023年第3度向普亭開砲。

（中央社）2023年諾貝爾和平獎候選人提名1月31日截止，名單中的知名人士從北大西洋公約組織（NATO）秘書長到烏克蘭總統等，顯示烏克蘭戰爭仍占據主導地位。

《法新社》報導，根據挪威諾貝爾委員會規定，送交委員會的候選人名單至少會保密50年。不過，有資格提名者，包括各國前任獲獎者、議員和內閣官員，以及部分大學教授，皆可不受限制地透露自己提名的人選或組織。

截至目前，公開揭露的多數名字都與烏克蘭境內持續近1年的衝突相關，否則就是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的反對者。

專家警告，儘管烏克蘭戰爭仍是全球焦點，諾貝爾委員會的5名成員10月宣布今年的和平獎得主時，還是可能反其道而行，甚至讓得獎者從缺，這種情況過去曾發生過多次。

挪威綠黨議員柏格（Lan Marie Berg）31日透露，她已提名瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg），以及同樣關注氣候議題的烏干達環保人士納卡特（Vanessa Nakate）。據信童貝里已連續多年出現在候選人名單上。

另名候選人是土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan），由巴基斯坦國會上議院議長提名，以表彰他為解決烏克蘭危機的「不懈」努力。

俄軍去（2022）年2月入侵烏克蘭後不久，挪威右翼民粹政黨進步黨（Progress Party）國會議員泰布林吉加德（Christian Tybring-Gjedde）就在臉書發文暗示，他將提名烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）角逐和平獎。

泰布林吉加德還推薦同為挪威人的北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）。他說，史托騰伯格身為北約秘書長，「在聯盟困難時期的模範工作表現值得獲獎」。

其他獲提名人士包括正在獄中服刑的俄國反對派政治人物納瓦尼（Alexei Navalny），以及同樣身陷囹圄的俄國記者兼政治活動家卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）。

此前，連續2年的諾貝爾和平獎都被解讀為對普亭的直接批判。

不過，奧斯陸和平研究中心（PRIO）主任厄爾德爾（Henrik Urdal）表示，鑒於存在「歐洲中心主義」（Eurocentric）的疑慮，諾貝爾委員會不太可能在2023年第3度向普亭開砲。

他告訴《法新社》：「去年，委員會很難將焦點放在其他地方，因為烏克蘭衝突如此重要，也占據主導地位。不過，也有必要讓人們關注世界其他區域的國際問題。」

每年都有數百人獲提名角逐諾貝爾和平獎。2022年，共有343名候選人獲提名。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。