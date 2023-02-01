影星亞歷鮑德溫片場誤槍殺攝影師，檢方正式以「過失殺人」起訴、最重可判5年監禁

2021年10月21日，美國西部片《Rust》拍攝片場發生槍擊意外，知名男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在排演過程中不慎開槍打死電影攝影師哈莉娜・哈欽斯（Halyna Hutchins），導演喬・蘇莎（Joel Souza）也同受波及。這起意外也讓各界開始關注拍片現場安全設施的重要性。

雖然家屬已達成和解，但檢察官仍在昨（31）日提起訴訟，控告鮑德溫及道具師古鐵雷斯・里德（Gutierrez Reed）因「魯莽的疏失」致人死亡。

家屬雖撤銷告訴，檢方仍依過失殺人罪起訴

回顧槍擊意外事發後，檢方立刻啟動相關調查，同時美國職業安全與健康管理局（OSHA）也在2022年4月，針對製片方處以13萬6793美元的罰款。而哈欽斯的丈夫馬修則在2022年10月初發布聲明，表示針對槍擊事件已經與電影製片方達成和解，鮑德溫及里德將不需承擔民事責任。

不過和解條件之一是必須恢復《Rust》的拍攝進度，馬修在《BBC》中提到，這是為了致敬已故妻子最後的一部作品，他表示「我沒興趣互相指責，我們所有人都相信這是一起可怕的意外。」

雖然哈欽斯的家屬已經撤銷對製片方的告訴，不過鮑德溫及里德仍要面對檢方的刑事責任，新墨西哥州第一司法地區檢察官辦公室發言人布魯爾（Heather Brewer）就曾發布聲明表示，「雖然民事訴訟能私下解決，但刑事案件指涉及事實，如果證據確鑿，那麼檢方將會提出指控。」

據《路透社》報導，地方檢察官阿爾特維斯（Mary Carmack-Altwies）在今年1月19日表示，將會針對鮑德溫及里德提出指控。阿爾特維斯就在昨日完成法庭文件的提交，鮑德溫及里德分別被控2項過失殺人罪，最嚴重可能遭判刑5年監禁。

檢方認為鮑德溫並未接受足夠的槍枝訓練，也未核實手槍是否上膛，加上曾有工作人員投訴安全問題，顯然製片方存在「極其魯莽的行為或不作為」。《路透社》更指出，聯邦調查局法醫曾針對手槍進行檢測，發現手槍功能正常，由此可知必須有人扣動板機才能開火。

鮑德溫及里德在事件中的說法

對於檢方的指控，鮑德溫的律師解釋，「鮑德溫先生基於相信專業人士，沒理由想到片場中會出現真的子彈，而且那些專業人士也向鮑德溫保證這把手槍是安全的。」演員工會暨美國電視和廣播藝人聯合會（SAG-AFTRA）更直言，「演員的工作並不是成為槍枝或武器的專家。」

另外，《路透社》指出，檢方指控里德並未對鮑德溫提供足夠的引導，也沒有確保手槍裝設的彈藥是否安全，且打中哈欽斯與導演的子彈明顯與片場中的假子彈不相符，因此控訴他有工作上的疏失。

里德則反駁是製片方拒絕進行額外槍枝培訓的請求，並在12月7日向OSHA提出佐證，認為鮑德溫缺乏專業知識，並且使用手槍的「糟糕方式」可能導致哈欽斯死亡，然而電影的製片人皮克爾（Gabrielle Pickle）隨後表示，里德提出的所有請求都已核准。

據《BBC》報導，製作公司在案發後始終聲稱拍片方並未違反安全協議，所有使用槍枝的演員都接受了充分的培訓，且在使用槍枝的當天還特別召開安全會議。

而鮑德溫也始終否認自己扣動板機，並解釋聯合製片人的權利只限於「批准劇本的變更及選角」，製作公司還提到，「法律允許製片人將槍枝安全委託給專業領域人員，而非協助物流安排及承包的製片人。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅子恆

核稿編輯：羅元祺