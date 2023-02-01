菲律賓洋蔥價格狂飆比豬肉還貴，農民搶收未成熟洋蔥變現
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菲律賓的洋蔥價格近幾個月來持續飆升，在馬尼拉超市的販售價格來到每公斤800披索（約15美元、新台幣440元）的天價，甚至比雞肉或豬肉還貴。儘管菲律賓政府已將洋蔥批發價壓至200披索以下，並批准進口2萬1000噸洋蔥，但洋蔥價格依舊居高不下，許多洋蔥農紛紛提早採收，以趕上這次發財機會。
（中央社）菲律賓洋蔥近來價格飆漲，一個月內翻了2倍多，甚至超過每日最低工資，罕見的高價讓產地農民等不及洋蔥完全成熟，就趕著搶收變現。
法新社報導，菲律賓的洋蔥價格近幾個月來持續飆升，在馬尼拉超市的販售價格來到每公斤800披索（約15美元、新台幣440元）的天價，甚至比雞肉或豬肉還貴。
有些餐廳迫不得已把洋蔥從食材中剔除，許多飽受14年來最嚴重通膨所苦的菲律賓家庭早就不吃洋蔥。
菲律賓政府為滿足國內需求，並將洋蔥批發價壓至200披索以下，已批准進口2萬1000噸洋蔥，同時也面臨各界要求取締疑似囤貨商家的呼聲。
然而洋蔥價格依舊居高不下，許多洋蔥農紛紛提早採收，以趕上這次發財機會。
37歲的洋蔥農安傑利斯（Luis Angeles）說，「現在發生的事情前所未見，洋蔥價格第一次飆到這種水準」。在位於菲律賓北部、有「洋蔥首都」之稱的邦加本（Bongabon），安傑利斯的工人正從土壤中拔起發育未完全的紅、白球莖。
安傑利斯上月開始採收洋蔥時，每公斤價格是250披索。但等到他的洋蔥抵達馬尼拉超市的貨架上時，價格已經翻了2倍多，甚至超過每日最低工資。
56歲的羅薩（Candy Roasa）說：「我告訴我的家人，我們聞一聞洋蔥就好了，不要吃。」她走過一家馬尼拉的超市，看到一個僅有孩童拳頭大小的洋蔥竟要價80披索（約新台幣44元）。
社群媒體上充斥有關洋蔥的梗圖，這種樸實蔬菜在貧困的菲律賓儼然已經成為富裕的象徵。有一名新娘甚至以洋蔥花作為新娘捧花，取代一般花卉。
菲律賓航空（Philippine Airlines）機組人員最近從中東飛往菲律賓時，還嘗試偷渡幾袋洋蔥，在馬尼拉的機場被抓包。
這並非菲律賓第一次缺乏基本物資引發價格飆漲，糖、鹽和米過去都曾引發價格之亂。
農作物歉收、成本高昂、對灌溉和機械投資不足、缺乏冷藏設備、農場通往市場的道路不便，以及受到颱風侵襲摧毀農作物，長期以來影響菲律賓農業。
蟲害爆發，以及自從去年俄羅斯入侵烏克蘭引發的石油和肥料價格飆漲，都令農民處境雪上加霜。
儘管菲律賓政府承諾提高國內糧食產量，但愈來愈成長的人口仍嚴重仰賴進口糧食，關稅卻又助長了通貨膨脹。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）兼任農業部長，以徹底改革停滯不前的農業。菲律賓農業人口逼近1/4，卻僅貢獻國內生產毛額（GDP）的10%。
根據官方數據，菲律賓每人平均一年吃掉2.34公斤洋蔥，理論上來說，菲律賓的洋蔥產量能夠自給自足。
然而，熱帶氣候下怕雨的洋蔥僅能一年一獲，洋蔥庫存在下次收成前早被消耗殆盡。而近來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施解禁，民眾恢復慶祝享受美食的節日，以及闔家團圓的耶誕節，進一步促使洋蔥需求飆升。
前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）時期農業部長達爾（William Dar）說，如果現任政府早在去年8月啟動進口，就可以避免現在的短缺窘境。
他告訴菲律賓最大廣播電視公司ABS-CBN，「這就是計畫不周的後果」。
新聞來源：
- 菲律賓洋蔥價格狂飆比肉貴 農民搶收變現（中央社）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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