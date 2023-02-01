中共犯台是2023、2025還是2027？美國軍界頻拋預測，學者憂心造成「狼來了」效應

美國空軍上將米尼漢（Mike Minihan）近日警告，美國最快恐在2025年與中國爆發衝突，成為美國學政軍界近日討論的最熱焦點。不過學者指出，美國軍方頻繁預測中共犯台時間，不僅顯示美國文職與軍官看法分歧，更自曝美方對此「一無所知」。

上週末，一份由美國空軍4星上將、空中機動司令部司令 米尼漢發出的 內部備忘錄在社群上曝光，內容推測2024年台灣和美國 的總統大選將成為中共軍事侵略的動力，「 2024年的台灣總統大選，會給習一個理由。2024年的美國大選，給了習一個注意力分散的美國。習的團隊、理由和機會，都在2025年。」

「我希望我是錯的，但直覺告訴我，我們將於2025年開戰。」 米尼漢在備忘錄中寫道，他還建議飛官更新他們的緊急聯絡資料，特別是家屬的聯繫資料和遺囑。

US Air Force general predicts #USChinaWar in 2025.



General Minihan @amccommander says US & Taiwan presidential elections will help set conditions that will embolden Xi Jinping to take military action against #Taiwan pic.twitter.com/4rHNLnAcKq — Demetri (@Dimi) January 28, 2023

備忘錄造成飛官不安

軍事新聞網站「military.com」31日報導，這份內部備忘錄在飛官中引來不安，一位空中機動司令部的空軍軍官表示，「 一些飛官在讀這份備忘錄時會感到害怕」，這名軍官認為，向上千名飛官隨機寄出這樣的電子郵件，引導他們為與實力相當的對手開戰預作準備是「不適當的」。

另外，備忘錄中要求飛官向目標「發射子彈」與「瞄準頭部」也受到批評。指揮官們認為這項建議過於戲劇性，恐怕 會驚動他們麾下的飛官；也 有飛官指出，發射子彈的要求偏離實際上的勤務，「空中機動是運送貨物，我們不是海豹六隊。」

"I am not aware of a single incident where an aircrew member has shot someone in the head," the pilot told @Militarydotcom. "His direction completely misses the mark. AMC moves cargo; we are not SEAL Team 6."



What airmen and experts thought of that memo: https://t.co/N3GGhRJfsY — Thomas Novelly (@TomNovelly) January 31, 2023

《美國之音》指出，米尼漢曾在美軍擔任過其他高級職務，包括2019年9月至2021年8月擔任美國印太司令部副司令，對中國解放軍了解透徹。不過米尼漢的預測與拜登（Joe Biden）政府的高層有所出入，包括美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）。奧斯丁今年1月初時表示，美國注意到中國對台的侵擾行為增加，但 淡化了近期發動攻擊的可能性：「我們相信他們（中國）努力建立一種新常態，但我嚴重懷疑這意味著犯台行為迫在眉睫。」

Reuters: U.S. Defense Secretary Lloyd Austin said he seriously doubted that #China's ramped up military activities near the #Taiwan Strait were a sign of an imminent invasion #台灣 https://t.co/GiXlvYeIRI — Patricia M Thornton (@PM_Thornton) January 12, 2023

華府智庫「布魯金斯研究院」外交政策研究主任歐漢龍（Michael O'Hanlon），批評米尼漢「將嚇阻的重要性與戰爭可能性混為一談」；他也擔心可能與中國開戰的態度若在美國愈來愈盛行，可能導致小危機難以控管，而成為大衝突的導火線。

「美國政府稱中國為 『步步進逼的挑戰』或『我們最重要的戰略競爭對手』。這些措辭是經過精心挑選，旨在說明美國需要考慮與中國開戰的可能性，並著眼於嚇阻它。但並不需要將開戰當作『迫在眉睫』」，歐漢龍說。

美國軍官大膽預測開戰時間，學者憂恐自曝其短

米尼漢不是第一個對中國犯台時間表作出預測的美國軍官。美國前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）2021年說，中國可能在2027年前對台動武（此被稱為「2027窗口」）；2022年，美國海軍作戰部長吉爾迪上將（Michael Gilday）說犯台可能會發生在2022年、或者2023年；美國現任印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）在2021年的任命聽證會上，被問及中國可能入侵台灣的問題時回答，「這個問題比大多數人想像的離我們更近。」然後是今年，米尼漢做出的2025預測。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）1月30日表示，這一系列來自軍方的預測，明確的指出對中國何時犯台「我們完全不知道」，而他認為釋放出這樣的訊號，具有很大的破壞性：

「現在檯面上有各種不同年份的選項，取決於你和哪個官員交談， 我認為這會破壞我們聲明的可信度。」

白明表示，他認為美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）的說法最為平衡權威；密利曾說，中共武力奪台非常困難，得付出極大代價，這可能性不是沒有，美國必須做好準備。除此之外，白明認為眾說紛紜都是在大喊「狼來了」，並破壞美國的信譽。

Could China invade Taiwan, #Raworth asks Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Mark Milley



"It’s a political choice, a policy choice, that will be based off of how the Chinese view the cost risk benefit at the time" says Milley#SundayMorning https://t.co/gRwSi9yRdV pic.twitter.com/Ez7enXXhV7 — BBC Politics (@BBCPolitics) July 3, 2022

CSIS高級顧問甘思德（Scott Kennedy）則認為，美國似乎正在將自己拖入一場「不必發生的衝突」，「 我們有幾十年的時間能以非常聰明的外交來避免衝突。」

文職和軍方意見分歧的可能原因？

華府智庫「蘭德公司」的國際防務資深研究員何天睦（Timothy R. Heath）認為，美國 高級軍官看待中國的方式與美國政府的態度存在重大分歧，「（軍官）傳達了更高級別的警告，與入侵迫在眉睫的恐懼。」

何天睦 認為原因可能是，美軍領導人密切關注中國解放軍，而對解放軍近年變得更加 老練和危險，他們有更迫切的擔憂；另外也可能帶著「政治動機」，美國國會正在考慮削減國防預算，這些將軍們有動機提醒領導人注意潛在的重大安全威脅，而這需要強有力的國防能力。

US General's Bellicose China Memo Highlights Civilian-Military Dividehttps://t.co/H3WSWC6u67 — Voice of America (@VOANews) February 1, 2023

美國 五角大廈表示，米尼漢的評論不代表美國國防部對中國的看法。五角大廈 發言人賴德（Patrick Ryder）表示， 外交仍然是首選途徑：「美國國防戰略明確指出，中國是國防部面臨的挑戰，我們的重點仍然是與盟友和夥伴合作，維護和平、自由和開放的印太地區。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺