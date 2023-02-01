中共犯台是2023、2025還是2027？美國軍界頻拋預測，學者憂心造成「狼來了」效應
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美國高級軍官看待中國的方式與美國政府的態度存在重大分歧，學者認為可能的原因，除了美軍領導人密切關注中國解放軍，而對解放軍近年變得更加老練和危險，他們有更迫切的擔憂；另外也可能帶著「政治動機」，美國國會正在考慮削減國防預算，這些將軍們有動機提醒領導人注意潛在的重大安全威脅。
美國空軍上將米尼漢（Mike Minihan）近日警告，美國最快恐在2025年與中國爆發衝突，成為美國學政軍界近日討論的最熱焦點。不過學者指出，美國軍方頻繁預測中共犯台時間，不僅顯示美國文職與軍官看法分歧，更自曝美方對此「一無所知」。
上週末，一份由美國空軍4星上將、空中機動司令部司令米尼漢發出的內部備忘錄在社群上曝光，內容推測2024年台灣和美國的總統大選將成為中共軍事侵略的動力，「2024年的台灣總統大選，會給習一個理由。2024年的美國大選，給了習一個注意力分散的美國。習的團隊、理由和機會，都在2025年。」
「我希望我是錯的，但直覺告訴我，我們將於2025年開戰。」米尼漢在備忘錄中寫道，他還建議飛官更新他們的緊急聯絡資料，特別是家屬的聯繫資料和遺囑。
備忘錄造成飛官不安
軍事新聞網站「military.com」31日報導，這份內部備忘錄在飛官中引來不安，一位空中機動司令部的空軍軍官表示，「一些飛官在讀這份備忘錄時會感到害怕」，這名軍官認為，向上千名飛官隨機寄出這樣的電子郵件，引導他們為與實力相當的對手開戰預作準備是「不適當的」。
另外，備忘錄中要求飛官向目標「發射子彈」與「瞄準頭部」也受到批評。指揮官們認為這項建議過於戲劇性，恐怕會驚動他們麾下的飛官；也有飛官指出，發射子彈的要求偏離實際上的勤務，「空中機動是運送貨物，我們不是海豹六隊。」
《美國之音》指出，米尼漢曾在美軍擔任過其他高級職務，包括2019年9月至2021年8月擔任美國印太司令部副司令，對中國解放軍了解透徹。不過米尼漢的預測與拜登（Joe Biden）政府的高層有所出入，包括美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）。奧斯丁今年1月初時表示，美國注意到中國對台的侵擾行為增加，但淡化了近期發動攻擊的可能性：「我們相信他們（中國）努力建立一種新常態，但我嚴重懷疑這意味著犯台行為迫在眉睫。」
華府智庫「布魯金斯研究院」外交政策研究主任歐漢龍（Michael O'Hanlon），批評米尼漢「將嚇阻的重要性與戰爭可能性混為一談」；他也擔心可能與中國開戰的態度若在美國愈來愈盛行，可能導致小危機難以控管，而成為大衝突的導火線。
「美國政府稱中國為 『步步進逼的挑戰』或『我們最重要的戰略競爭對手』。這些措辭是經過精心挑選，旨在說明美國需要考慮與中國開戰的可能性，並著眼於嚇阻它。但並不需要將開戰當作『迫在眉睫』」，歐漢龍說。
美國軍官大膽預測開戰時間，學者憂恐自曝其短
米尼漢不是第一個對中國犯台時間表作出預測的美國軍官。美國前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）2021年說，中國可能在2027年前對台動武（此被稱為「2027窗口」）；2022年，美國海軍作戰部長吉爾迪上將（Michael Gilday）說犯台可能會發生在2022年、或者2023年；美國現任印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）在2021年的任命聽證會上，被問及中國可能入侵台灣的問題時回答，「這個問題比大多數人想像的離我們更近。」然後是今年，米尼漢做出的2025預測。
華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）1月30日表示，這一系列來自軍方的預測，明確的指出對中國何時犯台「我們完全不知道」，而他認為釋放出這樣的訊號，具有很大的破壞性：
「現在檯面上有各種不同年份的選項，取決於你和哪個官員交談，我認為這會破壞我們聲明的可信度。」
白明表示，他認為美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）的說法最為平衡權威；密利曾說，中共武力奪台非常困難，得付出極大代價，這可能性不是沒有，美國必須做好準備。除此之外，白明認為眾說紛紜都是在大喊「狼來了」，並破壞美國的信譽。
CSIS高級顧問甘思德（Scott Kennedy）則認為，美國似乎正在將自己拖入一場「不必發生的衝突」，「我們有幾十年的時間能以非常聰明的外交來避免衝突。」
文職和軍方意見分歧的可能原因？
華府智庫「蘭德公司」的國際防務資深研究員何天睦（Timothy R. Heath）認為，美國高級軍官看待中國的方式與美國政府的態度存在重大分歧，「（軍官）傳達了更高級別的警告，與入侵迫在眉睫的恐懼。」
何天睦認為原因可能是，美軍領導人密切關注中國解放軍，而對解放軍近年變得更加老練和危險，他們有更迫切的擔憂；另外也可能帶著「政治動機」，美國國會正在考慮削減國防預算，這些將軍們有動機提醒領導人注意潛在的重大安全威脅，而這需要強有力的國防能力。
美國五角大廈表示，米尼漢的評論不代表美國國防部對中國的看法。五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）表示，外交仍然是首選途徑：「美國國防戰略明確指出，中國是國防部面臨的挑戰，我們的重點仍然是與盟友和夥伴合作，維護和平、自由和開放的印太地區。」
新聞來源
- A General Warned of an Impending War with China. Airmen Under His Command Say it Was 'Inappropriate'（military.com）
- US General's Bellicose China Memo Highlights Civilian-Military Divide（美國之音）
- Previewing Secretary Blinken’s China Visit（CSIS）
延伸閱讀
- 曾預測「中共2027犯台」、美國前印太司令戴維森率團抵台，將晉見蔡總統與國安會
- 美國海軍作戰部長示警「中國最快2023年前犯台」，陳明通：可能「以戰逼談」，武力攻台沒有贏的可能
- 美軍事首長：台灣地形複雜，中國犯台將是戰略錯誤，如俄入侵烏克蘭
- 英國《金融時報》：台海局勢升溫，日本企業紛紛設立新職位加強情報收集
- 若美國眾院議長麥卡錫訪台，將對兩岸局勢與藍綠之間產生諸多「雙面刃效應」
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核稿編輯：羅元祺
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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