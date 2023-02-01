緬甸政變兩週年：反對派仍持續消耗戰，軍方八月辦大選恐加劇暴力衝突

文：佐姆伯爾·彼得

分析人士說，緬甸軍事政變兩年後，軍方和抵抗力量之間的致命消耗戰依然持續，並將在今年計劃的選舉前只會更加血腥。

軍政府依然未能控制所有內陸地區，繼續在全國各地遭受不同武裝組織的猛烈攻擊。聯合國說政變以來已經有120萬人流離失所，而且每個月都在增加幾萬人。

分析人士預計，儘管存在這些混亂，軍政府仍會在8月份舉行全國選舉，向一個平民政府轉移權力。軍政府的反對者說，當局的任何選舉都會被操控，只能產生名義上的平民政府。

國際危機組織緬甸分析師霍西（Richard Horsey）說，「沒有軍事解決，政治解決似乎十分渺茫。」

他並指出，「這意味著軍方或軍方相關政府的繼續統治，民眾不會承認而會痛恨，政府因此必須使用專制方法進行統治，」「這很令人壓抑，但這會是延續到明年的情況。」

軍方政變以來，幾百個地方人民保衛軍等民兵組織已經在全國各地成立，抵抗軍方統治。

很多都與流亡的民族團結政府和一些與軍方作戰幾十年的少數族裔武裝團體結盟。

該報告中有關武裝衝突地點和事件數據項目說，很少有跡象顯示暴力會緩和。

爭奪控制

項目數據顯示，2022年最後三個月爆發了770場戰鬥，發生了860多次爆炸或遙控攻擊。英國國際戰略研究所的最新數據顯示，僅10月份就發生了大約500次攻擊或武裝衝突，與去年同期相同。

研究數據顯示，大部分戰鬥依然集中在中部曼德勒西北部的馬圭和實皆等乾旱地區，東北部的克欽邦和撣邦以及與泰國接壤的東部邊境地區也爆發局部的激烈戰鬥。

華盛頓威爾遜中心研究員、緬甸塔昂政治研究所（Tagaung Institute of Political Studies）負責人葉妙海（Ye Myo Hein）說，「抵抗運動更有能力對抗軍政府的統治。」

他並說，抵抗運動的更大挑戰是保持勝利果實的控制，尤其是在軍政府依然控制的城市地區。

他說，「他們雖然擴大了戰鬥範圍和作戰區域，可他們很難鞏固控制，尤其是因為一些弱點。」

首先是缺乏自動和重武器，包括便攜式對空飛彈，可挑戰軍方不斷增長的空襲。

葉妙海說，抵抗組織正在取得進展。除了他們可以從族裔武裝團體那裡購買或租借武器，他們目前在全國擁有大約70個工廠來產製原始槍砲以及一些自動武器和迫擊砲，但依然「質量很低。」

分析人士說，反對派的其它主要問題是缺乏全國的協調。

霍西說，「一些（團體）比其他組織更接近民族團結政府，」「但族裔武裝組織和民族團結政府以及政變後的武裝抵抗力量之間也沒有任何的大聯盟，這似乎很不可能。」

葉妙海說，民族團結政府去年在團結抵抗運動上取得一些進步。現在有了聯盟委員會，聯合指揮協調和中央指揮協調委員會，負責與各地不同的族裔武裝組織合作。

Photo Credit: GettyImages 圖為2023年1月4日在緬甸首都奈比多舉行的獨立日典禮。

選票和子彈

政府軍也在掙扎。

分析人士說，抵抗組織正讓軍方遭受嚴重的戰場損失，但缺乏可靠的傷亡數字。儘管反對派希望的大規模軍事叛逃尚未出現，但開小差和叛逃的人數據報正在增加。緬甸軍方通常徵招大部分新兵的地區爆發的激烈戰鬥據信也讓軍政府更難補充兵員。

分析人士說，軍方不缺乏武器、燃油、彈藥以及使用它們的意願。

緬甸戰略政策研究所分析師昂圖寧（Aung Thu Nyein）說，「軍政府依然認為他們有優勢的火力來壓制反對派，他們同時認為能夠控制全國的縱深地帶。這就是他們推動選舉的原因。」

軍政府還未確定選舉的日期，但表示希望今年向一個民選政府移交權力。民族團結政府同時在10月份宣布有意在2023年年底前推翻軍政府或任何的代理政府。

昂圖寧等人說，軍政府今年會為選舉爭取安全環境，抵抗運動又試圖挫敗他們，雙方又都沒有實力在短期內戰胜對方，因此今年將非常暴力。

霍西說，「蒐集選舉登記數據的政權行政人員已經遭到致命攻擊，我認為這預示著未來的情況。」

他並說，「選舉會產生很多的潛在攻擊目標，」「所以我認為這是十分暴力的選舉年。」

與此同時，雙方都有更多的刺殺目標被綁架和斬首。昂圖寧說，這不光預示著更為致命的戰鬥，還預示著更加痛苦和殘酷的戰鬥。

本文經美國之音授權刊登，原文請見此

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範