研發雄心宣告終結：「糞便微生物體療法」指標新創Finch停三期臨床、大幅裁員95%

文：劉馨香

指標性的微生物體療法公司Finch Therapeutics1月24日宣布，迫於資金前景黯淡、受試者招募緩慢等因素，決定停止其實驗性藥物CP101在困難性梭狀芽孢桿菌感染（Clostridium difficile infection, CDI）的臨床三期試驗PRISM4，同時，Finch也將大幅度裁員達95％，並為其擁有的智慧財產權和其他資產尋找買家。

Finch表示，考慮到獲得額外資金或是合作夥伴，來支持CP101完成開發里程碑的前景渺茫，PRISM4試驗的受試者招募速度不如預期，與未經授權使用公司的智慧財產權造成有害影響，以及廣泛的產業趨勢等因素，決定停止臨床試驗與大幅裁員77人（佔95％）。

裁員後剩下的核心人員將專注於「實現其智慧財產權和其他資產的價值」。其資產清單包括CP101，以及潰瘍性結腸炎、克隆氏症和自閉症類群障礙的臨床前項目，與70多項專利。

Finch面臨的困難可追溯到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行之初，當時美國食品藥物管理局（FDA）擔憂由糞便樣本製成的療法，可能有傳播COVID-19的風險，要求擱置其臨床試驗，以及要求對2019年12月之後捐贈的糞便材料進行一套新的檢測程序。

Finch於2021年11月開始臨床三期試驗的給藥，但不久後於2022年2月，FDA再次擱置其臨床試驗，要求提供篩檢COVID-19的額外資料，並終於在2022年10月宣布已重新開始對患者給藥。

過去一年來Finch可說是危機重重，首先於2022年4月宣布裁員20％，8月又收到合作五年的武田製藥（Takeda）宣布終止合作的壞消息。為了節省資金Finch在9月宣布再裁員37％，並暫停計劃中的自閉症臨床一期試驗。本次則是裁員近乎所有員工，代表了Finch研發雄心的終結。

微生物體療法是近年新興的領域，許多小型製藥公司投入，亦吸引到數家大型製藥公司參與。Finch屬於領先的公司之一，在2018年的B輪募資獲得3600萬美元，2019年在C輪募得5300萬美元，2020年在D輪募得9000萬美元，並在2017年以來累積從武田獲得超過4400萬美元的預付款、里程碑金與研發費用。

拔得頭籌的則是瑞士生技公司輝凌藥品（Ferring Pharmaceuticals），其預防成人CDI復發的Rebyota在2022年11月30日獲得FDA批准，成為首款糞便微生物療法。緊隨其後的Seres Therapeutics也已為其CDI產品遞交許可申請，FDA預計於今年4月底前完成審查。

此外，失敗者亦大有人在，曾與嬌生（J&J）旗下楊森製藥（Janssen）簽署開發協議的Kaleido Biosciences，便於2022年4月傳出倒閉，解雇所有員工，並通過董事會決議停止公司營運。

參考資料

本文經環球生技月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航