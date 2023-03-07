【中國的產權】3：儒道墨法解決不了的產權問題，直接導致了長達兩千年的暴政

漫漫航程，讓我們在先秦諸子這裡靠港拋錨，下船補給。

在往下聊中國歷史的產權移轉史之前，先讓我們來看看在春秋戰國時期，尤其周室失德後，先秦的思想家們都做出了什麼努力，為病入膏肓的天下開出過什麼樣的藥方。

這是中華文明的原點，想要了解中國，必須先了解先秦諸子。春秋時代標誌著中華文明禮樂方案的破產，人心不古，思想大亂，春秋戰國時期百鬼夜行，諸侯們禮崩樂壞的不亦樂乎，什麼鄭伯克段於鄢，趙盾弒其君（很有趣的案例，雖然趙盾很無辜），夏姬通姦......故事一個比一個精彩。

這是一個需要解決方案的時代，中國古人的腦筋開始高速運轉。面對禮崩樂壞，究竟路在何方？先秦諸子，百家爭鳴。這些人的思考將會在未來成為中華文明的底色，只有先介紹先秦諸子，我們後面的討論才會順利。

於是諸子們，比賽開始了，各位請上台。

克己復禮為仁

一號參賽者孔子一臉氣呼呼的走出來。

「八佾舞於庭，是可忍也，孰不可忍也？」

如果孔子出生在現代，他一定會在魯國大夫季氏的臉書下面瘋狂留言，狠狠的痛罵這位亂臣賊子一番。

孔子在氣什麼？

所謂「佾」是一種音樂舞蹈的行列，一佾八人。在周代，禮樂的作用是「明等級，定親疏」，一個人的社會地位越高，與之相對應的禮樂規格更高。一般而言，天子可以用八佾，諸侯用六佾，卿大夫四佾，士只能有兩佾。

大家各安其位，各盡其職，天下才不會亂。

但魯國卿大夫季孫氏臉皮非常厚，居然光明正大的將自己的待遇從四佾往上連跳兩級，用起了天子的排場，不低調一點就算了，還一臉理所當然，禮崩樂壞崩得一塌糊塗。

孔子快氣瘋了。

如果季孫氏繼續這麼胡鬧下去，大家見賢思齊，一起加入禮崩樂壞的派對現場，這個天下還不亂套？

所以以孔子所代表的儒家為天下開出的藥方是「克己復禮」。在孔子看來，要重歸天下大治，其實就靠兩件事：「克己」和「復禮」。所謂克己，就是克制自己的欲望；而所謂復禮，就是恢復嚴格的禮樂制度。

就是因為禮崩樂壞，孔子才會碎碎念：「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。」

不是你的不要看，看了心動；不是你的不要聽，聽了更受不了；不是你的不要說，說了控制不住自己；不是你的不要出手，出手了場面會很難看。

這就是孔子的整套邏輯。他夢想回到西周的超穩定結構裡去。但是他需要人的配合。他需要有人願意認真聽，願意守規矩，願意把這個遊戲規則當一回事。所以「禮云禮云，玉帛云乎哉？樂云樂云，鐘鼓云乎哉？」禮樂只是媒介，真正重要的是人心，是有人願意心甘情願的接受這一整套遊戲規則。該怎麼樣導正人心呢？

孔子認為要使天下恢復秩序，人心大治，就必須讓大家接受「君君，臣臣，父父，子子」。

但是在什麼條件下人們會接受這套規則呢？孔子的答案是「仁」。如果人人都富有仁愛之心，誠以待人，君事臣以禮，臣當然就事君以忠。這是互相的，孔子認為天下目前就是缺少了這種互相尊重。君賢自然臣忠，父慈自然子孝，兄友自然弟恭，夫敬自然妻賢，完全出自真心。

那麼要怎麼培養人的仁愛之心？孔子的答案是需要君子來引導。風行草偃，循循善誘。所以孔子才要去開補習班，培訓恢復禮樂制度的種子教官，設法力挽狂瀾。

於是有了孔門的七十二賢人。

但是孔子的理念有沒有問題？

有。孔子心心念念著「吾從周」的周代制度有一些問題：

一，投胎定終生。在禮樂制度裡，每個人的身份一出生就固定鎖死了。君王一輩子是君王，奴隸一輩子是奴隸。雖說刑不上大夫，禮不下庶人，普通百姓不需要學習理解複雜的禮制，但底層的生活是沒有希望的。這種社會，公平嗎？

二，產權無歸屬。周朝從商朝那裡得來了政權，既然是「授命於天」，就等於代理了老天爺的產權，代替老天爺來管理華夏大地。所以周朝的統治者是「天子」，實際上就是代理人。問題是這麼一來誰能夠監督天子？當然是誰有產權誰監督。既然產權在老天爺手裡，那也就只有老天爺能夠監督天子了。

笑死，這樣老天爺要怎麼推翻周王室呢？只好再請代理嘍。是的，老天爺將產權交給了你，但是老天爺又沒說他不會再交給別人。由於周朝只是代理了老天爺的產權，他們便在無意間陷入了另一個困局：產權不清。

於是易中天教授才會挑釁的說：

「你說『普天之下，莫非王土』，請問有授權書嗎？ 有產權證嗎？ 沒有。那好，我們打下的地盤，憑什麼說是你的資本？我們創造的財富，憑什麼說是你的股權？你能從皇天下載，難道我不能？你能把股權人從殷商變成周，難道我不行？不信革一回命試試？於是到了戰國，周天下這家股份有限公司，終於資不抵債徹底破產。這就是產權不清的後果。」（p.80）

看來儒家不太行。有沒有其他解決方案呢？

兼愛非攻的墨子

二號選手墨子登場。在墨子看來，天下大亂的解方是「兼愛」。原本周代的禮樂制度所推行的是儒家主張的仁愛。仁愛是有等差的，先愛父母，再愛兄弟，之後才越愛越遠，愛到天下人。

墨子認為，天下這麼亂，就是因為人人都有私心，每個人都是自私的基因，於是「眾暴寡，強淩弱」，「子自愛不愛父，故虧父而自利；弟自愛不愛兄，故虧兄而自利；臣自愛不愛君，故虧君而自利，此所謂亂也」。如果能夠讓人不要只愛自己，問題不就解決了嗎？

於是墨子的方案是「兼愛」。不要只愛自己，也不能只愛自己的親人，而是要愛每一個人，平等的去愛，無等差的去愛。既然愛，就不能打來打去，所以墨子講「非攻」；又為了說清楚大家如果自私自利的打來打去會有什麼下場，墨家只好「明鬼」，用鬼神之事嚇唬人：「若以為不然，是以吏治官府之不絜廉，男女之為無別者，鬼神見之；民之為淫暴寇亂盜賊，以兵刃毒藥水火，退無罪人乎道路，奪人車馬衣裘以自利者，有鬼神見之。是以吏治官府，不敢不絜廉，見善不敢不賞，見暴不敢不罪。」