【中國的產權】3：儒道墨法解決不了的產權問題，直接導致了長達兩千年的暴政
我們想讓你知道的是
儒家的「受命於天」帶來了產權不清，墨子的「尚賢」太過模糊，道家會把文明卡在新石器時代。於是法家出頭了，將產權從老天爺那裡被轉移到了君王手上，然後直接導致了中國長達兩千年的暴政。
漫漫航程，讓我們在先秦諸子這裡靠港拋錨，下船補給。
在往下聊中國歷史的產權移轉史之前，先讓我們來看看在春秋戰國時期，尤其周室失德後，先秦的思想家們都做出了什麼努力，為病入膏肓的天下開出過什麼樣的藥方。
這是中華文明的原點，想要了解中國，必須先了解先秦諸子。春秋時代標誌著中華文明禮樂方案的破產，人心不古，思想大亂，春秋戰國時期百鬼夜行，諸侯們禮崩樂壞的不亦樂乎，什麼鄭伯克段於鄢，趙盾弒其君（很有趣的案例，雖然趙盾很無辜），夏姬通姦......故事一個比一個精彩。
這是一個需要解決方案的時代，中國古人的腦筋開始高速運轉。面對禮崩樂壞，究竟路在何方？先秦諸子，百家爭鳴。這些人的思考將會在未來成為中華文明的底色，只有先介紹先秦諸子，我們後面的討論才會順利。
於是諸子們，比賽開始了，各位請上台。
克己復禮為仁
一號參賽者孔子一臉氣呼呼的走出來。
「八佾舞於庭，是可忍也，孰不可忍也？」
如果孔子出生在現代，他一定會在魯國大夫季氏的臉書下面瘋狂留言，狠狠的痛罵這位亂臣賊子一番。
孔子在氣什麼？
所謂「佾」是一種音樂舞蹈的行列，一佾八人。在周代，禮樂的作用是「明等級，定親疏」，一個人的社會地位越高，與之相對應的禮樂規格更高。一般而言，天子可以用八佾，諸侯用六佾，卿大夫四佾，士只能有兩佾。
大家各安其位，各盡其職，天下才不會亂。
但魯國卿大夫季孫氏臉皮非常厚，居然光明正大的將自己的待遇從四佾往上連跳兩級，用起了天子的排場，不低調一點就算了，還一臉理所當然，禮崩樂壞崩得一塌糊塗。
孔子快氣瘋了。
如果季孫氏繼續這麼胡鬧下去，大家見賢思齊，一起加入禮崩樂壞的派對現場，這個天下還不亂套？
所以以孔子所代表的儒家為天下開出的藥方是「克己復禮」。在孔子看來，要重歸天下大治，其實就靠兩件事：「克己」和「復禮」。所謂克己，就是克制自己的欲望；而所謂復禮，就是恢復嚴格的禮樂制度。
就是因為禮崩樂壞，孔子才會碎碎念：「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。」
不是你的不要看，看了心動；不是你的不要聽，聽了更受不了；不是你的不要說，說了控制不住自己；不是你的不要出手，出手了場面會很難看。
這就是孔子的整套邏輯。他夢想回到西周的超穩定結構裡去。但是他需要人的配合。他需要有人願意認真聽，願意守規矩，願意把這個遊戲規則當一回事。所以「禮云禮云，玉帛云乎哉？樂云樂云，鐘鼓云乎哉？」禮樂只是媒介，真正重要的是人心，是有人願意心甘情願的接受這一整套遊戲規則。該怎麼樣導正人心呢？
孔子認為要使天下恢復秩序，人心大治，就必須讓大家接受「君君，臣臣，父父，子子」。
但是在什麼條件下人們會接受這套規則呢？孔子的答案是「仁」。如果人人都富有仁愛之心，誠以待人，君事臣以禮，臣當然就事君以忠。這是互相的，孔子認為天下目前就是缺少了這種互相尊重。君賢自然臣忠，父慈自然子孝，兄友自然弟恭，夫敬自然妻賢，完全出自真心。
那麼要怎麼培養人的仁愛之心？孔子的答案是需要君子來引導。風行草偃，循循善誘。所以孔子才要去開補習班，培訓恢復禮樂制度的種子教官，設法力挽狂瀾。
於是有了孔門的七十二賢人。
但是孔子的理念有沒有問題？
有。孔子心心念念著「吾從周」的周代制度有一些問題：
一，投胎定終生。在禮樂制度裡，每個人的身份一出生就固定鎖死了。君王一輩子是君王，奴隸一輩子是奴隸。雖說刑不上大夫，禮不下庶人，普通百姓不需要學習理解複雜的禮制，但底層的生活是沒有希望的。這種社會，公平嗎？
二，產權無歸屬。周朝從商朝那裡得來了政權，既然是「授命於天」，就等於代理了老天爺的產權，代替老天爺來管理華夏大地。所以周朝的統治者是「天子」，實際上就是代理人。問題是這麼一來誰能夠監督天子？當然是誰有產權誰監督。既然產權在老天爺手裡，那也就只有老天爺能夠監督天子了。
笑死，這樣老天爺要怎麼推翻周王室呢？只好再請代理嘍。是的，老天爺將產權交給了你，但是老天爺又沒說他不會再交給別人。由於周朝只是代理了老天爺的產權，他們便在無意間陷入了另一個困局：產權不清。
於是易中天教授才會挑釁的說：
「你說『普天之下，莫非王土』，請問有授權書嗎？ 有產權證嗎？ 沒有。那好，我們打下的地盤，憑什麼說是你的資本？我們創造的財富，憑什麼說是你的股權？你能從皇天下載，難道我不能？你能把股權人從殷商變成周，難道我不行？不信革一回命試試？於是到了戰國，周天下這家股份有限公司，終於資不抵債徹底破產。這就是產權不清的後果。」（p.80）
看來儒家不太行。有沒有其他解決方案呢？
兼愛非攻的墨子
二號選手墨子登場。在墨子看來，天下大亂的解方是「兼愛」。原本周代的禮樂制度所推行的是儒家主張的仁愛。仁愛是有等差的，先愛父母，再愛兄弟，之後才越愛越遠，愛到天下人。
墨子認為，天下這麼亂，就是因為人人都有私心，每個人都是自私的基因，於是「眾暴寡，強淩弱」，「子自愛不愛父，故虧父而自利；弟自愛不愛兄，故虧兄而自利；臣自愛不愛君，故虧君而自利，此所謂亂也」。如果能夠讓人不要只愛自己，問題不就解決了嗎？
於是墨子的方案是「兼愛」。不要只愛自己，也不能只愛自己的親人，而是要愛每一個人，平等的去愛，無等差的去愛。既然愛，就不能打來打去，所以墨子講「非攻」；又為了說清楚大家如果自私自利的打來打去會有什麼下場，墨家只好「明鬼」，用鬼神之事嚇唬人：「若以為不然，是以吏治官府之不絜廉，男女之為無別者，鬼神見之；民之為淫暴寇亂盜賊，以兵刃毒藥水火，退無罪人乎道路，奪人車馬衣裘以自利者，有鬼神見之。是以吏治官府，不敢不絜廉，見善不敢不賞，見暴不敢不罪。」
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！