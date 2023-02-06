希望新任內政部長林右昌切中病端的檢討，會是陳建仁內閣ㄧ個亮眼的開始

文：黃澎孝

九合一選舉當晚，我就深有所感：疫情重傷了民進黨傳統支持者，以致於影響了他們的投票意願。因此，當晚在臉書上我就提出了：

有很多社會基層的小商、小販、小店家，乃至於所謂的「販夫走卒」勞動者，都是民進黨當年「起家」的死忠支持者。 很不幸的，這幾年的疫情，他們是受害最深的一群。但是，政府的紓困方案，卻難以讓這群廣大、龐雜又分散的基層民眾得到足夠的幫助。當然難免讓他們當初支持民進黨的心，漸行漸遠，甚至於如煙消雲散般的散去了⋯⋯。

終於，新任內政部長林右昌1月31日發表了一份他個人對民進黨敗選的觀察檢討。終於提出了「疫情造成的相對剝奪感」是民進黨敗選的主因。我衷心希望，陳建仁領軍的新內閣，能夠對症下藥，讓所有因疫情受到影響的百姓，都能夠得到應有的幫助。

民進黨真應該感謝「天主保佑」，讓他們還有差不多一年的「補考」機會，能夠努力重新贏回選民們的「感覺」和「感動」⋯⋯。更希望陳建仁新內閣，都能像林右昌一樣，有足夠的論述能力和表達的勇氣。

現謹按照《中央社》的報導，節錄林右昌的檢討內容，和那讓人「揪感心」的論述如下：

疫情3年期間，林右昌表示，台灣國家總體經濟表現非常亮眼，屢創新高成就傲視全球，但總體經濟表現好，是因為航運與資通訊電子等進出口產業大幅成長，實際上周邊很多中、小、微型企業行號損失慘重，重傷、倒閉或歇停業的不計其數。 林右昌指出，當媒體大肆報導經濟成長率多少、某大企業賺多少錢、某公司年終獎金50個月優於去年40個月時，只會讓受創的中小企業主，更加無奈與氣憤，也讓因疫情而失業、被迫轉業的勞工產生更強烈的相對剝奪感；這不僅是經濟問題，也產生社會階層磨擦，衍生出社會問題。 林右昌表示，這些小企業主有很多都是民進黨長年支持者，這些年輕人很多也都投給總統蔡英文，但3年疫情讓貧富差距變大、讓社會相對剝奪感變大，情緒的累積讓所有不滿的問題都被放大。 我個人覺得，這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素。

讚啦，希望新任內政部長林右昌這番切中病端的檢討，會是陳建仁內閣ㄧ個亮眼的開始。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航