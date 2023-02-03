中共大外宣「國軍雷達看不見殲-20」，殊不知在台美兩軍合作下，早都被看光光啦
我們想讓你知道的是
顯然中共搞宣傳的部門，對於國際軍事新聞資訊掌握的不夠充份，以致於竟然說出台軍雷達「看不見殲-20」的國際軍武笑話。
文：黃澎孝
臨近春節前，《北京中央電視台》報導了中共殲−20匿蹤戰機執行「巡航台灣」的消息。並宣稱：台灣的防空力量「真的看不見殲-20」。緊接著，按照中共「大外宣」的標準作業模式，台灣一些親中媒體也交相炒作：國軍雷達「看不見殲-20」的話題。
顯然，他們一方面幫中共吹噓殲-20的匿蹤性能，但另一方面，也想以這種弱智的「激將法」，希望能迫使國防部公布我軍雷達偵蒐殲-20的實戰能力。我們當然是不會上當的。
中國的殲-20戰機，最早在2007年開始研製，2011年1月11日宣布首度試飛成功。但是，直到2017年3月，央視才證實殲-20已經服役。然後，一直到2022年1月份，殲20才開始執行戰鬥值勤。
為什麼花了前後15年這麼長的時間呢？主要原因就在於關鍵技術「攻關」困難。
事實上，殲-20最大的弱點，就像中共多型自製的「山寨機」一樣，都面臨著發動機的問題難以解決。如今已服役的殲-20，仍有不少是仰賴俄製的發動機。再其次，殲-20的匿蹤技術也還不是太到位，仍然可以被特定的雷達偵測到行蹤。
事實上，當共軍研發匿蹤戰機的消息曝光後，國軍除了尋求美國為F-16A／B戰機換裝可搜索隱身飛機的主動電子掃描相控陣雷達（AESA）之外，也在2012年立案進行反匿蹤雷達的研製。不久就推出了收發分離多基雷達（又稱雙基雷達被動接收系統或輪型被動雷達車）的被動雷達系統（Passive radar）系統，可處理不同角度收到的雷達訊號而具備偵測隱形戰機的能力。
但是，非常戲劇化的，2021年的329青年節軍方《青年日報》發生一起重大的「洩密案」。該報網站上po出兩張海軍運補輪型被動雷達車至澎湖的照片，竟然被轉載至國際知名軍事新聞網站《Alert 5 Military Aviation News》。
於是乎Alert 5立刻在推特PO出一則消息，標題是「台灣已在澎湖布署反隱形無源雷達系統」（Taiwan has deployed anti-stealth passive radar system in Penghu）。
幾個小時後，Alert 5在針對照片進行比較分析後，以更清楚的文字報導：「台灣的軍方媒體《青年日報》，不慎洩漏台灣軍方已在澎湖布署輪載反隱形無源雷達系統」，同時指出，這套雷達系統從未公開過，其固定接收器也比台灣中科院自行研發的系統更大。
因為，中科院雖已發展反隱形無源雷達系統多年，而且還曾公開過「輪載反隱形無源雷達系統」車輛。但那兩張青年日報曝光的系統照片顯示，那是美國軍方提供台軍的最新反隱形無源雷達系統，並已前進部署於澎湖。
事實上，這則「洩密事件」對兩岸的「軍武迷」而言，透露的訊息是極具爆炸性的。因為，這意味著中共剛部署在東部戰區的殲-20，極可能已經在台美兩軍合作下，早都被看光光啦。
但是，顯然中共搞宣傳的部門，對於國際軍事新聞資訊掌握的不夠充份，以致於竟然說出台軍雷達「看不見殲-20」的國際軍武笑話。
其實，這件「看不見殲-20」的笑話，讓我想起港星周星馳搞笑片中的「隱身衣」橋段。
特別是在《新西遊記》一片中，星仔和達叔吳孟達自以為披上了「隱身衣」別人看不見，結果卻在魔女面前出乖露醜的爆笑情節。讓我在今年春節期間，每看媒體炒作：台灣的防空力量「真的看不見殲-20」，我就忍不住爆笑一次；好像又看到了周星馳那襲搞笑的「隱身衣」一樣。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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