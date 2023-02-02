蕭茲南美行：在巴西碰軟釘子，拉攏阿根廷、智利助攻德國經濟與能源轉型
我們想讓你知道的是
德國總理蕭茲結束對南美三國的訪問。在巴西，德國希望恢復此前受損的雙邊關係。在阿根廷和智利，蕭茲試圖尋獲能為德國能源轉型提供必要資源的夥伴。
文：德國之聲中文網（德新社、路透社、法新社）
蕭茲（Olaf Scholz）週一（1月30日）與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）舉行了會晤。蕭茲是魯拉就任以來第一位訪問該國的外國政府首腦。蕭茲在與魯拉會晤後舉行的新聞發布會上表示，巴西重返世界舞台令人欣喜。
巴西新政府上台後，包括德國在內的歐洲國家，正努力恢復在魯拉前任波索納洛（Jair Bolsonaro）任期內受損的雙邊關係。蕭茲和魯拉均強調，希望盡快推進歐盟與多個南美國家組成的「南方共同市場」（Mercosur）之間的自由貿易協定的簽署。在巴西之前，蕭茲已訪問了阿根廷和智利。
魯拉：不會向烏克蘭提供彈藥
德國和巴西兩國政府在一份聯合聲明中表示，將致力於聯合國安理會的擴大，並「互相承諾支持對方在擴大後的安理會中獲得常任理事國席位」。聲明強調，聯合國在世界和平與安全中具有核心的作用。
兩國還在聲明中譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以及吞併被侵佔領土的行徑，是「公然違反國際法」。但就蕭茲提出的巴西是否可向烏克蘭提供坦克用彈藥的問詢，魯拉予以拒絕。他說：「巴西是一個和平的國家，巴西不願以任何形式參與一場戰爭，包括間接參與。」
此前，智利和阿根廷領導人在蕭茲到訪期間談及烏克蘭戰爭時，也都表示不會向烏克蘭提供戰時支援。阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernández）說，「沒有計劃向烏克蘭和其他衝突地區提供武器」。智利總統博里奇（Gabriel Boric Font）僅承諾將援助烏克蘭的戰後重建。
亞馬遜雨林、鋰礦、能源
在巴西，蕭茲讚揚了魯拉加強氣候保護、制止在亞馬遜流域砍伐熱帶雨林的計劃。數周前，德國聯邦總統和環境部長訪問巴西時曾宣佈，將向該國提供兩億歐元資金，用於保護亞馬遜流域的雨林。在波索納洛執政期間，鑑於巴西政府推行破壞生態、過度開發的政策，德國一度凍結對巴西的發展援助給付。
蕭茲此次南美之行的目的之一，是為德國經濟和能源轉型尋找新的資源夥伴。在阿根廷，蕭茲簽署了能源合作及扶植初創企業的兩項協議。前者主要涉及綠色氫能，同時蕭茲還表達了德國對阿根廷液化天然氣的興趣。
在智利，蕭茲提議由德國協助智利發展鋰礦加工，以幫助鋰礦開採大國智利在當地對這一高科技產品不可或缺的原料進行深加工。
迄今為止，中國從全球大量購買鋰礦原料，在國內加工成品後再出口到世界各國。為減少對中國供應鏈的依賴，德國正在尋找多元化的夥伴。蕭茲訪問期間，德國冶金集團Aurubis與全球最大的銅礦開采企業、智利的Codelco簽署了一份合作意向協議。
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
延伸閱讀
- 德國向烏克蘭提供豹式坦克的四大關鍵問題：國際社會如何反應？德國為何改變初衷？
- 避免重蹈依賴俄羅斯能源的覆轍，德國嘗試降低對中經濟依賴度
- 媒體披露德國對中戰略草案：聚焦限制中國在西巴爾幹影響力，批中國侵犯人權、計畫深化對台關係
- 德國難以走出「威廉困境」，蕭茲訪中交好「第三鄰國」成為不得已的選擇
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。