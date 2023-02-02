蕭茲南美行：在巴西碰軟釘子，拉攏阿根廷、智利助攻德國經濟與能源轉型

文：德國之聲中文網（德新社、路透社、法新社）

蕭茲（Olaf Scholz）週一（1月30日）與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）舉行了會晤。蕭茲是魯拉就任以來第一位訪問該國的外國政府首腦。蕭茲在與魯拉會晤後舉行的新聞發布會上表示，巴西重返世界舞台令人欣喜。

巴西新政府上台後，包括德國在內的歐洲國家，正努力恢復在魯拉前任波索納洛（Jair Bolsonaro）任期內受損的雙邊關係。蕭茲和魯拉均強調，希望盡快推進歐盟與多個南美國家組成的「南方共同市場」（Mercosur）之間的自由貿易協定的簽署。在巴西之前，蕭茲已訪問了阿根廷和智利。

魯拉：不會向烏克蘭提供彈藥

德國和巴西兩國政府在一份聯合聲明中表示，將致力於聯合國安理會的擴大，並「互相承諾支持對方在擴大後的安理會中獲得常任理事國席位」。聲明強調，聯合國在世界和平與安全中具有核心的作用。

兩國還在聲明中譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以及吞併被侵佔領土的行徑，是「公然違反國際法」。但就蕭茲提出的巴西是否可向烏克蘭提供坦克用彈藥的問詢，魯拉予以拒絕。他說：「巴西是一個和平的國家，巴西不願以任何形式參與一場戰爭，包括間接參與。」

此前，智利和阿根廷領導人在蕭茲到訪期間談及烏克蘭戰爭時，也都表示不會向烏克蘭提供戰時支援。阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernández）說，「沒有計劃向烏克蘭和其他衝突地區提供武器」。智利總統博里奇（Gabriel Boric Font）僅承諾將援助烏克蘭的戰後重建。

亞馬遜雨林、鋰礦、能源

在巴西，蕭茲讚揚了魯拉加強氣候保護、制止在亞馬遜流域砍伐熱帶雨林的計劃。數周前，德國聯邦總統和環境部長訪問巴西時曾宣佈，將向該國提供兩億歐元資金，用於保護亞馬遜流域的雨林。在波索納洛執政期間，鑑於巴西政府推行破壞生態、過度開發的政策，德國一度凍結對巴西的發展援助給付。

蕭茲此次南美之行的目的之一，是為德國經濟和能源轉型尋找新的資源夥伴。在阿根廷，蕭茲簽署了能源合作及扶植初創企業的兩項協議。前者主要涉及綠色氫能，同時蕭茲還表達了德國對阿根廷液化天然氣的興趣。

在智利，蕭茲提議由德國協助智利發展鋰礦加工，以幫助鋰礦開採大國智利在當地對這一高科技產品不可或缺的原料進行深加工。

迄今為止，中國從全球大量購買鋰礦原料，在國內加工成品後再出口到世界各國。為減少對中國供應鏈的依賴，德國正在尋找多元化的夥伴。蕭茲訪問期間，德國冶金集團Aurubis與全球最大的銅礦開采企業、智利的Codelco簽署了一份合作意向協議。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航