2023台灣燈會「光源台北」總整理：四大展區和12行政燈區在哪裡？「大展虹兔」小提燈怎麼領？

2023年元宵節台灣元宵燈會睽違23年後終於從外縣市回到台北市舉辦，以「光源台北」為主題今年規劃共四個主要展區，從2月5日開始至2月19日，從台北市東區商圈、松山文創園區、國父紀念館站到信義區商圈，都可以看到跟兔年有關的燈飾或裝置藝術。

比較有趣的12行政燈區，以台北市12個行政區當作發想主題，規劃了12個特色作品並放在該行政區內，讓整個台北市都變成今年燈會的展區。

交通管制措施、大眾運輸路線、燈會展區

今年的台灣燈會將四個展區都鄰近捷運站，交通非常方便幾乎都捷運搭配短時間的步行都可以抵達。

搭乘捷運至忠孝復興站就可以立刻到達東區「光展區」，松山文創園區「源展區」和國父紀念館「中央展區」在捷運國父紀念館站下車後，就可以順順的從國父紀念館一路逛到松山文創園區，信義區的「未來展區」在捷運市政府站、象山站下車後也都可以步行約15分鐘內就抵達。

12行政燈區則是分散在台北市的12個行政區內，例如信義燈區作品將集中在永春陂濕地公園，大安燈區在大安森林公園8號出口處，中正燈區則是以北門為中心點，中山燈區在中山堂廣場等等，附近可能會沒有汽車停車位，建議搭乘捷運搭配公車前往賞燈，或是租借共享機車、腳踏車也都是很方便實惠的選擇。

根據台北市政府交通局新聞稿，2月4、5、11、12、18、19日（週六、日）17時至23時，將封閉逸仙路（忠孝至仁愛段）作為徒步區。另行經逸仙路之既有9線公車（含國道客運3線）將改道行駛於光復南路左轉，其中市區公車取消停靠仁愛路4段上「國父紀念館」（雙向）、市府路上「市政府（市府）」（雙向）共2站位，國道客運2088線取消停靠忠孝東路4段上「聯合報」（往西）站位。 此外，因賞燈人潮多，國父紀念館、市政府及香堤大道周邊人行道禁止騎乘自行車，交通局也會每日依實際人車潮狀況，預擬機動調整疏導備案。

光源台北四大展區地點與交通整理：

光展區 位於東區商圈，可搭乘捷運至忠孝復興捷運站，作品於SOGO忠孝館、復興館前展出。

位於東區商圈，可搭乘捷運至忠孝復興捷運站，作品於SOGO忠孝館、復興館前展出。 源展區 位於松菸文創園區，可搭乘捷運至市政府站或國父紀念館站步行前往約15分鐘。

位於松菸文創園區，可搭乘捷運至市政府站或國父紀念館站步行前往約15分鐘。 中央展區 位於國父紀念館，搭乘捷運至國父紀念館站即可以抵達，也是台灣燈會主燈位置。

位於國父紀念館，搭乘捷運至國父紀念館站即可以抵達，也是台灣燈會主燈位置。 未來展區位於信義商圈，搭乘捷運至市政府站或象山站，燈會位置在松智路、松仁路、松壽路和松高路之間。

12行政燈區位置

松山燈區：松山國小。

信義燈區：永春陂濕地公園。

大安燈區：大安森林公園8號出口處。

中正燈區：北門周邊。

中山燈區：中山堂廣場。

大同燈區：霞海城隍廟、迪化商圈、大稻埕碼頭。

萬華燈區：艋舺公園星象廣場。

南港燈區：台北流行音樂中心之流行地標。

文山燈區：指南宮、貓空站。

內湖燈區：大港墘公園。

士林燈區：台北表演藝術中心。

北投燈區：關渡碼頭。

四大展區、12行政燈區皆可以領取小提燈

2023年台灣燈會小提燈「大展虹兔」外觀為多邊形彩色設計共有2種折法，可以組裝成手提式的小燈籠，也可以組裝成能戴在頭上的發光兔耳朵。領取方式分為現場排隊和線上預約，現場排隊需要前往國父紀念館站的「中央展區」服務台，台北市政府1樓東南區戶外觀景平台排隊領取，住在12行政區發放地點附近的民眾也可以直接前往12行政區內的領取點領取。

Photo Credit: 台北市政府 小提燈「大展虹兔」有兩種組裝法，可以手提也可以配戴在頭上

線上預約則需要透過官網，或是在2至4天前先註冊台北通，就可以預約現場領取，預約領取地點在台北市政府1樓東南區戶外景觀平台，領取日期僅有2天，領取時間從2月4日至2月6日。

小提燈申請、發放方式

現場領取：2月4日至2月6日，每日下午15點開始發放，領取位置在國父紀念館站「中央展區」服務台、台北市政府1樓東南區戶外觀景平台以及12行政區。

線上預約：開放預約時間2月1日上午10點開始，利用官網或是需在2至4天前註冊台北通後透過App進行預約，領取時間為2月4日至2月6日。

Photo Credit: 台北市政府 預約領取小提燈要先安裝註冊台北通App，透過App進行預約

Photo Credit: 台北市政府 現場排隊領取就必須前往國父紀念館服務台，或是台北市政府1樓的戶外景觀平台領取

12行政區小提燈領取點

松山區行政中心。

松隆區民活動中心。

大安區行政中心。

文昌宮守望相助隊協勤中心。

中山堂廣場。

艋舺公園星象廣場。

永樂廣場。

貓纜指南宮站外。

台北流行音樂中心文化館前廣場。

大港墘公園。

台北表演藝術心中。

關渡水岸公園彩繪廣場。

Photo Credit: 台北市政府 在12個行政區內也都有規劃領取小提燈的領取點，不過數量有限可能要儘早前往排隊

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航