【未來大人物對談2222-居住篇】200年後居住正義為何？能夠活得任性又韌性嗎？

根據聯合國統計，直至2050年，世界上約共計有2/3也就是97億人將居住在密集都市裡，世界將以更繁複快速的運作進行，抑或是靜止下來一切將藉由AI與人工智慧在空氣中流動？

會不會到了200年後，我們的世界僅存下科技幻化的一切，沒有植物、沒有動物，人們以AI穿越蟲洞，進入元宇宙上班、穿梭蟲洞返家居住由AI思考構築出的日日不同的「家」。

由關鍵評論網媒體集團、綠屋共同舉辦的「2222未來選擇地」，是一場結合藝術與科幻的原創永續概念展，藉由未來人視角呼籲現代人即刻行動。購票去＞＞

三方居住領航家激盪未來居住的樣貌

老齡化社會、極端氣候、多元族群的各種需求...，一個都市如何滿足應接不暇的挑戰？從城市的角落出發，在未來的居住，該朝向如何韌性與任性前進？聆聽一場走在居住大道前端的【對談2222】講座，「現代實踐家」以及「未來大人物」的領航，藉由他們的眼界，窺探未來人居住的正義。

由前台北市副市長黃珊珊擔任「現代實踐家」角色，談談在都市更新的實踐上，有哪些兼顧經濟與環境永續的建設及政策正在發生？老齡化的社會有哪些預期的問題是年輕人難以置身事外、政府政策又將如何因應？理想中的未來城市有著哪些重要建設與帶來的效果？

25歲開始，積極經營「寂寞且缺乏掌聲的地方」村里工作的新北市汐止區新湖里里長郭書成，同時也是2022未來大人物，他將以小型社區視角切入，看地方角落或共享空間如何培養歸屬感與促進社會平等，未來的居住又該怎麼從小地方營造形塑成適合的環境？

而突破大眾對身障者刻板印象的2022未來大人物——椅人何秉錡，則藉由親身經驗與試煉，將帶領聽眾領略「沒有障礙的人，只有障礙的環境」。而他刻畫期望的未來居住裡，該要有什麼樣的友善條件，會不會未來科技裡，將不再考慮無障礙設施、因為已處處無障礙？

【現代實踐家】黃珊珊，前台北市副市長

「去當體制內的人，去成為從內部改變不公不義的人。」大學教授的一句話，讓她毅然走入政壇。當過律師，28歲踏進台北市議會殿堂，現在，繼續秉持「做對的事」，帶著信念，點亮台北城市的光。

【未來大人物】何秉錡，Chairman椅人頻道YouTuber、2022未來大人物

他挑戰身體極限的衝浪、攀岩等行動，突破大眾對身障者的刻板印象，也鼓勵傷友正向積極生活。透過影片讓更多人意識到無障礙的重要性，對未來社會的共融帶來更實質的討論與想像。

【未來大人物】郭書成，新北市汐止區湖興里里長、2022未來大人物

25歲當上里長的郭書成，他的實踐將帶來什麼不一樣的未來？他希望當人們談到政治的時候，會意識到不只電視新聞上那些是政治，生活中的公共事務也是政治，而那才是多數人能夠參與和改變的地方。

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責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：藍蔚迎