萬維鋼《高手思維》：避免陷入一味求多的迷思，從儉省思維創造價值

文：駱和煦

我本身是從事平面攝影工作，記得以前在當學徒的時候，我的師父是屬於比較節省的人，對於工作上需要的器材與設備，會思考如果不需要買新的，可以怎麼做？如果不一定非得要使用某種設備才能拍出某種效果，該怎麼做？或是尋求替代品來改裝等等，像這樣的情節，當時很常上演。

《高手思維》中，萬維鋼教授介紹的儉省（Stretch），作者斯克特・索南史恩（Scott sonenshein） 在書裡提到的觀點，就是避免陷入一味求多的思維模式，而是盡可能利用手裡的資源。

追逐者心態

首先我們先來了解一下為什麼人會想要追求更多，不管是更多的收入、更高的職位、更豪華的名車等等；索南史恩把這些人稱作「追逐者」，然而這種心態來自幾個來源。

1. 與他人比較的心態

有一個現象其實很有趣，通常我們會想要比較的對象，都是與我們差距不會太大的人，一般來說，我們不會去跟億萬富翁比誰的車子比較名貴，但也許隔壁同事今天拿了一個什麼包，或是穿了什麼鞋，這時你的心裡可能會湧入有許多想法。

2. 我們總認為想辦成更多事，就需要更多的資源

事實上，我們常常忽略掉自己身邊所擁有的資源，這點也是萬維鋼教授想說的重點所在，待會再解釋。

花錢與利用資源

2016年雅虎公司分拆下市，當時的CEO梅麗莎・梅爾 （Marissa Mayer） 就成了罪魁禍首，被眾人指責花錢不手軟。

其實「買買買」本來就是梅爾的經營風格，她擔任雅虎CEO期間，所收購的大小公司不計其數；「燒錢」的這種玩法在網路公司中一點都不罕見，網路創業公司就是盡可能動用一切資源，直到沒有資源，索南史把這個心態以一個公式來總結：擁有更多的資源等於獲得更好的結果，但他認為，公式應該要改成，更好的利用資源，獲得更好的成果。

但也是有不斷瘋狂擴張，最後成功佔領市場的案例，那就是亞馬遜，不過萬維鋼教授提到，索南史恩這本書，只提出支持他論點的案例，並沒有提到反向例證。

所以教授在最後說到，面對一個具體局面的時候，應該冷靜還是全力以赴呢？他提出了兩點衡量的標準，如下：

遊戲是不是可以繼續？ 我們追逐的是實際需要？還是只是為了滿足自己的心？

面值和價值

一般思維的情況下，想要獲得更多成果，必定得動用更多的資源；簡單說就是花多少錢，做多少事，但這樣的思維問題出在，我們只注意到資源的「面值」。

想像一下自己現在是一間服飾店的老闆，在全國擁有一些分店，不過由於放給地方經理的權力很大，於是時間久了，他們都會在心理上當成是自己開的店來經驗。

ㄧ天，總公司進了一批新的裙子來到地方，結果銷售情況不佳，當你正在抱怨總公司採購眼光的時候，聽說其中一家分店把裙子賣光光；原來那家店的經理決定把裙子修短來賣，結果大受歡迎。

索南史恩認為，資源的內在價值是一回事，但人們怎麼利用這個資源又是另外一回事，如果人能夠善加利用，就可以替任何資源創造新的價值。

《隱性優勢》這本書裡也一再強調，不要讓自己的限制框住你的思維，很多時候，反向利用這些缺陷，也許能夠創造出意想不到的價值。

儉省者的思維

我們每一個人，其實都做過替資源創造新價值的事情，舉例來說，現在家裡需要釘幾根釘子，但一時之間找不到鐵鎚，於是順手拿了門口的那快磚頭，順手把釘子釘了，這時候你就賦予磚頭新的價值。

索南史恩舉了一間公司為例，公司裡上至CEO到下至一般業務人員，出差一律住最差的旅館，也不給報餐費，並且開車能到的地方，不許坐飛機；但裡面的員工依然很滿意，原因就是公司所省下的錢，都用於擴大規模以及員工培訓或是加薪。

當然作者並不是鼓勵每家公司都以這樣的方式來經營，儉省不是吝嗇，儉省是一種思維模式，然而儉省思維有三個好處：

儉省者關注長遠目標 儉省者的攀比心裡較弱，不會陷入追逐者的思維 最重要的，儉省者總是盡可能利用現有的資源

受限制條件下的創造

說到創新，一般我們會強調自由度，總想著去打破一個規則或者禁忌來達到創新，可是現在有很多情況是，主動限制一些條件之下，在不那麼自由的環境裡，反而更能激發創意。

事實上，藝術家就會給自己一些限制，索南史恩引用一位藝術評論家的話來形容莫內（Monet），莫內本來就是一個好畫家，但真正讓他與眾不同的是，他主動放棄傳統繪畫裡寫實的明暗對比，也因此成為印象派的創始人之一。

外行的洞見

儉省思維模式的關鍵，在於從現有的資源裡創造不同的價值，萬維鋼教授以另一個角度來說明創造性，一個最普遍的創造方式就是想法的連結，把一個遙遠的想法與你手上的東西連結起來，提供一個新的思路。

《跨能致勝》中有介紹過一個群眾外包的網站（InnoCentive），只要是哪個公司有解決不了的問題，都能夠把問題懸賞在上面，等待各路高手來解題。

而研究顯示，在網站上，外行解決問題，比內行的多更多，比方說，一位完全沒有研究過石油的化學家，就解決了一個高海洋石油污染的問題，解決方式竟然是從喝思樂冰的情境中衍生出來的。

刻意練習的通才

21世紀什麼人才最貴？當然是天才，因為可遇不可求，物以稀為貴；那第二貴的呢？答案是跨界人才，索南史舉了一個「特級斜槓少年」的例子。

思多里・馬斯格雷夫（Story Musgrave） 是NASA太空人，他曾經也是數學家、程式師、飛行員、軍人、研究人腦科學家與醫生，最酷的事情是，在NASA工作的30年間，他每個月還有三天的時間是在醫院幫病患做手術。