2023/02/02,
職場

ChatGPT出現後，寫程式的軟體工程師也開始懷疑人生

ChatGPT出現後，寫程式的軟體工程師也開始懷疑人生
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

ChatGPT出現後我也陸續做了一些實現，發現ChatGPT確實聽得懂我想做什麼，甚至給出對應的code，無疑大大縮短了開發時間──甚至用字遣詞精確一點，完全用ChatGPT寫code都有可能。這讓我開始懷疑自己的價值...

文：于正龍（Ricky）

軟體工程師一直是一個高技術含量的工作，例如國外許多人工智慧大咖，更是各大科技巨頭搶著挖角的超級巨星。

ChatGPT出現後我也陸續做了一些實現，發現ChatGPT確實聽得懂我想做什麼，甚至給出對應的code，無疑大大縮短了開發時間──甚至用字遣詞精確一點，完全用ChatGPT寫code都有可能。

這讓我開始懷疑自己的價值，因為本身的一些成長背景，造就我的個性比較喜歡單獨作業。

本身在程式設計上也有極大的興趣跟野心，導致我曾經一個人幫一間台灣上市企業改善了他們工廠生產製程良率18％，但是我沒有因此發大財得到分潤。

我們團隊曾經跟最高層要求是否可以將提升的利潤，例如10％，回饋給我們。因為大公司都是大規模量產良率提高1％還要乘上生產量（通常都幾萬頓）。不乘還看不出來，乘上生產量利潤非常龐大，千萬到上億都有可能。

但是基層工程師依舊領公司的底薪，高層願意的話才可能拿到一些額外獎金。

所以問題來了，這個時代的年輕人光靠努力是不夠的。努力變成了標配，更重要的是軟實力跟溝通技巧。

我也接觸過許多對研究開發很有熱情的年輕人，但是賺的錢大概也只是比一般上班族多，跟真正得有錢人比還是比不過，問題在哪？

問題在這裡

不知道大家有沒有聽過ESBI象限？

未命名
Photo Credit：TNL/ Julia Chu

基本上你落在E象限，不管能力再好，你的錢永遠是老闆說了算。

落在S象限則是客戶說了算。

當你落在B跟I象限，這時完全是截然不同的思維。通常這類人跟銀行關係很好往來密切，人脈非常廣。

對世界經濟局勢也常常有一些小道消息是一般人無法得知的，這也就是為什麼有錢人會有錢，因為他們賺錢的方式，完全是E跟S象限所無法理解的。

前三年我在某大學人工智慧研究中心，工作內容是幫大企業利用最新人工智慧能的演算法改善良率，薪水大概也有7、8萬，如果我強逼自己多接幾個案子起來，照理說也破10萬。不過畢竟有利益的地方就有江湖，很多時候這邊抽一些那邊抽一些，一個案子TOTAL假設200萬，程式碼我寫，到我手上大概剩10幾20萬，這就是E象限最痛苦的地方。

時代變了，這個年代的年輕人不是努力就能成功，更多的是要自己主動拓展人脈，合作機會，培養自己的軟實力。而不是賴著一間公司拼命努力，大概就是這樣子。

難得在部落格分享非技術文章，發發牢騷，我就是一個寫程式到長期肩頸僵硬沾黏的工作狂，未來希望走的方向大概偏向講師，分享工作經驗跟技術，而不是埋頭死做。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。