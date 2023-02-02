ChatGPT出現後，寫程式的軟體工程師也開始懷疑人生
我們想讓你知道的是
ChatGPT出現後我也陸續做了一些實現，發現ChatGPT確實聽得懂我想做什麼，甚至給出對應的code，無疑大大縮短了開發時間──甚至用字遣詞精確一點，完全用ChatGPT寫code都有可能。這讓我開始懷疑自己的價值...
軟體工程師一直是一個高技術含量的工作，例如國外許多人工智慧大咖，更是各大科技巨頭搶著挖角的超級巨星。
ChatGPT出現後我也陸續做了一些實現，發現ChatGPT確實聽得懂我想做什麼，甚至給出對應的code，無疑大大縮短了開發時間──甚至用字遣詞精確一點，完全用ChatGPT寫code都有可能。
這讓我開始懷疑自己的價值，因為本身的一些成長背景，造就我的個性比較喜歡單獨作業。
本身在程式設計上也有極大的興趣跟野心，導致我曾經一個人幫一間台灣上市企業改善了他們工廠生產製程良率18％，但是我沒有因此發大財得到分潤。
我們團隊曾經跟最高層要求是否可以將提升的利潤，例如10％，回饋給我們。因為大公司都是大規模量產良率提高1％還要乘上生產量（通常都幾萬頓）。不乘還看不出來，乘上生產量利潤非常龐大，千萬到上億都有可能。
但是基層工程師依舊領公司的底薪，高層願意的話才可能拿到一些額外獎金。
所以問題來了，這個時代的年輕人光靠努力是不夠的。努力變成了標配，更重要的是軟實力跟溝通技巧。
我也接觸過許多對研究開發很有熱情的年輕人，但是賺的錢大概也只是比一般上班族多，跟真正得有錢人比還是比不過，問題在哪？
問題在這裡
不知道大家有沒有聽過ESBI象限？
基本上你落在E象限，不管能力再好，你的錢永遠是老闆說了算。
落在S象限則是客戶說了算。
當你落在B跟I象限，這時完全是截然不同的思維。通常這類人跟銀行關係很好往來密切，人脈非常廣。
對世界經濟局勢也常常有一些小道消息是一般人無法得知的，這也就是為什麼有錢人會有錢，因為他們賺錢的方式，完全是E跟S象限所無法理解的。
前三年我在某大學人工智慧研究中心，工作內容是幫大企業利用最新人工智慧能的演算法改善良率，薪水大概也有7、8萬，如果我強逼自己多接幾個案子起來，照理說也破10萬。不過畢竟有利益的地方就有江湖，很多時候這邊抽一些那邊抽一些，一個案子TOTAL假設200萬，程式碼我寫，到我手上大概剩10幾20萬，這就是E象限最痛苦的地方。
時代變了，這個年代的年輕人不是努力就能成功，更多的是要自己主動拓展人脈，合作機會，培養自己的軟實力。而不是賴著一間公司拼命努力，大概就是這樣子。
難得在部落格分享非技術文章，發發牢騷，我就是一個寫程式到長期肩頸僵硬沾黏的工作狂，未來希望走的方向大概偏向講師，分享工作經驗跟技術，而不是埋頭死做。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。