ChatGPT出現後，寫程式的軟體工程師也開始懷疑人生

文：于正龍（Ricky）

軟體工程師一直是一個高技術含量的工作，例如國外許多人工智慧大咖，更是各大科技巨頭搶著挖角的超級巨星。

ChatGPT出現後我也陸續做了一些實現，發現ChatGPT確實聽得懂我想做什麼，甚至給出對應的code，無疑大大縮短了開發時間──甚至用字遣詞精確一點，完全用ChatGPT寫code都有可能。

這讓我開始懷疑自己的價值，因為本身的一些成長背景，造就我的個性比較喜歡單獨作業。

本身在程式設計上也有極大的興趣跟野心，導致我曾經一個人幫一間台灣上市企業改善了他們工廠生產製程良率18％，但是我沒有因此發大財得到分潤。

我們團隊曾經跟最高層要求是否可以將提升的利潤，例如10％，回饋給我們。因為大公司都是大規模量產良率提高1％還要乘上生產量（通常都幾萬頓）。不乘還看不出來，乘上生產量利潤非常龐大，千萬到上億都有可能。

但是基層工程師依舊領公司的底薪，高層願意的話才可能拿到一些額外獎金。

所以問題來了，這個時代的年輕人光靠努力是不夠的。努力變成了標配，更重要的是軟實力跟溝通技巧。

我也接觸過許多對研究開發很有熱情的年輕人，但是賺的錢大概也只是比一般上班族多，跟真正得有錢人比還是比不過，問題在哪？

問題在這裡

不知道大家有沒有聽過ESBI象限？

Photo Credit：TNL/ Julia Chu

基本上你落在E象限，不管能力再好，你的錢永遠是老闆說了算。

落在S象限則是客戶說了算。

當你落在B跟I象限，這時完全是截然不同的思維。通常這類人跟銀行關係很好往來密切，人脈非常廣。

對世界經濟局勢也常常有一些小道消息是一般人無法得知的，這也就是為什麼有錢人會有錢，因為他們賺錢的方式，完全是E跟S象限所無法理解的。

前三年我在某大學人工智慧研究中心，工作內容是幫大企業利用最新人工智慧能的演算法改善良率，薪水大概也有7、8萬，如果我強逼自己多接幾個案子起來，照理說也破10萬。不過畢竟有利益的地方就有江湖，很多時候這邊抽一些那邊抽一些，一個案子TOTAL假設200萬，程式碼我寫，到我手上大概剩10幾20萬，這就是E象限最痛苦的地方。

時代變了，這個年代的年輕人不是努力就能成功，更多的是要自己主動拓展人脈，合作機會，培養自己的軟實力。而不是賴著一間公司拼命努力，大概就是這樣子。

難得在部落格分享非技術文章，發發牢騷，我就是一個寫程式到長期肩頸僵硬沾黏的工作狂，未來希望走的方向大概偏向講師，分享工作經驗跟技術，而不是埋頭死做。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航