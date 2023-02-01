「人權觀察」報告指控烏克蘭非法使用地雷，智庫學者：不致於影響北約與美國的支持

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，人權觀察（Human Rights Watch）於美國時間1月31日發布報告，指控烏克蘭軍隊向烏克蘭東部的伊久姆（Izyum）設置數千枚殺傷地雷（反步兵地雷），造成數十名平民傷亡，違反了烏克蘭簽署的《渥太華條約》（Ottawa Treaty），也稱《地雷禁止條約》（Mine Ban Treaty）。

烏俄戰爭開打後，俄羅斯軍隊從2022年4月開始佔領並控制伊久姆，直到9月烏克蘭軍隊將俄軍驅逐後，才奪回該地控制權。人權觀察指出，地雷散佈在伊久姆各地，烏克蘭國防部在11月時告訴人權觀察，烏軍有遵守其國際義務，包括避免使用殺傷地雷。但當人權觀察細問烏軍是否使用PFM-1地雷（蝴蝶地雷，為殺傷地雷的一種）時，國防部僅表示，關於烏軍武器類型的訊息，在戰爭結束前不會公開。

在俄軍撤退後，人權觀察成員深入伊久姆地區，並採訪了100多人，包括受害者、目擊者、急救人員、醫生和排雷人員。調查結果表明，烏克蘭軍隊在9個地點發射了裝有PFM地雷的火箭，人權觀察也在31日發布報告，指控烏軍違反國際法，並要求烏克蘭政府深入調查。

烏克蘭外交部同日表示，政府注意到了這份報告，並表示將由烏克蘭當局進行適當調查。

什麼是PFM地雷？

結合《NPR》、《華盛頓郵報》報導與人權觀察報告，PFM地雷是一種小型塑膠爆破地雷，可以用大砲從遠處發射，PFM地雷也可以在受搬運或移動時引爆。一些PFM地雷可以自毀，在發射後長達40小時內隨機爆炸。PFM地雷輕輕一碰就會爆炸，並可能在武裝衝突結束後的很長時間內，仍對平民、軍人造成傷害，排雷人員表示，完全清除這些地雷可能需要花上數十年。

PFM地雷通常呈綠色或棕色，與泥土融為一體，且體積通常很小，該地雷的材質也與各國隨處可見的塑膠玩具相同。人權觀察武器部主任古斯（Steve Goose）表示：「孩子們可能會喜歡玩這些地雷，認為他們不會構成危險，但事實並非如此。」

雖然烏軍在發射地雷時是針對俄軍佔領區，但人權觀察在平民區也發現了地雷，有些散佈在私人住宅附近或院子裡。當地醫護人員告訴調查人員，他們治療了50名平民，其中5名為兒童，有將近一半的傷患被迫遭截肢，他們疑似就是誤觸這些地雷而受傷。

2022年9月，烏軍於伊久姆地區掃雷｜Photo Credit: GettyImages

古斯：俄軍違法不能正當化烏克蘭使用違禁武器的行為

《渥太華條約》於1997年受簽署，全面禁止各國使用殺傷地雷，並要求各國銷毀庫存地雷、清理雷區並向受害者提供援助。烏克蘭於1999年2月24日簽署了《渥太華條約》，並於2005年12月27日批准了該公約。若人權觀察的報告屬實，則烏克蘭已違反了該公約。

然而，烏克蘭對遵守《渥太華條約》一直都持懷疑態度，烏克蘭便曾提議要退出《渥太華條約》，稱這些地雷是阻止俄羅斯軍隊進入烏克蘭境內的重要武器。烏克蘭軍事分析家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）也質疑：「如果烏軍不能使用殺傷地雷，烏克蘭應該如何自衛？」

此外，人權觀察武器部宣傳主任韋勒姆（Mary Wareham）也指出，俄軍在烏克蘭的更多地區使用了更多地雷。雖然俄國不是《渥太華條約》的簽署國，不受該條約規範，但因為俄國放置地雷的行為不分軍人、平民，具濫殺性質，同樣也違反了國際法。

古斯回應：「俄羅斯軍隊多次使用殺傷地雷，並在全國犯下暴行，但這並不代表烏克蘭使用這些違禁武器是正當的。」

學者：南方國家將不再視烏克蘭為善的一方

《美國之音》報導指出，此事件可能會對烏克蘭在戰爭中的正當性和意圖造成打擊。古斯認為，北約各國已向烏克蘭提供了價值數十億美元的援助和武器，烏克蘭可能受到這些武器供應國許多嚴重的質疑，包括烏軍是否有能力以符合國際人道主義法的方式使用這些武器。

然而，美國華府智庫、昆西國家事務研究所戰略部負責人畢比（George Beebe）回應，這些指控不太可能損害烏克蘭、美國和北約之間牢固的盟友關係。

不過他也接著分析，這些指控雖不會影響美國，但可能會影響南方世界的國家對烏克蘭的看法。他表示：「我認為，人們不太可能再將這場戰爭視為善與惡之間的鬥爭，而是一場遊走在灰色地帶，雙方都為了勝利而違法的戰爭。」

「烏克蘭在這場戰爭中並非純潔的白衣騎士，我認為南方國家會有這種想法。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺