朱立倫與戰鬥藍為了搶深藍同溫層保險票，不惜拿陳建仁當祭旗

陳建仁剛接任閣揆，國民黨不待新內閣新手上路交出成績單就啟動「毀陳方案」，這種廉價的政治操作與仇恨動員，在去年選戰中屢見不爽，更讓國民黨嚐到政治紅利。

先前撰寫的政治評論中，我就直指這種負面選戰已經成為藍營黨內的主流文化，雖然在北市立委補選過程中已經出現衰退跡象，但是國民黨將會持續以此作為選戰的戰術指導原則，直到如2020年韓國瑜敗選後其邊際效用遞減趨近於零，才讓盛極一時的韓流畫上句點。

諷刺的是，任何對戰爭學稍有概念的人都能理解「作戰間隔」的概念；意指在兩次戰役之間應該維持軍隊的修整、訓練與補給，以戰養戰或是托洛斯基的「不斷革命論」的戰術作為，不僅會使攻勢矛頭鈍化，也會使得支持者陷入能趨疲、中間選民反感的後果。

然而，朱立倫與戰鬥藍卻在新內閣人事議題中開啟戰端，明眼人都知道這是為了國民黨自己的總統候選人內戰而來，與其說是為了爭奪話語權，不如說是為了搶深藍的同溫層保險票，然後試圖拿陳建仁當祭旗。

針對「國民黨叛徒」的放話，暗指的或許是別人

「毀陳」這套論述劇本內容包容萬象，許多說法邏輯錯亂且前後矛盾。

舉例來說，所謂借調貪財說簡直自打國民黨多位政務官的臉，趙少康吹捧的郝伯村一介不取、高風亮節的形象很快就被民進黨立委與媒體人拿以前的報導破功，郝不僅拿了終生俸而且還霸佔位於敦化南路300多坪的官舍；王鴻薇的抄襲說則再次展現這位新科委員對於論文發表審查的無知。

這些套路在去年選戰中都可以找到類似的斧鑿，因為趙少康戰鬥藍、朱立倫黨中央與王鴻薇正是用這樣的戰術繞過蔡英文與蘇貞昌，針對林智堅與陳時中的人設形象進行毀滅性的打擊，藍營宣稱這些人的仇恨值很高，豈不知這是藍營刻意建構出來的形象，既然廉價且有效果，繼續如法炮製用在陳建仁身上。