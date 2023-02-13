《白令海峽的輓歌》導讀：閱讀此書我不時地想到台灣，隔著海峽的西側同樣為共產主義政權

文：洪廣冀（台灣大學地理環境資源學系副教授）

【導讀】能量之流

在台灣眾多的特有種中，有種極為亮眼的蝴蝶。俗名為寬尾鳳蝶，學名為Papilio maraho，種小名maraho為泰雅語「頭目」之意。一九三二年，宜蘭農林學校教師鈴木利一，在泰雅族的生活領域中，首次採得此物種。其華麗的外型與碩大的體型，再加上極端局限的分布範圍，隨即引起學界的興趣。

如其種小名所示，學界認為，台灣寬尾鳳蝶可說是台灣蝴蝶的「頭目」。一九三五年，在台北帝國大學素木得一的建議下，總督府指定台灣寬尾鳳蝶為「天然紀念物」。在當時的想法中，「天然紀念物」為渾然天成的紀念品，得以「國寶」的規格，以國家的力量保護之。時至今日，台灣寬尾鳳蝶仍是《野生動物保育法》的第一級瀕臨絕種的野生動物，其位於觀霧的棲地也被公告為「野生動物重要棲息環境」。

台灣寬尾鳳蝶的身世一直是學界爭辯不休的主題。二○一五年，台大實驗林吳立偉、師大生科系徐堉峰與中山大學生科系顏聖紘教授的研究團隊，運用分子生物學的技術，發現台灣寬尾鳳蝶實源自於北美，而非鄰近的東亞大陸。他們的研究顯示，在一千八百萬年前的第三紀中新世，由於北半球普遍溫暖，今日台灣寬尾鳳蝶的祖先，得以越過白令海峽，一路南下至台灣。

不過，隨著冰河期降臨，白令海峽變成北半球極圈的一部分；蝴蝶們再也無法離開這個島嶼，遂定居下來，逐步演化為新的物種，成為今日台灣的頭目之蝶。前述研究豐富了我們對「東亞與北美間斷分布」的理解。事實上，早在十八世紀，法國傳教士已注意到，如人蔘這樣的物種，竟然只分布在北美與東亞，這似乎意味著這兩個被太平洋隔開的陸塊間存在著某種連結。在隨後的一世紀間，隨著博物學者對於東亞與北美生物相的理解逐步增加，如此「間斷分布」的例子愈來愈多。

該如何解釋此間斷分布的地理現象，成為十九世紀博物學的熱門議題。學者一度認為，除非訴諸造物者的意志與規劃，否則間斷分布是無法被解釋的。一直要到十九世紀中葉，由於地質學、氣候學、海洋學等學科的進展，再加上捕鯨船、政府之科學探險計畫帶回來的資訊，博物學者終於在不訴諸造物者之神秘意志的前提下，為「東亞與北美間斷分布」提出科學的因果解釋。

前述把白令海峽當成陸橋的見解便是此時期最重要的科學突破。包括達爾文在內的博物學家們終於認識到，即便當下的白令海峽可說是地球上最不宜於生命居住的地區之一；但若把時間尺度拉長至千萬年，認為白令海峽形塑了北半球生命存在與分布的樣態，並不為過。

白令海峽為《白令海峽的輓歌》（英文原名為： Floating Coast: An Environmental History of the Bering Strait）一書的舞台與主角。作者德穆思為布朗大學的環境史家。德穆思出身愛荷華，在美國中西部典型的農業地景中長大。為何一位農村子弟竟會寫出一部關於白令海峽的作品？

原來，在十八歲那年，對於未來感到迷惘的德穆思，不想把時間與金錢花在大學學業上。她找了人力仲介公司，發現加拿大育空（Yukon）有個庫欽族（Gwitchin）家庭正在招募雪撬犬訓練員。德穆思認為這是個充滿挑戰的工作。看慣了中西部的大農園與整齊劃一的農業地景，她想在這個北部邊疆大顯身手。就如傑克．倫敦（Jack London）一般，她期待能親炙這美洲的極北邊疆，在一望無垠的巨大雪白中，追求性靈的滿足與提升。

不過，當她真的踏入極圈時，發現實情完全不是如此。她的住宿家庭是個在極圈求生的老手。面對這位來自南方的年輕人，他們要她拋棄關於荒野的浪漫想像；在提升性靈之前，她得設法活下去才行。這就意味著德穆思得悉心觀察周遭，察覺天氣、動植物與土地的各種細微變動，因為這是身體能否撐過極圈之嚴峻考驗的關鍵。

德穆思自承，她原本以為，這趟極地之旅了不起一年，算是入大學前的gap year，但事實證明，此gap比她想像的還要寬廣許多，她彷彿受了以雪地為教室、以動植物與當地原住民為師、長達數年的大地教育。在勉強自此「學校」中畢業後，德穆思表示她學到兩件事：第一，「世界並非是我們所創造出來的；相反的，是部分的世界創造了我們」；再者，「人類欲改變地球的意志力」不容小覷，但本身即變動不居的地球，也會反過來形塑人類追求改變的意志。

從育空歸來後，德穆思進了大學；她為俄羅斯史所迷，並決定至柏克萊大學攻讀歷史學博士。什麼樣的主題可以銜接她的大地與學院教育？對德穆思而言，答案呼之欲出：白令海峽及其兩側的楚克奇半島與蘇厄德半島。

就環境史研究而言，以白令海峽這樣的「邊疆」為主題的研究並不特別。特別在美國環境史的傳統中，早在十九世紀末期，美國歷史學者腓特烈．透納（Frederick Jackson Turner）便提出「邊疆說」（frontier thesis），認為十九世紀美國人征服荒野（wilderness）的經驗，讓美國人鍛鍊出有別於歐洲人的體格與品格。

一九八○年代起蓬勃發展的美國環境史繼承邊疆說對荒野的關懷，但致力與當中瀰漫的美國例外論、環境決定論保持距離。更重要的是，如唐納．沃斯特（Donald Worster）等第一代的美國環境史家，汲取生態學的視野，把環境理解為動態的生態系統，而非只是等著被人征服、占領、持有、分割與治理的客體或對象，又或者被貶低為供人類活動的歷史舞台。環境史家主張，環境應被理解為環環相扣、牽一髮動全身的生態系統。啟蒙以降之人與自然的二元對立、且人為主動方而自然為被動方的主客體觀，應被徹底揚棄。