《白令海峽的輓歌》導讀：閱讀此書我不時地想到台灣，隔著海峽的西側同樣為共產主義政權

文:洪廣冀(台灣大學地理環境資源學系副教授)

【導讀】能量之流

在台灣眾多的特有種中,有種極為亮眼的蝴蝶。俗名為寬尾鳳蝶,學名為Papilio maraho,種小名maraho為泰雅語「頭目」之意。一九三二年,宜蘭農林學校教師鈴木利一,在泰雅族的生活領域中,首次採得此物種。其華麗的外型與碩大的體型,再加上極端局限的分布範圍,隨即引起學界的興趣。

如其種小名所示,學界認為,台灣寬尾鳳蝶可說是台灣蝴蝶的「頭目」。一九三五年,在台北帝國大學素木得一的建議下,總督府指定台灣寬尾鳳蝶為「天然紀念物」。在當時的想法中,「天然紀念物」為渾然天成的紀念品,得以「國寶」的規格,以國家的力量保護之。時至今日,台灣寬尾鳳蝶仍是《野生動物保育法》的第一級瀕臨絕種的野生動物,其位於觀霧的棲地也被公告為「野生動物重要棲息環境」。

台灣寬尾鳳蝶的身世一直是學界爭辯不休的主題。二○一五年,台大實驗林吳立偉、師大生科系徐堉峰與中山大學生科系顏聖紘教授的研究團隊,運用分子生物學的技術,發現台灣寬尾鳳蝶實源自於北美,而非鄰近的東亞大陸。他們的研究顯示,在一千八百萬年前的第三紀中新世,由於北半球普遍溫暖,今日台灣寬尾鳳蝶的祖先,得以越過白令海峽,一路南下至台灣。

不過,隨著冰河期降臨,白令海峽變成北半球極圈的一部分;蝴蝶們再也無法離開這個島嶼,遂定居下來,逐步演化為新的物種,成為今日台灣的頭目之蝶。前述研究豐富了我們對「東亞與北美間斷分布」的理解。事實上,早在十八世紀,法國傳教士已注意到,如人蔘這樣的物種,竟然只分布在北美與東亞,這似乎意味著這兩個被太平洋隔開的陸塊間存在著某種連結。在隨後的一世紀間,隨著博物學者對於東亞與北美生物相的理解逐步增加,如此「間斷分布」的例子愈來愈多。

該如何解釋此間斷分布的地理現象,成為十九世紀博物學的熱門議題。學者一度認為,除非訴諸造物者的意志與規劃,否則間斷分布是無法被解釋的。一直要到十九世紀中葉,由於地質學、氣候學、海洋學等學科的進展,再加上捕鯨船、政府之科學探險計畫帶回來的資訊,博物學者終於在不訴諸造物者之神秘意志的前提下,為「東亞與北美間斷分布」提出科學的因果解釋。

前述把白令海峽當成陸橋的見解便是此時期最重要的科學突破。包括達爾文在內的博物學家們終於認識到,即便當下的白令海峽可說是地球上最不宜於生命居住的地區之一;但若把時間尺度拉長至千萬年,認為白令海峽形塑了北半球生命存在與分布的樣態,並不為過。

白令海峽為《白令海峽的輓歌》(英文原名為: Floating Coast: An Environmental History of the Bering Strait)一書的舞台與主角。作者德穆思為布朗大學的環境史家。德穆思出身愛荷華,在美國中西部典型的農業地景中長大。為何一位農村子弟竟會寫出一部關於白令海峽的作品?

原來,在十八歲那年,對於未來感到迷惘的德穆思,不想把時間與金錢花在大學學業上。她找了人力仲介公司,發現加拿大育空(Yukon)有個庫欽族(Gwitchin)家庭正在招募雪撬犬訓練員。德穆思認為這是個充滿挑戰的工作。看慣了中西部的大農園與整齊劃一的農業地景,她想在這個北部邊疆大顯身手。就如傑克.倫敦(Jack London)一般,她期待能親炙這美洲的極北邊疆,在一望無垠的巨大雪白中,追求性靈的滿足與提升。

不過,當她真的踏入極圈時,發現實情完全不是如此。她的住宿家庭是個在極圈求生的老手。面對這位來自南方的年輕人,他們要她拋棄關於荒野的浪漫想像;在提升性靈之前,她得設法活下去才行。這就意味著德穆思得悉心觀察周遭,察覺天氣、動植物與土地的各種細微變動,因為這是身體能否撐過極圈之嚴峻考驗的關鍵。

德穆思自承,她原本以為,這趟極地之旅了不起一年,算是入大學前的gap year,但事實證明,此gap比她想像的還要寬廣許多,她彷彿受了以雪地為教室、以動植物與當地原住民為師、長達數年的大地教育。在勉強自此「學校」中畢業後,德穆思表示她學到兩件事:第一,「世界並非是我們所創造出來的;相反的,是部分的世界創造了我們」;再者,「人類欲改變地球的意志力」不容小覷,但本身即變動不居的地球,也會反過來形塑人類追求改變的意志。

從育空歸來後,德穆思進了大學;她為俄羅斯史所迷,並決定至柏克萊大學攻讀歷史學博士。什麼樣的主題可以銜接她的大地與學院教育?對德穆思而言,答案呼之欲出:白令海峽及其兩側的楚克奇半島與蘇厄德半島。

就環境史研究而言,以白令海峽這樣的「邊疆」為主題的研究並不特別。特別在美國環境史的傳統中,早在十九世紀末期,美國歷史學者腓特烈.透納(Frederick Jackson Turner)便提出「邊疆說」(frontier thesis),認為十九世紀美國人征服荒野(wilderness)的經驗,讓美國人鍛鍊出有別於歐洲人的體格與品格。

一九八○年代起蓬勃發展的美國環境史繼承邊疆說對荒野的關懷,但致力與當中瀰漫的美國例外論、環境決定論保持距離。更重要的是,如唐納.沃斯特(Donald Worster)等第一代的美國環境史家,汲取生態學的視野,把環境理解為動態的生態系統,而非只是等著被人征服、占領、持有、分割與治理的客體或對象,又或者被貶低為供人類活動的歷史舞台。環境史家主張,環境應被理解為環環相扣、牽一髮動全身的生態系統。啟蒙以降之人與自然的二元對立、且人為主動方而自然為被動方的主客體觀,應被徹底揚棄。