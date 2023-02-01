2023/02/01,
印太

《緬甸，最後一搏》導讀：扳倒軍方，仍是緬甸人now or never的奮力一搏

《緬甸，最後一搏》導讀：扳倒軍方，仍是緬甸人now or never的奮力一搏
Photo Credit：慢工出版

我們想讓你知道的是

即便全球各地對緬甸的關注度不若政變發生初期，針對此地持續發生慘絕人寰事件的報導也黯淡了許多， 「關心」與「傳遞故事」仍是我們作為局外人，除了出錢出力之外，可以做的小小貢獻。我特別喜歡書名中的「最後一搏」，對於許多緬甸人而言，這是一場now or never的奮力一搏，若是這次不能成功扳倒軍方，以後可能都沒有機會了。我想這也是本書的另一個重要意義：提醒我們這場已經進行到第三年的持久戰尚未結束、也並未失敗，緬甸人的民主奮鬥仍是現在進行式。

文：劉忠恩 （前緬甸時報記者）

聽到我說想要再次回到緬甸時，在緬甸的記者朋友這樣回覆我：“The Myanmar you once knew is not the same （那個你曾經知道的緬甸已經不復存在）。” 作為曾報導緬甸近3年的記者，我內心再清楚不過： 現在的緬甸充滿著傷痛與被囚禁的靈魂，只是，它大抵還是會被我在那地所經歷的美好時光給掩蓋住。

那是緬甸最好的黃金10年，一個百廢待舉、問題叢生的年代，但那時，幾乎人人都對這個東南亞國家的未來滿懷憧憬。2011年起，外資大幅進入，仰光街頭蓋起了一個又一個的新建案，多數人都有了手機，接上了網路；非政府組織與公民團體蓬勃發展，民主自由雖然仍有缺陷，但相較於2011年以前，得到很大程度的鬆綁。2016年翁山蘇姬領導的全國民主聯盟成功上位，儘管羅興亞人的迫害與逃亡讓她在國際間的名聲黯淡不少，2020年的選舉，她以近乎「國母」形象的支持度連任仍是毫無懸念。只是任誰也沒想到，與全民盟共享了4年多政權的緬甸軍方耐不住性子，大舉奪權。

一切都來得太突然，2021年2月1日的凌晨，原本是新任國會議員履新的日子，翁山蘇姬被抓，軍方也宣布戒嚴。

對於在民主國家成長的人來說（尤其是能夠相對成功過渡到民主的東北亞），政變近乎無法想像，但這卻已經是緬甸的第三次。它在1948年獨立，是亞洲最早實行民主的國家之一，無奈國內動盪，獨立後不久就 面對與其他民族間的內戰，使得軍方大權在握，1962年發起了第一次的政變，獨裁腐敗的軍事政權，把曾經在亞洲相對富裕的緬甸帶向了赤貧。

可是緬甸人民對民主的追求與渴望不曾停止，1988年發起了8888民主運動、2007年有番紅花革命，縱然屢屢被鎮壓血洗，他們未曾遺忘初心，一代接著一代前仆後繼地在這條路上貢獻青春與生命。最終在2011到 2020年換來了曇花一現的有限民主，但那終究是軍方施捨的，2021年說拿走就拿走。

然而，軍方沒有料到的是，緬甸人民對於軍方獨裁政權的厭惡，以及對民主的渴望是如此的強烈。而且這一次他們不僅要民主，還要與各個緬甸民族一起走向民主、平等的未來。從政變伊始，便可以看見緬甸人 ，尤其是佔國家七成左右人口的緬族人，痛定思痛，重新反思過去緬族主導壓迫少數民族的政策；但軍方的血腥鎮壓很快地在政變引起全國抗議聲浪後展開，持續到今日：把人活活燒死、對著民宅開槍掃射、空襲村莊、甚至是派直升機轟炸學校。根據緬甸援助政治犯協會的統計，截自2022年底，已有超過2500條人命喪軍方手下。

然而，在這樣的情況下，很多緬甸人還是沒有放棄，有人隻身前往少數民族武裝組織控制的地區接受訓練 ，加入民族團結政府（National Unity Government）組織的人民防衛軍（People’s Defence Force）；有人堅持罷工，再也不為政府及公部門的醫院、學校工作；還有國內外的緬甸離散族群不間斷的捐款資助民主運動；如同香港人說的「兄弟爬山，各自努力」，大家都用各自的方式為理想中的「民主緬甸」奮力拼搏。

而事實上在堅持了那麼久之後，民族團結政府及其他反抗軍方的組織也有些許斬獲，目前人民防衛軍已是一支6萬5000人的軍隊，並且直至2021年4月，他們已在緬甸330個村鎮（township）中的36個成功建立了自己的政府組織「人民行政團隊」（People’s Administration Teams），並開始在其中一些村鎮中設立了民族團結政府的司法體系。民族團結政府除了透過不同手段募款（至今年上半年已募得超過4400萬美金），也持續在海外擴張他們的外交據點，從西方國家到日本韓國，現在都可以看到他們的辦事處及代表，尋求各國政府對他們的認可。

緬甸在2023年2月1日便進入了政變後的第三年，本書透過曾任職於關注緬甸民主人權議題的法文網站Info Birmanie斐德希克．德波米的描述、香港藝術家柳廣成的畫筆，回顧了緬甸政變後的重大發展，也提供了一些關於緬甸歷史背景的重要脈絡。圖文並行的方式，讓我們可以一窺緬甸人的堅毅，相信穿越過這些場景後，一個個有血有淚的緬甸人將深深烙印在讀者的腦海裡，從此緬甸不再是一個東南亞的陌生國度。即便全球各地對緬甸的關注度不若政變發生初期，針對此地持續發生慘絕人寰事件的報導也黯淡了許多， 「關心」與「傳遞故事」仍是我們作為局外人，除了出錢出力之外，可以做的小小貢獻。

我特別喜歡書名中的「最後一搏」，對於許多緬甸人而言，這是一場now or never的奮力一搏，若是這次不能成功扳倒軍方，以後可能都沒有機會了。我想這也是本書的另一個重要意義：提醒我們這場已經進行到第三年的持久戰尚未結束、也並未失敗，緬甸人的民主奮鬥仍是現在進行式。

2022年12月11日


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書籍介紹

本文摘錄自《緬甸，最後一搏 Myanmar: the last stand》，慢工出版

作者： 斐德希克‧德波米（Frédéric Debomy）


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